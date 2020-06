To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 5 czerwca 2020

Marcin Dziadkowiak zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Kończący się tydzień był bardzo udany dla warszawskiej giełdy. A piątkowa sesja okazała się jego zwieńczeniem. Szczególnie udany tydzień zanotowały akcje znanej firmy CCC, której wartość skoczyła o połowę. O szczegółach tego, co się wydarzyło na rynkach, pisze Adam Torchała. Duże wzrosty dominowały także za granicą, a dziś podsyciły je znakomite dane z amerykańskiego rynku pracy, które kompletnie zaskoczyły ekonomistów.

Wzrosty na giełdach, które dyskontują kończącą się pandemię i rozruch gospodarki światowej, następują równolegle ze wzrostami cen ropy naftowej. Surowiec ten kończy zwyżką już 6. tydzień z rzędu. A to niestety oznacza wyższe ceny paliw na stacjach.

Wraz z uruchamianiem gospodarek poszczególne państwa zaczynają otwierać swoje granice. Nie następuje to jednak w równym tempie. Unijny komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson chciałaby, aby wewnętrzne granice UE zostały otwarte nie później niż przed końcem czerwca. Nie wszystkie kraje Unii podzielają jednak ten pogląd.

Z tematów koronawirusowych chciałbym zwrócić uwagę na dwa. Po pierwsze, uchwalona przez Sejm tarcza antykryzysowa 4.0 przedłuża zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci zdrowych do lat 8 - do 28 czerwca, a nawet dłużej. Ten ważny dla rodziców temat opisuje Ewelina Czechowicz. Drugi temat, to ostrzeżenie sanepidu wydane dla właścicieli lokali gastronomicznych.

Natomiast temat pozakoronawirusowy, który, jeśli okaże się prawdą, może rozgrzać dyskusje społeczne, to pomysł Ministerstwa Klimatu na kontrolę segregacji odpadów poprzez worki na śmieci z kodami.

Na koniec polecam dwie stałe piątkowe pozycje: 5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela oraz zapowiadane weekendowe przerwy techniczne w bankach – tym razem utrudnień mogą się spodziewać klienci m.in. Pekao, Aliora, Getinu i Banku Pocztowego.

Poniżej przedstawiam najważniejsze wiadomości dnia w telegraficznym skrócie, a na kolejne podsumowanie, tym razem weekendu, zapraszam w niedzielę wieczorem.

