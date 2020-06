5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

1. Ważne zmiany dla pracowników

Zapowiadana przez rząd tarcza 4.0 oznacza kolejne rewolucje w prawie pracy, które dotkną kwestii urlopów, pracy zdalnej, zakazu konkurencji, odpraw i odszkodowań oraz zmian w zakładowych funduszach świadczeń pracowniczych.

Przepisy te znacząco wpłyną na sytuację pracowników – ich opis zamieściliśmy w piątkowym artykule „Zmiany dla pracowników w tarczy 4.0. Kto zyska, a kto straci”.

2. Ceny mieszkań w Warszawie w dół

Trwająca od marca korekta cen ofertowych mieszkań w Warszawie pogłębiła się. W maju oczekiwania sprzedających spadły średnio o 2,3 proc., a obniżkę stawek odnotowano w większości dzielnic. Więcej na ten temat w czwartkowym artykule Marcina Kaźmierczaka.

Ten sam autor w minionym tygodniu przyjrzał się także cenom mieszkań w Łodzi oraz wahaniom stawek za działki budowlane. Osobom zainteresowanym polskim rynkiem nieruchomości polecamy nowy newsletter „Nieruchomości”, którego autorem jest właśnie Marcin Kaźmierczak.

3. Firmy nie spieszą się z powrotem

Zaledwie co czwarta firma jest gotowa, aby zakończyć etap pracy zdalnej i wrócić do biur, a co trzecia nie podjęła żadnych kroków mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa podczas pracy w siedzibie przedsiębiorstwa.

O stanie przygotowań polskich firm do powrotu do biur w czwartkowym artykule pisała Weronika Szkwarek, która jest autorką nowego newslettera poświęconemu pracy i wszystkim, co z nią związane.

4. Wakacje kredytowe po nowemu

Wraca temat wakacji kredytowych. Od 8 czerwca 2020 r. banki będą gotowe, aby oferować wszystkie instrumenty pomocowe na wspólnych zasadach.

Wszystko, co ważne ten temat wakacji kredytowych znaleźć można w środowym artykule Michała Kisiela. Ten sam autor niedawno tłumaczył także, co dla klientów banków oznaczają niemal zerowe stopy procentowe.

5. Pożyczka uproszczona, postojowe z problemami

Pożyczki 5 tys. zł nie trzeba będzie zwracać, jeśli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez trzy miesiące od jej przyznania. Więcej na ten temat w artykule Eweliny Czechowicz.

Ta sama autorka zmierzyła się także z absurdami państwowej pomocy dla samozatrudnionych, w wyniku których niektórzy wnioskujący o postojowe mają przez to pod górkę.

Michał Żuławiński