Kompletne zaskoczenie w danych z Ameryki

Statystyki z amerykańskiego rynku pracy kompletnie zaskoczyły ekonomistów. Zamiast potężnego spadku zatrudnienia BLS odnotował silny wzrost liczby etatów w maju.

Liczba etatów w sektorach pozarolniczych (ang. non-farm payrolls) w maju była o 2,509 mln większa niż w kwietniu – poinformowało rządowe Biuro Statystyki Pracy (BLS).

To kompletne zaskoczenie, ponieważ rynkowy konsensus zakładał spadek zatrudnienia aż o 8 mln etatów. To także największy miesięczny wzrost zatrudnienia w przeszło 80-letniej historii tej statystyki. Stopa bezrobocia obniżyła się z 14,7% do 13,3%, także całkowicie rozmijając się z szacunkami ekonomistów, którzy powszechnie oczekiwali skoku bezrobocia w pobliże 20%.

W kwietniu antywirusowe „zamknięcie gospodarki” poskutkowało utratą bezprecedensowej liczby 20,7 mln etatów.

Zaskoczenie jest więc ogromne, ponieważ cotygodniowe raporty Departamentu Pracy pokazały ponad 12 mln wniosków o zasiłek dla bezrobotnych złożonych między połową kwietnia a połową maja. Spadek zatrudnienia sygnalizował też raport firmy ADP. A tymczasem dane BLS pokazały, że w sektorze prywatnym w maju przybyło prawie 3,1 mln etatów po stracie 19,7 mln w kwietniu. Nadal zwalniał za to sektor publiczny, gdzie listy płac skróciły się o 585 tys. etatów (po -963 tys. w kwietniu).

Z danych BLS wynika, że do pracy wrócili zatrudnieni w hotelarstwie i gastronomii, gdzie przyrost zatrudnienia wyniósł przeszło 1,2 mln (po spadku o 7,5 mln w kwietniu). W opiece zdrowotnej i społecznej liczba zatrudnionych zwiększyła się o 424 tys. po spadku o 2,59 mln miesiąc wcześniej. Handel detaliczny zatrudnił 367,8 tys. ludzi po tym, jak w kwietniu zwolnił prawie 2,3 mln. Prawie połowę kwietniowego spadku zatrudnienie odrobiło budownictwo.

W sektorze prywatnym redukcja zatrudnienia postępowała tylko w dwóch branżach. Kolejne 20 tysięcy etatów ubyło w górnictwie i leśnictwie. W transporcie zatrudnienie spadło o 19 tys.

Zaskakującemu wydłużeniu – z 34,2 do 34,7 godzin – uległ przeciętny czas pracy. Średnia stawka godzinowa w Ameryce była w maju o 1% niższa niż w kwietniu i wyniosła 29,75 USD, co daje 1032,33 USD tygodniowo. Ta ostatnia wartość jest aż o 7,7% wyższa w porównaniu do maja 2019 roku. Sugeruje to, że do pracy wciąż nie wrócili najsłabiej opłacani pracownicy.

Dane z przedsiębiorstw zostały potwierdzono przez badanie ankietowe, przy pomocy którego BLS szacuje stopę bezrobocia. Badanie aktywności zawodowe ludności pokazało, że w maju liczba pracujących zwiększyła się o przeszło 3,8 mln, liczba bezrobotnych zmalała o 2,1 mln, a liczba biernych zawodowo obniżyła się o 1,6 mln. W rezultacie wskaźnik zatrudnienia – czyli relacja liczby pracujących do populacji w wieku powyżej 15 lat – podniosła się z 51,3% do 52,8%. Wskaźnik ten wciąż pozostaje jednak znacząco niższy od 60% odnotowanych jeszcze w marcu.

