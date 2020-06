Sypnęło nowościami w bankowości elektronicznej

Pandemia przyspieszyła prace nad nowymi usługami. Banki jeden po drugim anonsują wdrożenia nowych usług w bankowości elektronicznej. Odświeżają systemy, dokładają cyfrowe płatności i modyfikują aplikacje mobilne – wynika analizy Bankier.pl.

W ostatnich miesiącach obserwujemy cyfrowe przyspieszenie w bankowości elektronicznej. Banki informują o nowych wdrożeniach i zapowiadają kolejne usługi. To efekt pandemii, która przyspieszyła te prace. Instytucje wprowadzają funkcje, które ułatwiają zdalną obsługę finansów, ale nie tylko. Jednym z widocznych efektów przyspieszenia było udostępnienie możliwości dokonywania płatności zbliżeniowych kartą do 100 zł bez podawania kodu PIN. Choć prace nad tą zmianą zapowiadano dopiero na koniec roku, to finalnie udało się wprowadzić ją w ciągu kilku ostatnich tygodni – znacznie wcześniej, niż planowano.

Nowości w bankowości internetowej

Wczoraj PKO Bank Polski podał, że kończy prace nad nową odsłoną systemu iPKO. Lada moment system bankowości internetowej pojawi się w nowej, responsywnej odsłonie. Oznacza to, że będzie go można wygodnie używać na dowolnym urządzeniu – zarówno na małych ekranach smartfonów, jak i na dużych wyświetlaczach komputerów. Jak czytamy w komunikacie prasowym banku, w nowej odsłonie systemu klienci będą mogli jeszcze szybciej dotrzeć do najczęściej poszukiwanych funkcji – przelewu krajowego, przelewu do odbiorcy zdefiniowanego, do e-Urzędu czy aktualizacji danych osobowych. Oprócz tego przeprojektowana i uproszczona została nawigacja serwisu – tak, by klient mógł w łatwy sposób dotrzeć do informacji o swoich produktach (wszystkie znajdą się w zakładce „Moje produkty”) czy oferty banku. Nowe iPKO zastąpi jednocześnie wersję iPKO lajt. Nowości pojawiły się też w aplikacji IKO. Użytkownicy mogą od teraz kupować karty podarunkowe do popularnych serwisów internetowych.

Nowy wygląd menu wprowadził niedawno w bankowości internetowej mBank. W nowym menu znajdują się 4 zakładki podzielone tematycznie. To: pulpit, płatności, finanse i pomoc. Bank zrezygnował z podziału na dodatkowe kategorie menu. Po wybraniu jednej z zakładek rozwija się lista, która pozwala na szybkie odnalezienie i wykonanie określonej operacji. Jednocześnie mBank wprowadził sporo nowości do bankowości mobilnej. Pojawił się nowy pulpit aplikacji, dodano możliwość zablokowania opłat surcharge i DCC oraz skanowania danych z dowodu rejestracyjnego.

Sporo dodatkowych funkcji pojawiło się też w aplikacji mobilnej BNP Paribas. Od teraz kredytobiorcy mają możliwość przesłania do banku polisy na życie, a także wniosku o wcześniejszą całkowitą bądź częściową spłatę kredytu hipotecznego. Bank wprowadził również możliwość rozłożenia zadłużenia na karcie na raty z poziomu aplikacji czy możliwość uzyskania zdalnie dostępu do systemu FX Pl@net. Ułatwiony jest też kontakt z doradcami w Contact Center, a w zakładce „informacje” klienci BNP Paribas znajdą teraz listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami. Modyfikacje zostały wprowadzone także w sekcji Moje Ustawienia, która stała się bardziej przejrzysta i łatwiejsza w nawigacji.

W bankowości internetowej pojawiła się nowa strona: „Poradnik cenowy”. Tu dowiemy się, jak można zaoszczędzić na opłatach bankowych. W maju nowości pojawiły się także w aplikacji mobilnej. Bank przeniósł główne menu na dół ekranu telefonu, dzięki temu w zasięgu kciuka znajdą się płatności, kontakt i oferta. Inną nowością będą mobilne przelewy walutowe na dowolne rachunki. zmienił wygląd i układ pulpitu głównego w bankowości internetowej oraz zakładki „Oferta banku”. Na nowym pulpicie znalazła się informacja o posiadanych przez klienta kartach płatniczych.

Więcej otwartej bankowości

Z kolei Santander Bank Polska uruchomiłw systemie 24/7. Obecnie jest on dostępny od poniedziałku do piątku od godz. 6 do 21. Ponadto bank

Banki rozwijają także usługi, które pojawiły się dzięki dyrektywie PSD2. Bank Millennium, ING Bank Śląski i Alior Bank wprowadziły możliwość podglądu salda rachunków z innych banków. Millennium dodatkowo umożliwił inicjowanie płatności z kont konkurencji. Ponadto wprowadził usługę potwierdzania dochodu w procesie pożyczki gotówkowej z wykorzystaniem logowania do innego banku. Klienci mogą teraz pobrać historię transakcji, logując się na konto, na które wpływa ich wynagrodzenie w innym banku, za pośrednictwem Millenetu

Agregator kont w bankowości internetowej Aliora dostępny jest od 28 maja. – Otwarta bankowość daje nam szansę oferowania klientom nowych usług odpowiadających na ich codzienne potrzeby. Agregacja rachunków płatniczych pozwala na bezpieczny dostęp do aktualnych sald i transakcji z wielu banków w jednym miejscu. Klient decyduje, które rachunki z innych banków chce dodać lub usunąć z pulpitu bankowości online Alior Banku – mówi Marcin Jaszczuk, wiceprezes Alior Banku odpowiadający za segment klienta indywidualnego, a także realizację strategii otwartej bankowości.

Banki chcą Blika

Kolejne banki informują o planach udostępnienia płatności mobilnych Blik. W ostatnich tygodniach zrobiły to BOŚ Bank, Bank Pocztowy oraz Idea Bank. Ten ostatni udostępnił w środę swoim klientom płatności mobilne Google Pay. To jednak nie koniec nowości w Idea Banku – instytucja zapowiedziała, że pracuje nad całkiem nową bankowością mobilną, która ma być jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Będąc już przy Bliku, warto wspomnieć, że trwają prace nad uzbrojeniem go w technologię zbliżeniową. Kilka dni temu ING Bank Śląski wprowadził odpowiednie zapisy anonsujące nowość do swoich regulaminów. Docelowo za pomocą Blika będzie można płacić bezstykowo, podobnie jak to ma miejsce w płatnościach Google Pay czy Apple Pay.

W kontekście bankowości mobilnej warto dodać jeszcze jedną ciekawą rzecz. W ostatnich dniach pierwsze trzy banki udostępniły swoim klientom aplikacje mobilne napisane dla sklepu AppGallery na Huawei. To PKO BP, mBank i Idea Bank. Przypomnijmy, ze względu na konflikt między rządem USA a Chinami smartfony Huawei zostały odcięte od usług Google. Dlatego firma stawia swój własny sklep z aplikacjami.

– Zdecydowaliśmy się na udostępnienie aplikacji mobilnej Idea Bank w sklepie AppGallery, ponieważ urządzenia Huawei cieszą się w Polsce dużą popularnością. Użytkownicy tej marki stanowią liczną grupę klientów korzystających z naszej bankowości mobilnej. Naszym priorytetem jest zapewnienie klientom wygodnego i bezpiecznego dostępu do cyfrowych rozwiązań. Zależy nam na tym, aby mogli mobilnie bankować niezależnie od tego, jakiej marki urządzenia mają w kieszeni – mówi Piotr Ćwiertnia, dyrektor Biura Bankowości Internetowej i Mobilnej w Idea Bank.

Spółdzielcy gonią komercję

Nowe usługi pojawiają się także w sektorze bankowości spółdzielczej. Krakowski Bank Spółdzielczy poinformował niedawno o udostępnieniu płatności Garmin Pay, Fitbit Pay i Apple Pay. Jego klienci mogą już także korzystać z Google Pay. Bank podaje, że kończy prace nad nowoczesną aplikacją mobilną mKBS. Prace nad nowym programem prowadzi także Spółdzielcza Grupa Bankowa, która chce udostępnić aplikację z funkcjami, których nie ma jeszcze w bankowości komercyjnej. Będzie to na przykład zarządzanie subskrypcjami najbardziej popularnych serwisów streamingowych czy muzycznych (np. Netflix czy Spotify).

Można się spodziewać, że to jeszcze nie koniec nowości w bankowości elektronicznej. W bankach konkurowanie za pomocą ceny staje się coraz trudniejsze i dlatego wyróżnikiem przewagi stają się usługi dodatkowe. Banki modyfikują swoje systemy w ten sposób, by dało się za ich pomocą załatwić coraz więcej spraw, by „bankowanie” stało się wygodniejsze. Jednocześnie część instytucji zdecydowała się wprowadzić podwyżki dla klientów, którzy preferują tradycyjną obsługę, czyli wizyty w placówkach. W ten sposób chcą nakłonić klientów do zdalnego obsługiwania swoich finansów. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście „ Banki podnoszą opłaty za operacje w placówkach ”.

Wojciech Boczoń