Pomysły Sasina na nowy kodeks

Resort aktywów, kierowany przez Jacka Sasina, planuje konsolidację państwowych spółek. W Kodeksie spółek handlowych widzi bariery, które proponuje znieść. Z korzyścią również dla grup prywatnych - pisze piątkowy "Puls Biznesu".





Gazeta przypomina, że komisja ds. reformy nadzoru właścicielskiego, powołana trzy miesiące temu przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, przyjęła niedawno dwa projekty ustaw wprowadzających zmiany w Kodeksie spółek handlowych. Jak pisze "Puls Biznesu", projekty ujrzą wkrótce światło dzienne i zostaną przekazane do szerokich konsultacji, które mają mieć formę m.in. webinariów.

O planowanych zmianach dziennik rozmawia z wicepremierem i ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem oraz wiceministrem i pełnomocnikiem rządu ds. reformy nadzoru właścicielskiego Januszem Kowalskim.

"MAP to nie jest ministerstwo, które zajmuje się tylko kadrami czy zwykłym nadzorem nad państwowymi spółkami. Koncentrujemy się na planowaniu strategii, konsolidacjach. Dlatego też moją ambicją jest zmiana regulacji prawnych, które po 20 latach obowiązywania często nie przystają już do obecnej sytuacji gospodarczej czy technologicznej. Środowisko czekało już na to od dawna" - mówi Jacek Sasin.

Wicepremier przypomina, że tłem dla zmian jest m.in. to, że jego resort postawił na budowę dużych podmiotów gospodarczych. "W ciągu pół roku istnienia MAP udało nam się już doprowadzić do kilku spektakularnych operacji, takich jak np. przejęcie Energi przez Orlen. Duże sukcesy odnosi też PGNiG. ponadto rozmawiamy z Komisją Europejską w sprawie przejęcia Lotosu i planujemy dalsze działania konsolidacyjne" - wylicza Sasin.

Janusz Kowalski podkreśla, że komisja ds. reformy nadzoru właścicielskiego zgromadziła 68 ekspertów, teoretyków, ale i praktyków, wśród nich m.in. przedstawicieli Siemensa, Budimeksu czy Avivy. To grono uzgodniło dwa projekty ustaw - czytamy.

"Po pierwsze i najważniejsze, wprowadzamy w końcu do polskiego prawa pojęcie grupy spółek" - mówi Kowalski.

Wiceminister podkreśla, że projekt ustawy wprowadza np. odpowiedzialność spółki dominującej za polecenie wydane spółce zależnej. "Osiągnęliśmy tu kompromis między teorią a praktyką, dotyczący np. ochrony mniejszościowych akcjonariuszy i wierzycieli spółek zależnych. Mechanizmów takiej ochrony będzie kilka, wśród nich możliwość wyjścia ze spółki" - wylicza Kowalski.

Jak czytamy w "Pulsie Biznesu", planowane zmiany mają też wzmocnić pozycję rad nadzorczych.(PAP)

kkr/ amac/