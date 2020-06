W weekend utrudnienia w Pekao, Aliorze, Getinie i Banku Pocztowym

Na weekend brak dostępu do m.in. bankowości internetowej i mobilnej zapowiedziało sześć banków. Jak co tydzień w piątek sprawdzamy na Bankier.pl, które banki zapowiedziały przerwy techniczne i prace serwisowe.

Pierwsze prace techniczne rozpoczną się w piątek (5 czerwca) w Alior Banku i Toyota Banku. Klienci banku muszą liczyć się z utrudnieniami.

Przerwa techniczna w Alior Banku

Klienci Alior Banku w piątek (5 czerwca) od godziny 23:00 do 7:00 rano w sobotę (7 czerwca) nie zalogują się do serwisów bankowości internetowej oraz mobilnej. Bank informuje również, że czas niedostępności może ulec wydłużeniu, o czym będzie informować na bieżąco.

Prace serwisowe w Toyota Banku

W piątek (5 czerwca) od godziny 20:00 do soboty (6 czerwca) do godziny 2:00 Toyota Bank będzie przeprowadzał prace serwisowe infrastruktury technicznej. Podczas przerwy mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemu bankowości elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego oraz usług tzw. szybkich płatności i autoryzacji płatności bezgotówkowych.

Getin Bank zapowiedział prace techniczne w nocy z soboty na niedzielę (6 na 7 czerwca) od godziny 23:50 do 7:00. W tym czasie niedostępne będą usługi bankowości internetowej oraz mobilnej.

Prace serwisowe w Banku Pekao

W niedzielę (7 maja) w godzinach od 5:00 do 6:00 klienci Banku Pekao mogą mieć trudności w używaniu wielowalutowej karty debetowej, karty Visa Debit Gold, Debetowa Visa Business oraz aplikacji PeoPay. Bank będzie prowadził w tym czasie prace serwisowe.

W niedzielę (7 czerwca) pomiędzy godziną 7:00 a godziną 13:00 Bank Pocztowy będzie przeprowadzał prace administracyjne. W tym czasie niedostępne będą płatności kartami w sklepach internetowych, które wymagają autoryzacji dodatkowym hasłem 3D Secure. Klienci muszą się liczyć również z odmowami przy płatnościach mobilnych podczas przerwy technicznej.

Bank Pocztowy informuje również, że w czasie prac serwisowych nie będzie również możliwości dodania karty do portfela Google Pay/Apple Pay i GarminPay.

Przerwa techniczna w Nest Banku

Nest Bank będzie przeprowadzał prace modernizacyjne w poniedziałek (8 czerwca) od godziny 0:30 do godziny 2:00. W tym czasie niedostępny będzie system bankowości elektronicznej i PSD2 API.



