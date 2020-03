To był dzień. Najważniejsze fakty z 13 marca

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty związane z epidemią koronawirusa i jej znaczeniem dla gospodarki w Polsce i na świecie.

Wiodącym tematem wciąż jest i jeszcze przez jakiś czas będzie koronawirus. Na koniec dnia w piątek w całym kraju odnotowano 68 osób zakażonych nowym koronawirusem. To wzrost o 17 osób w stosunku do czwartku, kiedy odnotowano także pierwszy zgon spowodowany wirusem. O drugim zgonie Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek wieczorem. Zmarły to 78-letni pacjent ze szpitala we Wrocławiu. W sumie hospitalizowanych jest 521 osób, objętych kwarantanną 3151, a nadzorem epidemiologiczym: 17784.

Więcej w artykule poświęconym temu tematowi.

20:35 Prezydent Trump ogłosił stan wyjątkowy w USA

Prezydent Donald Trump ogłosił w piątek wprowadzenie w USA stanu nadzwyczajnego w związku z epidemią koronawirusa. Krok ten pozwoli na uruchomienie większych funduszy federalnych na walkę z Covid-19 dla władz stanowych.

19:51 Glapiński: Będę proponował RPP obniżenie stóp procentowych NBP

Będę proponował Radzie Polityki Pieniężnej obniżenie stóp procentowych NBP - mówi PAP prezes NBP prof. Adam Glapiński. Byłoby to pierwsze cięcie stóp w Polsce od 5 lat.

19:20 Polska przywraca kontrole na granicach

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu pandemii koronawirusa i tymczasowe przywrócenie kontroli granicznych zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w piątkowy wieczór.

19:07 Rossmann limituje sprzedaż mydła i papieru toaletowego

W ostatnich dniach, w związku z koronawirusem, Polacy ruszyli na zakupy. Żeby ograniczyć przypadki masowego wykupowania produktów pierwszej potrzeby, jak mydło czy papier toaletowy, sieć drogerii Rossmann podjęła decyzję o ograniczeniu sprzedaży towarów tego rodzaju.

18:43 PGNiG zamyka biura obsługi klienta

Od 14 marca 2020 r. do odwołania będą zamknięte wszystkie Biura Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny – poinformowała w piątek w komunikacie spółka.

18:33 Wszystkie kraje UE otrzymają wsparcie w związku z koronawirusem

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli poinformował w piątek, że wszystkie kraje unijne otrzymają wsparcie dla swoich systemów opieki zdrowotnej. "Oznacza to dostawę materiałów, wsparcie dla szpitali i finansowanie badań" - wyjaśnił.

18:18 Osoby w kwarantannie dostaną żywność do domu

Ministerstwo rolnictwa wspólnie z resortem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowały i rozszerzyły zasady udzielania pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących, a objętych kwarantanną. Żywność będzie im dostarczana do domu.

17:50 WIG20 w górę, ale i tak z najgorszym tygodniem w historii

Po czarnym czwartku na GPW piątek w końcu przyniósł nieco zieleni. Odbicie jednak - biorąc pod uwagę skalę wcześniejszych spadków - było niewielkie, a WIG20 zanotował tym samym najgorszy tydzień w swojej historii.

17:50 Ryanair zawiesza opłatę za zmianę terminu lotu

W związku z epidemią koronawirusa Ryanair od 13 marca znosi opłatę za zmianę terminów opłaconych lotów. Specjalne warunki będą obowiązywały tylko w określonym terminie.

17:44 Senat przyjął projekt noweli specustawy ws. COVID-19

Senat przyjął w piątek projekt noweli specustawy ws. COVID-19. Do pierwotnego projektu w piątek zostały wprowadzone poprawki dotyczące rozszerzenia zakresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługującego rodzicom w przypadku zamknięcia szkół.

17:20 Studenci z akademików na bruk. Ceny najmu pójdą w górę?

Część największych uczelni w Polsce zamyka akademiki lub zaleca studentom ich opuszczenie. Sprawdziliśmy, jak na tysiące wykwaterowanych studentów zareagują wynajmujący i czy zwiększony popyt wykorzystają do podwyżek stabilnych ostatnio cen najmu w Polsce.

17:12 Wybory lokalne w Anglii i Walii przełożone o rok

Zaplanowane na 7 maja wybory lokalne w Anglii i Walii zostały przełożone o rok z powodu trwającej pandemii koronawirusa, ogłosił w piątek po południu brytyjski rząd.

16:49 KE: Unia i strefa euro mogą znaleźć się w recesji w tym roku

Unia Europejska i strefa euro najprawdopodobniej znajdą się w tym roku w recesji z powodu koronawirusa - poinformował w piątek na konferencji prasowej w Brukseli dyrektor generalny KE ds. gospodarczych Maarten Vervey.

16:35 Rekordowy wzrost przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii zwiększyła się w ciągu ostatnich 24 godzin z 590 do 798, co oznacza największy wzrost od początku epidemii, ale nie zanotowano żadnej nowej ofiary śmiertelnej - podało w piątek brytyjskie ministerstwo zdrowia.

16:29 Czechy zamykają granice od poniedziałku

Czeski rząd zadecydował w piątek, że ze względu na koronawirusa od poniedziałku obywatele Czech i mieszkający w tym państwie cudzoziemcy z prawem stałego pobytu nie będą mogli wyjeżdżać za granicę.

15:37 95 proc. dużych firm poza Hubei wznowiło działalność

W Chinach kontynentalnych, poza najbardziej dotkniętą koronawirusem prowincją Hubei, działalność wznowiło już 95 proc. dużych oraz 60 proc. małych i średnich przedsiębiorstw – poinformował w piątek wiceminister przemysłu i technologii informacyjnej Xin Guobin.

15:14 Berlin zamknie szkoły i ograniczy transport publiczny

W związku z koronawirusem w Berlinie od przyszłego tygodnia będą sukcesywnie zamykane szkoły i przedszkola, publiczny do koniecznego minimum będzie też ograniczany transport - poinformowały w piątek lokalne władze.

15:11 WHO: epidemia koronawirusa rozwija się obecnie głównie w Europie

Do zdecydowanej większości zakażeń koronawirusem jak do tej pory doszło w Chinach, ale obecnie epidemia rozwija się poza tym krajem, głównie w Europie, szczególnie we Włoszech oraz w Iranie – wynika z najnowszych danych Światowej Organizacji.

15:07 Orange Polska: ruch w naszej sieci zwiększył się

Ruch w sieci, której operatorem jest Orange Polska, zwiększył się, ale jest ona na to przygotowana - poinformował rzecznik prasowy Orange Polska Wojciech Jabczyński.

15:04 Pierwsza ofiara śmiertelna koronawirusa na Ukrainie. Przyjechała z Polski

Zmarła w piątek 71-letnia mieszkanka Radomyśla, w środkowej Ukrainie, zakażona koronawirusem - poinformowało ukraińskie ministerstwo zdrowia za pośrednictwem serwisu Telegram. To pierwsza śmiertelna ofiara Covid-19 na Ukrainie. Kobieta 1 marca wróciła do kraju po pobycie w Polsce.

14:57 Francja zakazuje zgromadzeń z udziałem powyżej 100 osób

Rząd wprowadził obowiązujący w całym kraju zakaz zgromadzeń z udziałem więcej niż 100 osób - ogłosił premier Edouard Philippe w piątek na konferencji prasowej. Ograniczenie ma powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.

14:37 Ukraina zamknie granice dla obcokrajowców

W ramach walki z pandemią koronawirusa Ukraina zamknie za 48 godzin swoje granice dla obcokrajowców - poinformował w piątek sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.

Prezes PFR zwrócił się do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju o wydłużenie terminów wdrożenia II etapu PPK do dat przypadających na III etap - poinformował Paweł Borys na Twitterze.

13:55 BOŚ Bank przewiduje koronawirusową recesję w Polsce

Ekonomiści BOŚ Banku przewidują, że na skutek epidemii koronawirusa polska gospodarka znajdzie się w I połowie roku w technicznej recesji. W drugiej połowie roku, m.in. dzięki luzowaniu fiskalnemu (czyli zwiększaniu deficytu sektora finansów publicznych) gospodarka ma odbić.

13:42 37 mld euro od KE na łagodzenie wpływu koronawirusa na gospodarkę

Komisja Europejska przedstawiła w piątek propozycje złagodzenia unijnych zasad dotyczących pomocy publicznej i reguł budżetowych w obawie o negatywny wpływ epidemii koronawirusa na unijną gospodarkę.

13:00 Trzy stacje metra w Warszawie zamknięte

W związku ze stanem zdrowia pasażera stacje I linii metra: Kabaty, Natolin i Imielin pozostają zamknięte - przekazały w piątek wczesnym popołudniem PAP służby prasowe warszawskiego metra. O ich otwarciu zdecyduje Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

12:50 Paliwa tanieją. 4 zł za litr przed końcem marca?

Załamanie cen ropy naftowej na światowych rynkach przełoży się na ceny na polskich stacjach. Eksperci prognozują, że cena benzyny mogą spaść do 4 zł za litr.

12:45 Urzędy skarbowe zamknięte przez koronawirusa

Ze względu na rozprzestrzenianie się koronowirusa od 13 do 27 marca br. urzędy skarbowe będą zamknięte - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anita Wielanek. Kontakt z fiskusem będzie możliwy przez telefon.

12:21 Pacjenci z koronawirusem będą leczeni lekami m.in. na HIV i malarię

Pacjenci zakażeni koronawirusem, którzy są hospitalizowani w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, będą leczeni od piątku m.in. lekami na HIV i malarię – powiedział dziennikarzom ordynator oddziału zakaźnego tego szpitala prof. Krzysztof Simon.

12:21 Morgan Stanley: Koronawirus obniży polski PKB

W scenariuszu istotnego szoku popytowo-podażowego, wywołanego epidemią koronawirusa, dojdzie do zmniejszenia wzrostu krajowego PKB w 2020 roku o 0,2 p.p. do 2,7 proc.

12:14 Minister zdrowia odradza uczestnictwo w mszy św. w kościele

Minister zdrowia Łukasz Szumowski odradził w piątek uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej w kościołach i przypomniał o dyspensie udzielanej przez biskupów. "Transmitowane msze święte, to pełnoprawna forma uczestnictwa" – stwierdził szef resortu zdrowia.

12:06 KGHM będzie produkować środki dezynfekujące

Należąca do KGHM spółka Nitroerg będzie produkować środki dezynfekujące dla szpitali, urzędów i firm - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

12:00 Apteki przerzucają się sprzedaż przez okienka

Apteki w całej Polsce przerzucają się na sprzedaż leków przez okienka, dotąd zarezerwowane do obsługi klientów w godzinach nocnych. Zmiany mają zapewnić farmaceutom większe bezpieczeństwo.

12:00 Od soboty zawieszone niektóre połączenia kolejowe z Czechami

Od soboty zawieszone zostają niektóre połączenia kolejowe z Czechami. Obsługujący je przewoźnicy wstrzymują pasażerski ruch transgraniczny - podały Koleje Dolnośląskie.

11:56 Gotówka jest i będzie dostępna.

Banki na bieżąco monitorują poziom zapotrzebowania na pieniądz gotówkowy. Nie mamy sygnałów, aby w tej chwili pojawiały się jakieś zakłócenia - nie występują zatory ani problemy techniczne.- podaje rzecznik Związku Banków Polskich w rozmowie z Bankier.pl.

11:54 Na Poczcie Polskiej strefy bezpieczeństwa. Listonosze bezpieczni?

Listonosze mający kontakt z klientami do poniedziałku otrzymają płyny dezynfekcyjne - poinformowała Poczta Polska. W placówkach powstaną strefy bezpieczeństwa.

10:58 Koronawirus nie przeszkodzi Dino w ekspansji

Sieć sklepów Dino Polska nie spodziewa się większych zakłóceń w ekspansji sieci w związku z koronawirusem - poinformował prezes Szymon Piduch podczas telekonferencji.

10:57 MF chce płatności bezdotykowych do 100 zł bez PIN

Minister finansów Tadeusz Kościński zwrócił się do organizacji kartowych o przyspieszenie prac nad wdrożeniem możliwości płatności bezdotykowych do 100 zł bez PIN – poinformował w piątek resort.

10:40 Emilewicz: Trwa dyskusja nad zamknięciem barów i restauracji

W rządzie trwa dyskusja nad zamknięciem barów i restauracji, a decyzje w tej sprawie mogą zapaść już w piątek - poinformowała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że ewentualne otoczenie kordonem sanitarnym miast wymagałoby wprowadzenie stanu wyjątkowego, co nie jest rozważane na najbliższe dni.

10:39 PKN Orlen rozpoczął produkcję płynu do dezynfekcji rąk

Rozpoczęła się produkcja płynu do dezynfekcji rąk; pierwsze jego partie trafią do Agencji Rezerw Materiałowych i w ciągu paru dni także na stacje - powiedział w piątek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

10:10 Zmiany w Żabce przez koronawirusa

Sieć sklepów Żabka wydała oficjalny komunikat w sprawie koronawirusa. Informuje m.in. o wstrzymaniu dostaw z Włoch i przejściu większości pracowników na tryb pracy zdalnej. W dość obszernym stanowisku niewiele uwagi poświęcono zmianom, jakie miałyby dotknąć klientów.

10:35 Kinowy biznes zatapia kurs Agory

Akcje Agory tracą na tegorocznej bessie zdecydowanie więcej niż rynek. Wszystko za sprawą sieci kin Helios, która stanowi główne źródło przychodów znanej z wydawania "Gazety Wyborczej" spółki, a które za sprawą epidemii zostały zamknięte co najmniej do 25 marca.

10:05 Inflacja zbliża się do 5 proc.

W lutym inflacja cenowa w Polsce wzrosła do najwyższego poziomu od 2011 r. Dane zostały jednak zebrane przed wybuchem epidemii koronawirusa w Europie.

09:20 GPW: nie ma przesłanek do zawieszenia notowań

Obecnie nie ma przesłanek operacyjnych do zawieszenia obrotu giełdowego. GPW na bieżąco monitoruje sytuację rynkową oraz pozostaje w kontakcie z firmami inwestycyjnymi – członkami GPW oraz innymi instytucjami rynku kapitałowego - czytamy w oświadczeniu GPW przesłanym do redakcji Bankier.pl.

07:46 Emilewicz: Rząd rozważy zamknięcie galerii handlowych

Na piątkowym posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego odbędzie się dyskusja na temat ewentualnego zamknięcia galerii handlowych - powiedziała w TVN 25 minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

07:11 Koronawirus opóźni brexit?

Wielka Brytania i Unia Europejska zgodziły się odwołać bezpośrednie rozmowy w ramach zaplanowanej na przyszły tydzień w Londynie rundy negocjacji w sprawie umowy handlowej - poinformował w czwartek brytyjski rząd.

06:48 MZ podało listę szpitali przekształcanych na zakaźne

Ministerstwo Zdrowia podało na swoich stronach listę 19 szpitali, które będą przekształcone w zakaźne. Te szpitale będą od poniedziałku w gotowości na przyjmowanie chorych, zarażonych koronawirusem - zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

06:34 Chiny wysłały specjalistów i sprzęt do Włoch

Na lotnisku w Rzymie wylądował w czwartek późnym wieczorem samolot z Szanghaju z pomocą dla Włoch zmagających się z epidemią koronawirusa. Wsparcie to zostało uzgodnione przez szefów dyplomacji obu krajów.

01:28 Stan wyjątkowy w Nowym Jorku w związku z koronawirusem

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio ogłosił stan wyjątkowy z powodu koronawirusa, przewidując, że liczba zachorowań może wzrosnąć w przyszłym tygodniu do 1000. Ostrzegł m.in. przed możliwością zamykania firm i brakami żywności.

00:24 LOT zawiesza połączenia z Warszawy do Miami, Newark i Los Angeles

PLL LOT od soboty, 14 marca br. do 13 kwietnia br. zawiesza połączenia z Warszawy do Miami, Newark, Los Angeles oraz z Budapesztu do Nowego Jorku na lotnisko JFK - poinformowała spółka.

Źródło:

Zebrał: Marcin Dziadkowiak