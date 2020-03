"Pieniądze z Państwa konta przekazane do NBP". Uwaga na takie SMS-y!

Największy bank w Polsce bije na alarm: oszuści przypuścili atak na klientów banków. Wykorzystując nośny temat koronawirusa, wprowadzają w błąd, polując na cudze dane osobowe i pieniądze.

"Przekażcie dalej i ostrzeżcie znajomych" - apeluje PKO BP w mediach społecznościowych, informując o najnowszym sposobie działania internetowych oszustów. Proces wyłudzania danych i środków pieniężnych z kont tym razem oszuści powiązali z tematem koronawirusa.

– Informujemy iz zgodnie z specustawą dotyczącą koronawirusa, Państwa środki na rachunku zostają przekazane do rezerw krajowych NBP. Zaloguj się aby zatrzymać 1000 PLN (pisownia oryginalna) – piszą oszuści w SMS-ach rozsyłanych ostatnio do klientów banków, ostrzega PKO Bank Polski.

Jak informuje bank, w dalszym kroku klienci zachęcani są do zalogowania się na fałszywych stronach. Instytucja przestrzega, by odbiorcy tego rodzaju wiadomości w żadnym razie klikali w podane linki. Skończyć się to może przechwyceniem dostępu do danych logowania w systemie bankowości elektronicznej lub danych osobowych, a w konsekwencji faktyczną utratą pieniędzy zgromadzonych na rachunkach bankowych.

MW