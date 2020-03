58 przypadków koronawirusa w Polsce. 7 nowych

MZ potwierdza 7 nowych przypadków koronawirusa. Łącznie w Polsce leczonych jest 58 przypadków. Potwierdzone wyniki dotyczą: dwóch osób z woj. podkarpackiego (Leżajsk), jednej osoby z w woj. lubelskiego (Lublin), jednej osoby z woj. dolnośląskiego (Wrocław), i 3 osób z woj. łódzkiego (Łódź).

Łódź. Trzy nowe przypadki zakażenia koronawirusem

Na terenie województwa łódzkiego potwierdzono trzy nowe przypadki zakażenia koronawirusem – poinformowała w piątek rano rzeczniczka wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska. W sumie dotychczas w Łódzkiem stwierdzono pięć zachorowań na koronawirusa.

"Mamy trzy nowe przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych" – podała Zalewska.

Wcześniej służby sanitarne ujawniły dwa przypadki nosicielstwa koronawirusa - pierwszy u młodej kobiety, która dzień wcześniej wróciła z Norwegii i tam miała kontakt z patogenem oraz młodego mężczyzny, który wrócił z Niemiec.

W czwartek wieczorem w nadzorze epidemiologicznym w woj. łódzkim było 990 osób, w kwarantannie 19, hospitalizowanych kolejne 43 osoby.

Lubelskie. Nowy przypadek zakażenia koronawirusem

"Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą osoby, która miała kontakt z pacjentem z Janowa Lubelskiego" – podała Strzępka w komunikacie.

Zaznaczyła, że stan osoby zarażonej jest dobry. Przebywa ona na oddziale zakaźnym szpitala klinicznego nr 1 w Lublinie.

Ze względu na ochronę danych osobowych oraz tajemnicę lekarską nie będą udzielane szczegóły dotyczące tożsamości pacjenta – zastrzegła rzeczniczka.

„Pacjent to mężczyzna w średnim wieku, który wrócił z Austrii. Jego stan jest dobry” - powiedziała PAP rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego Urszula Małecka.

Łącznie z nowym pacjentem, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego leczonych jest sześć osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. W najcięższym stanie jest 73-letni mężczyzna. Stan tego pacjenta od przyjęcia do szpitala była ciężki. „Jego stan się pogorszył” - powiedziała Małecka.

Oprócz tego w kwarantannie domowej we Wrocławiu przebywają dwie osoby, u których potwierdzono zakażenie nowym patogenem.

Poznań. Stan czterech pacjentów bez zmian

Na terenie Wielkopolski dotychczas potwierdzono 5 przypadków zakażenia koronawirusem; obecnie hospitalizowane są 4 osoby; jedna osoba zmarła.

Jak powiedział PAP Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, stan hospitalizowanych pacjentów pozostaje bez zmian; lekarze określają go jako dobry.

Na obserwacji w szpitalu w związku z koronawirusem przebywa obecnie w całym regionie 28 osób, kwarantanną objęto 120, zaś 831 osób - nadzorem epidemiologicznym.

W czwartek władze miasta Poznania poinformowały, że w poznańskim szpitalu zmarła 57-letnia kobieta zakażona koronawirusem; to pierwsza ofiara śmiertelna SARS-Cov-2 w Polsce.

57-latka była pierwszą osobą w Wielkopolsce, u której – w poniedziałek - potwierdzono zakażenie SARS-Cov-2. Kobieta przebywała na oddziale zakaźnym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Od początku jej stan był ciężki; miała objawy zapalenia płuc o bardzo ciężkim przebiegu klinicznym, była podłączona do respiratora i utrzymywana w stanie śpiączki farmakologicznej.

Drugi przypadek na terenie regionu potwierdzono w środę u 25-letniej kobiety. Osoba ta pochodzi z najbliższego otoczenia 57-latki. Kolejne trzy przypadki potwierdzono w czwartek.

Śląskie. Dobry stan pacjentów z koronawirusem

Stan 11 osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem w woj. śląskim jest dobry – podała w piątek rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Poprawia się stan kobiety leczonej w Raciborzu i mężczyzny w Zawierciu, wcześniej określany jako poważny.

Ogółem w woj. śląskim potwierdzono dotąd 11 zakażeń koronawirusem. Pacjenci przebywają w Raciborzu (5 osób), Cieszynie (3), Zawierciu (2) i Chorzowie (1). Łącznie w Polsce potwierdzono dotąd 58 przypadków zakażenia koronawirusem; jedna osoba zmarła.

Koronawirus w Polsce

Minister zdrowia wprowadził w kraju stan zagrożenia emidemicznego. "To oznacza, że w kolejnych rozporządzeniach minister zdrowia może czasowo ograniczyć specyficzny sposób przemieszczania się, może zakazać i ograniczyć czasowo obrót i używanie określonych produktów, może czasowo ograniczyć funkcjonowanie określonych instytucji lub zakładów pracy i może wprowadzić zakaz organizowania widowisk i wszelkich zgromadzeń określonych co do liczby w rozporządzeniu" - tłumaczył Szumowski.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

