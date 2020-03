Glapiński: Będę proponował RPP obniżenie stóp procentowych NBP

Będę proponował Radzie Polityki Pieniężnej obniżenie stóp procentowych NBP - powiedział prezes NBP Adam Glapiński. Jeżeli do tego dojdzie, będzie to pierwsze cięcie stóp w Polsce od 5 lat.



- Główne banki centralne łagodzą obecnie politykę pieniężną obniżając stopy, a niektóre także poprzez operacje zasilające w płynność banki oraz zwiększenie skupu aktywów. W Polsce banki nie mają problemów płynnościowych. Jednak NBP monitoruje sytuację i gdyby była taka potrzeba, jesteśmy gotowi do odpowiednich działań. Moim zdaniem Rada Polityki Pieniężnej powinna już teraz wesprzeć gospodarkę obniżając stopy procentowe - powiedział prezes banku centralnego w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej, którą opublikowano na stronie banku.

Obniżenie stopy referencyjnej NBP szybko znalazłoby odbicie w wysokości rat obciążających kredytobiorców. Wskaźnik WIBOR, od którego uzależnione są stawki oprocentowania kredytów ze zmienną stopą podąży za główną stopą wyznaczającą koszt pieniądza.

Zakładając, że stopa zostałaby obniżona o 0,25 punktu procentowego., dla osoby, która zaciągnęła na 30 lat kredyt hipoteczny na 300 tys. zł z 2-procentową marżą, oznaczałoby to spadek comiesięcznych obciążeń z 1380 zł do 1338 zł. Przy cięciu o 0,5 punktu procentowego rata przykładowego kredytu spadłaby poniżej 1300 zł.

Stopa referencyjna NBP wyznacza także maksymalne oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych. Maksymalne oprocentowanie kart kredytowych i kredytów gotówkowych przy cięciu o 0,25 pp. spadłoby z dziesiejszego poziomu 10 proc. do 9,5 proc. Przy obniżce o 0,5 pp. limit wyniósłby 9 proc.

Glapiński: inflacja spadnie

Prezes NBP od dawna publicznie deklarował, że o ile nie zdarzy się nic nieprzewidzianego, to jego zdaniem stopy procentowe w Polsce pozostaną na niezmienionym poziomie. Obecna zmiana stanowiska argumentowana jest m.in. hamowaniem gospodarki oraz spadającą w efekcie inflacją.

- Spadek popytu na usługi i towary nieżywnościowe oraz silne obniżenie się cen surowców na rynkach światowych sprawią, że inflacja będzie się w najbliższych kwartałach obniżać i kształtować poniżej naszych dotychczasowych oczekiwań. Dlatego będę proponował Radzie Polityki Pieniężnej obniżenie stóp procentowych NBP - dodał.

Przewodniczący RPP dodał, że podobnie jak w innych krajach, w obecnych warunkach kluczowa jest jednak także reakcja ze strony polityki fiskalnej, za co odpowiedzialny jest rząd.

- Jestem przekonany, że celem polityki fiskalnej – podobnie jak polityki pieniężnej – powinno być złagodzenie skutków strat gospodarczych związanych z epidemią oraz stosowanymi nadzwyczajnymi środkami, które mają wyhamować jej rozprzestrzenianie się - zaznaczył prezes NBP.

Glapiński zaznaczył także, że jest za "wakacjami kredytowymi", które umożliwią odroczenie spłat zobowiązań.

- Jednocześnie banki powinny umożliwić kredytobiorcom odroczenie spłat zobowiązań w razie spadku dochodów, który z pewnością dotknie część ich klientów. Obniżenie stóp to natychmiastowy i bezpośredni sposób obniżenia kosztów zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Jest to więc ulga dla wszystkich zadłużonych - dodał.

Świat tnie stopy

Stopy procentowe w związku z epidemią koronawirusa obniżały m.in. Bank Rezerw Australii, amerykańska Rezerwa Federalna, Bank Anglii czy banki centralne Hongkongu, Kanady, Malezji, Islandii czy Norwegii. Na podobny ruch nie zdecydował się Europejski Bank Centralny, który przedstawił jednak pakiet innych działań stymulujących, w postaci np. tanich pożyczek dla sektora bankowego, które mają pomóc we wspieraniu przedsiębiorstw.

Po raz ostatni stopy procentowe w Polsce zostały obniżone w marcu 2015 r., a więc pięć lat temu. Oznacza to, że żyjemy w zdecydowanie najdłuższym w historii okresie stabilizacji stóp procentowych ustalanych przez RPP.

Zgodnie z rocznym harmonogramem, najbliższe zaplanowane dwudniowe posiedzenie decyzyjne RPP przypada 7-8 kwietnia. Wcześniej, bo już 17 marca, odbędzie się posiedzenie jednodniowe.

RPP wcale nie musi jednak czekać – zgodnie z ustawą o NBP, posiedzenie może być zwołane na pisemny wniosek co najmniej 3 członków Rady. W kryzysowych sytuacjach niektóre banki centralne (np. ostatnio amerykański Fed) ogłaszają zmiany stóp niespodziewanie, poza oczekiwaną datą. Oznacza to w praktyce, że decyzja o obniżce stóp procentowych zapaść może niemal w każdej chwili.

Prezes NBP dysponuje w Radzie głosem rozstrzygającym. Oznacza to, że do obniżki stóp procentowych potrzeba tylko czterech innych członków. Z całą pewnością za takim ruchem zagłosuje Eryk Łon, który wielokrotnie – w tym i dzisiaj – nawoływał do takiego posunięcia. Pozostała trójka rekrutować będzie się zapewne z grona „monetarnych gołębi” czyli zwolenników łagodnej polityki banku centralnego.

Michał Żuławiński