Na Poczcie Polskiej strefy bezpieczeństwa. Listonosze bezpieczni?

Listonosze mający kontakt z klientami do poniedziałku otrzymają płyny dezynfekcyjne - poinformowała Poczta Polska. Firma kupiła pracownikom też rękawiczki ochronne i środki do dezynfekcji powierzchni kontaktowych. W placówkach powstaną strefy bezpieczeństwa.

"Płyny dezynfekcyjne do poniedziałku zostaną dostarczone listonoszom mającym kontakt z Klientami. Dodatkowo Poczta Polska zakupiła dla Pracowników rękawiczki ochronne oraz środki do dezynfekcji powierzchni kontaktowych" - czytamy na Twitterze Poczty Polskiej.

W placówkach utworzone zostaną strefy bezpieczeństwa. Klienci ustawiać się będę za znajdującą się na podłodze taśmą – 1,5 metra od Pracownika. Klienci będą kolejno podchodzić do stanowiska obsługi. Bliższy kontakt będzie możliwy jedynie na wyraźną prośbę Pracownika. pic.twitter.com/SZdQSI7rxJ — PocztaPolska (@PocztaPolska) March 13, 2020

Firma zapowiedziała również, że w swoich placówkach utworzy strefy bezpieczeństwa. Klienci ustawiać się będę za znajdującą się na podłodze taśmą – 1,5 metra od pracownika. Klienci będą kolejno podchodzić do stanowiska obsługi. Bliższy kontakt będzie możliwy jedynie na wyraźną prośbę pracownika.

Wcześniej za pośrednictwem Twittera firma informowała, że zawiesza do odwołania przyjmowanie wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do Włoch. Poczta Polska wstrzymuje też do odwołania przyjmowanie przesyłek pocztowych skierowanych do Mongolii.

Poczta podała także, że w związku z występującą sytuacją epidemiologiczną zmianie mogą ulec godziny pracy placówek pocztowych. "Najbardziej aktualne informacje o godzinach otwarcia placówek pocztowych są dostępne pod adresem: http://placowki.poczta-polska.pl" - czytamy w kolejnym wpisie.

Poczta Polska posiada największą sieć placówek na wsiach oraz w małych miastach, obecnie blisko 5,3 tys. placówek znajduje się w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców. W całym kraju spółka ma 7,5 tys. placówek.

W Polsce potwierdzono trzy nowe przypadki zakażenia koronawirusem, w sumie liczba zakażonych wzrosła do 61, w tym jedna osoba zmarła - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. (PAP)

