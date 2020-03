Studenci z akademików na bruk. Ceny najmu pójdą w górę?

Część największych uczelni w Polsce zamyka akademiki lub zaleca studentom ich opuszczenie. Jak na tysiące wykwaterowanych studentów zareagują wynajmujący i czy zwiększony popyt wykorzystają do podwyżek stabilnych ostatnio cen najmu w Polsce?

W ostatnich dniach swoje domy studenckie zamknęły lub zaleciły studentom powrót do domów uczelnie w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu i Zielonej Górze. Jedynie w akademikach siedmiu uczelni, które podjęły tak radykalne kroki mieszka ponad 16 tys. studentów.

Pracujący studenci zachwieją popytem?

Problem braku nad głową dotyczy zwłaszcza tych studentów, którzy pracują i muszą zostać w mieście.

– Trudno ocenić jak dużej części lokatorów akademików ten problem faktycznie dotyczy. Różne badania mówią o tym, że około 80% studentów pracuje. Oczywiście często są to płatne staże, praktyki lub praca biurowa, którą można wykonywać zdalnie. Biorąc pod uwagę, że miejsc w uczelnianych akademikach jest ponad 120 tysięcy, to najpewniej zaledwie niewielki procent, ok. 10-20 proc. żaków chciałaby ze względów zawodowych zostać w dużych miastach – szacuje Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

Mimo iż mamy środek roku akademickiego, niedawna zmiana semestrów sprawiła, że w największych miastach ofert najmu nie brakuje. Jeszcze w styczniu, w zależności od miasta, ofert było od 22 do nawet 45 proc. więcej niż pod koniec roku.

– W samej Warszawie w serwisie Otodom.pl widnieje 7,7 tys. ofert mieszkań na wynajem, z czego ponad 4,5 tys. dotyczą lokali jedno i dwupokojowych – zauważa Anna Karaś, starszy analityk ds. rynku nieruchomości w Cenatorium.

Na wzrastającą liczbę telefonów w sprawie najmu zwracają uwagę agenci nieruchomości.

- W ostatnich dniach zauważamy rosnącą liczbę telefonów od osób szukających mieszkania na wynajem. Jest ich o ok. jedną trzecią więcej niż tydzień temu. Większość pytających o mieszkania na wynajem stanowią studenci, ale nie wiązałabym tego jedynie z zamykanymi akademikami. Okres studenckich przeprowadzek związany ze zmianą semestrów trwa zazwyczaj do marca, choć faktycznie, popyt na rynku najmu rośnie - zauważa Dominika Podsiadło, pośredniczka z wrocławskiego biura Andom Nieruchomości.

Jak dodaje, studenci, którzy zgłaszają teraz chęć wynajęcia mieszkania, w większości przypadków będą mogli zamieszkać w nowym "M" dopiero od maja. Ma to związek m.in. z okresami wypowiedzenia dotychczasowych lokatorów.

Kawalerka, czy pokój w akademiku?

Jak wynika z danych Bankier.pl, spośród miast, w których uczelnie zamknęły akademiki, w styczniu, po sezonowej korekcie cen sięgającej w skali miesiąca nawet 8,5 proc., średnie ceny odstępnego kształtowały się od 1858 zł/m-c w Łodzi przez 1978 zł/m-c w Poznaniu i 2356 zł/m-c we Wrocławiu po 4355 zł/m-c w Warszawie.

Porównanie cen wynajmuj pokoju w akademiku prywatnym, uczelnianym i kawalerki o powierzchni do 38 mkw. [w zł] Miasto Pokój 1-osobowy w akademiku prywatnym Pokój 1-osobowy w akademiku uczelnianym Mieszkanie o powierzchni do 38 mkw. Warszawa 1660 - 1830 500 - 680 2118 Kraków 1440 - 1540 400 1758 Łódź 1260 - 1435 470 - 640 1200 Wrocław 1450 780 - 1008 1700 Poznań 1150 - 1480 554 - 680 1408 Gdańsk 1300 365 - 1140 1787 Źródło: Bankier.pl

Tymczasem za pokój 1-osobowy w akademiku uczelnianym trzeba było płacić znacznie mniej: od 470 zł w Łodzi do nawet 1008 zł we Wrocławiu. Uczelnie za pokój dwuosobowy oczekują z kolei od 660 zł w Łodzi do 1164 zł we Wrocławiu.

Porównanie cen wynajmu 2-osobowego pokoju w akademiku prywatnym, uczelnianym i kawalerki o powierzchni do 38 mkw. [w zł] Miasto Pokój 2-osobowy w akademiku prywatnym Pokój 2-osobowy w akademiku uczelnianym Mieszkanie o powierzchni do 38 mkw. Warszawa 1930 900 2118 Kraków 1680 - 2080 800 1758 Łódź 1420 - 2590 660 - 880 1200 Wrocław - 1020 - 1164 1700 Poznań 1520 - 1840 788 - 1180 1408 Gdańsk 1350 - 1600 640 - 1140 1787 Źródło: Bankier.pl

Różnica pomiędzy cenami pokoi w domach studenckich a stawkami odstępnego dyktowanymi przez wynajmujących będzie jednak mniejsza, jeśli pod uwagę weźmiemy średnie ceny ofertowe najmniejszych kawalerek o powierzchni do 38 mkw. Mieszkania o takich metrażach były w styczniu wyceniane średnio na 1200 zł/m-c w Łodzi, 1408 zł/m-c w Poznaniu, 1700 zł/m-c we Wrocławiu i 2118 zł/m-c w Warszawie.

Wynajmujący mają pole do podwyżek

Styczniowa korekta średnich stawek odstępnego, jak również sezonowe obniżki obserwowane w poprzednich latach w marcu, mogą jednak dawać wynajmującym pole do manewru przy podnoszeniu stawek w związku z rosnącym popytem.

Zmiany średnich cen najmu w marcu na przestrzeni ostatnich lat Miasto Zmiana m/m (luty – marzec 2017 r.) [w proc.] Zmiana m/m (luty – marzec 2018 r.) [w proc.] Zmiana m/m (luty – marzec 2019 r.) [w proc.] Bydgoszcz 0,3 -5,1 -1,9 Gdańsk 6,7 6,5 -0,5 Katowice 1,0 -0,9 -1,7 Kraków -1,4 -0,5 -1,3 Lublin 0,6 1,7 -2,0 Łódź -1,7 -5,8 -3,8 Poznań -1,0 -2,6 -2,6 Szczecin 0,9 4,1 -0,4 Warszawa -1,7 -1,9 -1,9 Wrocław -2,5 -2,5 -1,7 Źródło: Bankier.pl

Na korzyść wynajmujących, przynajmniej na części rynków, mogą grać również stabilne ceny. Średnie oczekiwania wynajmujących mieszkania w Warszawie w ciągu roku wzrosły zaledwie o 1 proc., a we Wrocławiu o 0,3 proc. W Łodzi mieliśmy z kolei do czynienia z blisko 9-procentową obniżką średnich stawek ofertowych.

Najem krótkoterminowy wypełni lukę

Trzeba jednak pamiętać, że właściciele mieszkań rzadko godzą się wynajmować je na miesiąc lub dwa. Związanie się roczną umową, dodatkowo obwarowaną okresem wypowiedzenia, może z kolei nie być zachęcające dla studentów.

– W związku z tym czas zawieszenia zajęć raczej potraktują jako okres przejściowy i czekając na zezwolenie na powrót do domu studenckiego, wrócą do domów rodzinnych bądź poszukają zakwaterowania u znajomych czy w hostelach – mówi Anna Karaś.

W jednym z niedawno otwartych hosteli w Warszawie cena za łóżko w pokoju sześcioosobowym na poniedziałek 16 marca wynosi 20 zł za dobę, a w pokoju dwuosobowym 86 zł. Cena miesięcznego wynajmu łóżka w takim miejscu to więc koszt od 600 do 2600 zł, a możliwość rezygnacji, natychmiastowa.

Nie brakuje jednak pośredników, według których epidemia i zamykanie domów studenckich nie wpłynie na wzrost cen najmu. A to za sprawą przejęcia roli akademików przez wynajmujących duże mieszkania na pokoje i funduszy stawiających prywatne akademiki.

– Nie przewiduje, żeby w tej sytuacji ceny czynszu najmu mogły urosnąć – mówi Michała Kalandyk, doradca na rynku nieruchomości Neodom.pl. – Możemy być świadkami jedynie pojedynczych przypadków, kiedy ktoś wykorzysta desperację potencjalnego najemcy, ale będzie to jedynie efekt krótkotrwały. Tym bardziej że znacząco może wzrosnąć podaż mieszkań w związku z załamaniem się rynku turystycznego i część mieszkań do tej pory wynajmowanych krótkoterminowo zapewne wróci na rynek najmu tradycyjnego – dodaje.

Marcin Kaźmierczak

