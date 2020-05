To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 7 maja 2020

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze fakty. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Jednego nie można epidemii koronawirusa odmówić - zadziałała jak katalizator przy upowszechnianiu usług online. ZUS pochwalił się rekordami nowych elektronicznych profili, a publiczne instytucje jedna po drugiej publikują dane o rosnącej liczbie wniosków składanych w ramach tarczy. To, co jednym jest na rękę, w innych budzi poważne obawy - Ministerstwo Cyfryzacji odniosło się dziś do plotek o obowiązku instalowania aplikacji, której zdążono już zarzucić nadmierne możliwości kontrolowania obywateli. O ironio, co najmniej dwukrotnie informowaliśmy dziś o przykrych konsekwencjach obecności w sieci (iPhone, PW).

Nie najlepsze informacje spływają też ze świata offline, tylko dziś Empik ogłosił, że zamyka księgarnie Mole Mole, Uber tnie blisko 4 tysiące etatów, a z rządu płyną informacje o wsparciu, bez którego nie obędzie się polski przewoźnik LOT. Po szczegóły z kraju i ze świata zapraszam do podsumowania zamieszczonego poniżej.

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

19:33 W ramach tarczy antykryzysowej złożono już ponad 3,1 mln wniosków



18:39 Amerykańskie wojsko nie przyjmie kandydatów, którzy przeszli Covid-19

17:27 WIG20 w końcu w górę. Wzrosty Orlenu i PZU

17:24 PKP Intercity przywraca kursowanie ponad 20 pociągów

16:26 Będą czarterowe loty pracowników z Ukrainy do Polski

15:45 Bezprecedensowe zmiany w portugalskiej energetyce

15:38 Prezes ZUS: Zrealizowaliśmy 1,1 mln wniosków z tarczy antykryzysowej

15:24 Czesi tną stopy po raz trzeci

14:30 Kolejne miliony bezrobotnych w Ameryce

14:10 Co czwarty polski producent części moto rozważa zwolnienia

13:50 "Podaj dalej" - nowa funkcja w Paczkomatach InPostu

13:26 Gruzja wkrótce znów otwarta dla turystów

13:24 Rządy hiszpańskich regionów chcą szybszego usunięcia restrykcji

12:59 Minister edukacji: Zagrożenie podczas matur mniejsze niż podczas zakupów

12:50 Twitter będzie walczył z hejtem. Nowa funkcja

12:30 Rzecznik Finansowy wystąpił do sądu przeciwko Santander Bank Polska

12:00 PiS stawia na kolej. Na program przeznaczy 1 mld zł

11:43 Giganci technologiczni rosną mimo kryzysu

11:43 Poczta Polska wydłuża godziny pracy i wraca do galerii handlowych

11:41 Rzecznik MZ: Górnicy będą systematycznie testowani na koronawirusa

11:32 Niemcy chcieli wprowadzać świadectwa odporności, ale wstrzymują temat

11:30 Chiny: Popieramy WHO, sprzeciwiamy się USA w sprawie koronawirusa

11:26 Bank Anglii przewiduje najgłębszy od ponad 300 lat spadek PKB

11:15 Blisko 411 tys. nowych profili na platformie PUE ZUS

11:00 Orlen sprzedaje maski ochronne polskich producentów

10:49 Najmniej upadłości konsumenckich od 4 lat

10:45 Norwegia obniża stopy procentowe do zera. Korona pod presją

10:40 Uber zwolni 3700 pracowników

10:21 Lira najsłabsza w historii. Turcja broni waluty

10:17 UODO: można uzyskać dokumentację medyczną bez wizyty w placówce

10:00 Empik zamyka księgarnie Mole Mole

09:54 Wybory korespondencyjne. Sejm odrzucił uchwałę Senatu

09:50 iPhone 11 za ankietę. Uważaj, to oszustwo

09:35 Duży wyciek danych na Politechnice Warszawskiej

09:33 Kurs euro blisko 4,55 zł. Frank powyżej 4,30 zł

09:02 Zawieszenie stosunku pracy – nowa propozycja resortu pracy

08:46 Rząd chce pomóc PLL LOT

08:13 Niemcy: krach w przemyśle, w motoryzacji największy

08:10 Ceny ropy w USA rosną. Oznaki ożywienia popytu

07:38 Dług publiczny USA przekroczył 25 000 000 000 000 dolarów

07:30 Tarcza finansowa. Do firm trafiło ok. 9 mld zł

06:52 Pandemia uderza w prawniczy rynek

06:50 Prawie pół miliona Ukraińców zabraknie do pracy sezonowej

06:11 Aplikacja ProteGo nie będzie obowiązkowa

06:00 Dywidendowa katastrofa w WIG20



06:00 Długi firm wzrosły najbardziej w rolnictwie i transporcie

Najpopularniejsze dziś w Bankier.pl

Które informacje za najbardziej interesujące uznali czytelnicy? Zdecydowanym hitem dnia był najnowszy materiał Adama Torchały dotyczący dywidend na warszawskim parkiecie. Z zagranicy najmocniej przebiły się doniesienia o kondycji niemieckiej gospodarki i skali amerykańskiego zadłużenia publicznego. Wciąż z dużym zainteresowaniem spotyka się wczorajszy materiał Macieja Kalwasińskiego dot. rekordowych zakupów obligacji skarbowych. "Namieszał" też dzisiejszy komunikat Rzecznika Finansowego, który ma zastrzeżenia do wakacji kredytowych oferowanych przez jeden z banków. TOP5 z 7 maja 2020:

1. Dywidendowa katastrofa w WIG20

2. Niemcy: krach w przemyśle, w motoryzacji największy

3. Padł rekord sprzedaży obligacji oszczędnościowych

4. Rzecznik Finansowy przeciwko Santanderowi

5. Dług publiczny USA przekroczył 25 000 000 000 000 dolarów

