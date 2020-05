Lokalni przedsiębiorcy skorzystają z paczkomatu jako przechowalni przesyłki

InPost wprowadza nowe rozwiązanie w paczkomatach. Funkcja „Podaj Dalej” pozwoli na przekazywanie zamówień za pośrednictwem jednej maszyny. Sprzedający nada, a klient odbierze zakupy w tym samych paczkomacie.

InPost przechowa przesyłkę do odbioru. Lokalne firmy mogą skorzystać z nowej usługi dostawy towaru - „Podaj Dalej". Od 7 maja nadawca umieści zamówienie w wybranym paczkomacie, a klient odbierze ją z tego samego miejsca. Wprowadzona funkcja skraca czas oczekiwania na zakupy w sieci jeżeli zamawiający i wysyłający mieszkają blisko siebie i mogą wykorzystać jedną maszynę do przekazania produktów.

W celu skorzystania z usługi „Podaj Dalej” przedsiębiorca wysyłający towary musi:

wygenerować etykietę adresową z wybranym paczkomatem odbiorczym, który jest jednocześnie paczkomatem nadawczym,

adresową z wybranym paczkomatem odbiorczym, który jest jednocześnie paczkomatem nadawczym, umieścić przesyłkę w wybranym paczkomacie odbiorczym,

w wybranym paczkomacie odbiorczym, po kilku minutach odbiorca otrzyma powiadomienie o możliwości odebrania przesyłki.

- Naszą nową usługę kierujemy do małego, lokalnego biznesu, oraz małego e-commerce (…) Od tej chwili przedsiębiorcy mogą nadawać przesyłki do swoich klientów np. w najbliższym paczkomacie, gdzie zamawiający odbiorą swoje zamówienie bez kontaktu z pracownikami i wtedy, kiedy będzie to dla nich wygodne (…) Często punkty usługowe są czynne tylko do godziny 17:00 – w paczkomacie klienci mogą odebrać swoje zamówienie 24/7. Usługa „Podaj Dalej” jest też świetną propozycją dla małych firm, które sprzedają swoje produkty przez platformy ogłoszeniowe – mówił Rafał Brzoska, prezes InPost.

Z nowej funkcji paczkomatów InPost nie jest dostępna dla klientów korzystających z płatności pre-paid oraz dla zamówień nadawanych w ramach InPost Allegro Paczkomaty 24/7.

