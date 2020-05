Norwegia obniża stopy procentowe do zera. Korona pod presją

Decyzją norweskiego banku centralnego stopy procentowe w tym kraju sprowadzone zostały do zera. Norwegia dołącza tym samym do klubu państw z niedodatnimi stopami.

Decyzją Norges Banku stopa procentowa została obniżona z 0,25 proc. do 0 proc. To niespodzianka, ponieważ większość ankietowanych ekonomistów spodziewała się ich utrzymania na niezmienionym poziomie.

Zejście do zera w wykonaniu Norwegii było wyjątkowo szybkie. Jeszcze na początku marca stopa procentowa wynosiła tam 1,5 proc. W przeciągu tygodnia jednak (13 i 20 marca) dokonano dwóch cięć, najpierw o 0,5, a następnie o 0,75 punktu procentowego.

Posunięcie norweskiego banku centralnego nieco zaskoczyło inwestorów. Po publikacji komunikatu kurs USD/NOK wzrósł do 10,3 korony. Wciąż nie jest to jednak poziom odpowiadający notowanemu w marcu kursowi powyżej 11,5 korony za dolara, co było historycznym maksimum.

Także relacja polskiego złotego do norweskiej korony uległa w ostatnim czasie obniżeniu. Jedna korona norweska kosztuje obecnie 41 groszy, podczas gdy na początku roku było to 43 gr.

Na norweską gospodarkę i działania tamtejszego banku centralnego wpływ ma nie tylko zamrożenie gospodarki, ale i negatywne efekty wynikające z potężnej przeceny ropy naftowej.

- Aktywność w norweskiej gospodarce gwałtownie spadła w rezultacie pandemii koronawirusa. Pogorszenie koniunktury potęguje jeszcze poważny wpływ pandemii na otaczające kraje i gwałtowny spadek cen ropy naftowej" - wskazał Norges Bank.

Ze wstępnych szacunków wynika, że PKB Norwegii spadł tylko w marcu o 14 proc. Dokładniejsze dane na ten temat poznamy we wtorek 12 marca.

- Niskie stopy procentowe nie zatrzymają koronawirusa przed wywarciem istotnego wpływu na gospodarkę Norwegii, lecz mogą złagodzić załamanie. Wraz z normalizacją sytuacji niskie stopy procentowe będą wspierały ożywienie. Może to ograniczyć ryzyko utrzymania się stopy bezrobocia na wysokim poziomie – dodał norweski bank centralny.

Po dzisiejszej decyzji Norges Banku poszerzył się klub państw z niedodatnimi stopami procentowymi. Przewodzą mu Szwajcaria (-0,75 proc.), Dania (-0,6 proc.) i Japonia (-0,1 proc.), gdzie stopy są ujemne. Na poziomie zera znajduje się strefa euro, Bułgaria i Szwecja. Przedział stóp procentowych w postaci 0,00-0,25 proc. utrzymuje amerykańska Rezerwa Federalna.

Michał Żuławiński