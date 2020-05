Padł rekord sprzedaży obligacji oszczędnościowych

Po tym, jak pod koniec kwietnia Ministerstwo Finansów ogłosiło, że od maja oferta obligacji oszczędnościowych będzie wyraźnie gorsza, Polacy rzucili się na zakupy. W efekcie sprzedaż w ubiegłym miesiącu okazała się wyższa niż w całym 2016 r. Prym wiodły papieru chroniące przed inflacją, ale rekordy biły też te o stałej stopie zwrotu i krótkim terminie zapadalności.



5,4271 mld zł wydano w kwietniu na zakup obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa. Jest to historyczny wynik - ponad dwukrotnie wyższy od poprzedniego rekordu ze stycznia.

W pierwszych trzech miesiącach roku, na fali wysokiej inflacji i niskiego oprocentowania bankowych depozytów, sprzedaż relatywnie wysoko oprocentowanych papierów Skarbu Państwa również była bardzo wysoka - przekraczała wyraźnie 2 mld zł miesięcznie. Atrakcyjność obligacji dodatkowo wzrosła pod koniec marca i w kwietniu, gdy banki dostosowywały swoją ofertę dla deponentów do nowego, niższego poziomu stóp procentowych NBP. Jednak to nie marchewka, a kij okazał się najskuteczniej pobudzać chęć do ulokowania oszczędności w tej formie.

24 kwietnia - w piątek - po południu Ministerstwo Finansów poinformowało, że oprocentowanie obligacji oszczędnościowych emitowanych w maju będzie już wyraźnie niższe. Ostatnie dni kwietnia były zatem ostatnim momentem na zakup papierów na starych zasadach.

Największą popularnością cieszyły się - podobnie jak w poprzednich miesiącach - obligacje 4-letnie. Konstrukcja tych papierów powoduje, że do pewnego poziomu inflacji chronią oszczędności przed erozją. Sprzedawane w kwietniu "czterolatki" w pierwszym roku dadzą zwrot w wysokości 2,4 proc. brutto (od którego trzeba odliczyć podatek Belki), a w kolejnych latach 1,25 p.proc. ponad inflację CPI odnotowaną przez GUS w marcu (2021, 2022 i 2023 r.). W przypadku "czterolatek" majowych będzie to już tylko 1,3 proc. w pierwszym roku i 0,75 p.proc. ponad inflację CPI. Taka zmiana zachęciła nabywców - na zakup tych papierów wydano rekordowe 2,85 mld zł, grubo ponad dwa razy tyle, co w marcu.

Czy okaże się to dobra decyzja? To się okaże. Jednak pewien niepokój mogą budzić przewidywania ekonomistów, którzy spodziewają się istotnego spowolnienia inflacji na skutek pandemii koronawirusa. W marcu 2020 r. może być ona wyjątkowo niska z powodu wysokiej tegorocznej bazy - w marcu tego roku wyniosła 4,6 proc., w kwietniu - już tylko 3,4 proc. GUS i inne urzędu statystyczne stają przed poważnym wyzwaniem - jak wyliczyć inflację, uwzględniając przy tym (a może nie?) zmiany w koszyku nabywanych przez nas dóbr i usług. Może się okazać, że drożeć będą te, które pozostaną popularne, natomiast potanieją te, z których będziemy korzystać w mniejszym stopniu lub wcale. Będzie to powodowało dodatkowy rozjazd między "odczuwaną" a "GUS-owską" inflacją . Tymczasem dla naszych oszczędności najważniejsza jest "inflacja osobista" , czyli de facto zmiana cen nabywanych przez każdego indywidualnie dóbr i usług. I przed taką inflacją chcemy się chronić.

Podobne zmiany, o szczegółach których przeczytasz w artykule Krzysztofa Kolanego, napędziły sprzedaż innych papierów indeksowanych inflacją - obligacji 10-letnich. Ponad 626 mln zł to nie tylko historyczny rekord, ale wartość aż 3-krotnie wyższa niż w marcu.

Ale rekordowym zainteresowaniem cieszyły się nie tylko inwestycje chroniące przed inflacją. Na obligacje trzymiesięczne wydano w miesiąc po raz pierwszy przeszło miliard złotych - 1,08 mld zł, niemal dwa razy więcej niż w marcu. Zakup w kwietniu da zarobić 1,215 proc. w skali roku, czyli de facto 0,3 proc. od zainwestowanej sumy, tymczasem papiery nabyte w maju przyniosą nabywcy już tylko zysk w wysokości 0,1 proc. Przy inwestycji 10 000 zł w maju "Kowalski" otrzyma ok. 20 zł mniej, niż gdyby zdecydował się na zakup w kwietniu.

Obok 4-letnich i 3-miesięcznych najpopularniejsze były obligacje 2-letnie, o stałej stopie zwrotu w wysokości 2,1 proc. rocznie brutto. Polacy ulokowali w nich blisko 800 mln zł, ponad dwa razy tyle co miesiąc wcześniej.

Ponadto blisko 22 mln zł wydano na obligacje 3-letnie, a 47,8 mln zł na obligacje rodzinne - przeznaczone dla beneficjentów programu 500+. W tym drugim przypadku była to kwota wyższa niż w całym ubiegłym roku.

Maciej Kalwasiński