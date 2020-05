To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 29 maja 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Niespodziewana decyzja. Stopy procentowe bliskie zera. Już trzeci taki ruch Rady Polityki Pieniężnej z rzędu - pisaliśmy wczoraj. No dobrze. Ale co to właściwie i dla kogo będzie oznaczało w najbliższej przyszłości? To był dziś najważniejszy temat poranka w Bankier.pl. Odpowiedzi na najważniejsze pytania przygotował Michał Kisiel.

Konsekwencje odczują m.in. klienci banków. Zresztą - czują je już teraz. O tym, jak zmieniły się warunki stawiane osobom ubiegającym się o kredyt hipoteczny piszemy dziś w materiale "10,5 tys. zł miesięcznie - na jaki kredyt można liczyć?". Mimo wszystko na rynku da się jeszcze znaleźć promocyjne warunki - zachęcam do sprawdzenia szczegółów (i warunków).

Będąc przy hipotekach, nie sposób nie wspomnieć o zmianach, jakie przez koronawirusa odczuwa rynek nieruchomości. W dzisiejszym raporcie Bankier.pl i Otodom najnowsze stawki najmu mieszkań i "mocne spadki", jak pisze już w tytule Marcin Kaźmierczak.

Jak zawsze w piątki, tak i tym razem zachęcam do skorzystania z naszej przedweekendowej ściągi. "5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela" przygotował Michał Żuławiński.

Piątek 29 maja - najważniejsze wiadomości ekonomiczne

18:49 W kwietniu przewozy pasażerskie spadły o 77 proc.

17:44 "Grube ryby" wyciągnęły WIG20 na plus

17:10 Banki trzęsą polską giełdą [Wykres tygodnia]

16:56 Produkcja samochodów w Wielkiej Brytanii spadła o 99,7 proc.

16:25 KCI zawiadomiło KNF o podejrzanych wzrostach na swoich akcjach

16:16 100 mld zł na rachunku budżetu państwa na koniec maja

16:04 W okresie pandemii wzrosła cena narkotyków

15:50 Jak będzie wyglądała odprawa pasażera na lotnisku Chopina?

15:07 MF proponuje wydłużenie terminu na wpłaty zaliczki na PIT oraz podatku zryczałtowanego

14:58 Początek czerwca może przynieść wzrost cen paliw na stacjach

14:31 KE grozi procedurami za brak zwrotów pieniędzy za bilety lotnicze

14:21 Grecja nie zwolni Polaków z obowiązku kwarantanny

14:18 Chiny grożą odwetem Wielkiej Brytanii

14:18 Dwa kolejne podmioty na liście ostrzeżeń KNF

14:00 Sasin i Budka dyskutują o wycenach spółek Skarbu Państwa. Obaj błądzą

12:52 Recesja w Szwecji? Nie tak szybko

12:30 W weekend przerwy w działaniu m.in. w ING, Pekao i Santanderze

12:23 Kurs euro w dół, ale dolar i funt tanieją mocniej

12:09 Nowe wytyczne dla podróżujących samolotami

12:02 Ile tracą na wartości auta elektryczne? Ranking modeli



11:46 Zmiany w wyjazdach dzieci. Obozy i kolonie 2020

11:43 Kibice będą mogli zająć 25 proc. miejsc dostępnych na stadionie

11:32 MZ: niewykluczone badanie przesiewowe społeczeństwa

11:30 PZU będzie się zastanawiał nad swoim zaangażowaniem w sektor bankowy

11:24 Home Broker złożył wniosek o ogłoszenie upadłości

11:13 W Korei Południowej znów wzrasta liczba zakażonych. Wraca część restrykcji

10:59 Do Sardynii wjadą tylko ci, którzy przedstawią wynik testu

10:21 Od czerwca emeryci będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń

10:15 Inflacja poniżej 3 proc. Drożeje żywność, tanieją paliwa

10:10 PKB Polski w górę tylko i aż o 2 proc.

10:10 Tyska fabryka samochodów FCA przedłużyła przerwę w produkcji o kolejny tydzień

09:30 Mocny spadek obrotów w centrach handlowych rdr

09:16 Telefon od Ministerstwa Finansów? Uważaj to oszustwo

08:51 Renault zwolni 15 tys. osób na świecie



08:44 Problemy z logowaniem do PUE ZUS i konta podatnika? Przerwy w działaniu systemów

08:30 Stopy procentowe bliskie zera. Co to oznacza dla klientów banków?

07:46 Indyjski sektor bankowy zagrożony kryzysem

07:32 Nowy pomysł na ściganie oszustów internetowych

07:32 Czechy pożyczą na budowę nowych reaktorów jądrowych

07:29 Zajęcia na uczelni – jak będą wyglądały? Zmiany przez koronawirusa

06:22 PGNiG chce rozwijać działalność ubezpieczeniową

06:00 Mocne spadki stawek na rynku najmu. Nowy raport Bankier.pl i Otodom.pl

06:00 W niektórych bankach wciąż promocje na kredyty hipoteczne

Po raz kolejny w "To był dzień" widzimy się w niedzielę - najważniejsze wydarzenia ostatniego weekendu maja podsumuje dla Państwa Marcin Dziadkowiak, zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl.



Malwina Wrotniak