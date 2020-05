5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. Stopy procentowe coraz niższe.

W czwartek Rada Polityki Pieniężnej nieoczekiwanie obniżyła stopy procentowe – tym razem już niemal w pobliże zera. Obniżenie stóp pociąga za sobą zmiany stawek na rynku międzybankowym, a te określają z kolei oprocentowanie znaczącej części kredytów. Równocześnie obniżył się górny limit rocznego oprocentowania kredytów i pożyczek.

Więcej na temat konsekwencji obniżki stóp dla klientów banków przeczytasz w piątkowym artykule "Stopy procentowe bliskie zera. Co to oznacza dla klientów banków?" autorstwa Michała Kisiela.

Podobnie jak po poprzednich cięciach, również tym razem możemy oczekiwać dalszego pogorszenia warunków na lokatach.

2. Zasiłek i postojowe

Sukcesywnie rośnie liczba bezrobotnych – w urzędach pracy jest ich już blisko milion – wśród których sporo osób ma prawo do zasiłku. O tym ile wynosi to świadczenie, komu przysługuje i jakie zmiany są w nim planowane przeczytasz w niedzielnym artykule Weroniki Szkwarek.

Ta sama autorka rozprawiła się także z niejasnościami wokół świadczenia postojowego. Więcej na ten temat w artykule „Świadczenie postojowe na nowo i kwestie sporne. Co się zmieni?”.

3. Ceny nieruchomości na rozdrożu



Maj wreszcie przyniósł stabilizację rozgrzanych przed pandemią cen nieruchomości. Najnowsze dane na temat cen transakcyjnych znaleźć można w opublikowanym w czwartek raporcie Bankier.pl i Otodom.

Wyraźniejsze spadki widać było na rynku najmu. Kwietniowa obniżka, a także wcześniejsze spadki sprawiły, że stawki są na większości rynków niższe niż przed rokiem, a nawet dwa i trzy lata temu.

Dużym zainteresowaniem czytelników cieszył się także artykuł informujący o ulgach podatkowych na zakup nieruchomości i dopłat do czynszów. To wciąż jedynie projekt ustawy, więc w najbliższych tygodniach jeszcze będzie na ten temat głośno.

4. Tajniki kredytowe

Jak co tydzień, w Bankier.pl publikowaliśmy sporo informacji ważnych dla obecnych i przyszłych kredytobiorców. W poniedziałek pisaliśmy o tym, ilu maksymalnie kredytobiorców może wziąć jeden kredyt hipoteczny w poszczególnych bankach. Wtorek przyniósł analizę rynku tych kredytów w pierwszym kwartale autorstwa Wojciecha Boczonia.

Michał Kisiel z kolei dokonał przeglądu tego rynku na chwilę obecną. W środę ukazał się artykuł „Najpopularniejsze kredyty hipoteczne są na wymarciu”, w czwartek opublikowaliśmy najnowszy ranking kredytów hipotecznych, a w piątek wiosenny przegląd promocji w bankach.

Wszystkim poszukującym oferty kredytów hipotecznych niezmiennie polecamy nasz serwis Smart.

5. Czyszczenie Netfliksa

Wiele osób podpięło swoją kartę do płatności za Netflixa, a potem na długie miesiące o tym fakcie zapomniała. Serwis streamingowy pomoże rozwiązać ten problem - Netfliksa zapyta użytkowników, którzy w ciągu ostatniego roku nie obejrzeli żadnego materiału, czy chcą kontynuować subskrypcję. Brak odpowiedzi równa się automatycznemu usunięciu konta.

Michał Żuławiński