PKB Polski w górę tylko i aż o 2 proc.

W pierwszym kwartale dynamika polskiego PKB sięgnęła 2 proc. To równocześnie mało na tle poprzednich lat i dużo w porównaniu z tym, co dopiero nas czeka.



Realny wzrost produktu krajowego brutto (PKB) Polski w pierwszym kwartale 2020 r. roku wyniósł 2 proc. w ujęciu rocznym - wynika ze wstępnych szacunków GUS-u (dane niewyrównane sezonowo). To dużo mniej niż w czwartym kwartale 2019 r. (3,2 proc.) i najmniej od 2013 r.

Poniżej zera zeszła natomiast dynamika PKB w ujęciu kwartalnym, która wyniosła –0,4 proc. (dane wyrównane sezonowo). Również wyrównane dane dotyczące dynamiki rocznej (wykorzystywane m.in. do porównań międzynarodowych) sięgnęły natomiast 1,7 proc.

Wyłaniający się z tych danych obraz jest nieco lepszy od oczekiwań analityków (-0,5 proc. k/k i -1,6 proc r./r. wyrównane sezonowo i -1,9 proc. niewyrównane sezonowo), które bazowały na poprzednich wskazaniach GUS-u.

Dwa tygodnie temu poznaliśmy „szybki szacunek”, który jednak pozbawiony był wielu szczegółowych informacji – m.in. o wpływie poszczególnych kategorii na końcową dynamikę. Poznaliśmy je dopiero dziś.

W naznaczonym początkiem pandemii pierwszym kwartale 2020 r. największy wkład we wzrost PKB miały wydatki rządowe, które dołożyły 0,8 pkt proc. do ogólnej dynamiki. Pod względem wpływu na PKB przewyższyły one wydatki konsumentów (0,7 p.p.), które w ostatnich latach były motorem polskiego wzrostu gospodarczego. Wyraźnej zapaści doświadczyły też inwestycje, które wniosły jedynie 0,1 p.p. Wpływ zapasów był neutralny, a handel zagraniczny dodał do PKB 0,4 p.p.

Hamowanie przed pandemią

Warto przy tym dodać, że polska gospodarka wyraźnie hamowała na długo przed pojawieniem się epidemii Covid-19. W ostatnim kwartale 2019 roku wzrost PKB wyniósł zaledwie 0,2 proc. k/k, a dynamika roczna spowolniła do 3,2 proc. wobec 3,9 proc. kwartał wcześniej. Wyraźnie zwalniał wówczas wzrost konsumpcji, czemu towarzyszył spadek importu i niska dynamika eksportu.

Wiadomo też, że drugi kwartał przyniósł niewidzianą od przynajmniej 30 lat katastrofę w polskiej gospodarce. Kwietniowa wskaźniki koniunktury odnotowały najsilniejsze spadki od przynajmniej 20 lat, zapowiadając bardzo głęboki spadek PKB w II kwartale. Nawet jeśli Polska ma się okazać najodporniejszą gospodarką w całej Unii Europejskiej, to i tak będzie to oznaczało całoroczny spadek PKB prawdopodobnie o 4-5 proc.

Michał Żuławiński