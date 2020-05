Mocne spadki stawek na rynku najmu. Nowy raport Bankier.pl i Otodom.pl

Od 2 do 7 proc. spadły w relacji do marca ceny ofertowe najmu mieszkań w największych polskich miastach – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Kwietniowa obniżka a także wcześniejsze spadki notowane od stycznia sprawiły, że stawki odstępnego są na większości rynków niższe niż przed rokiem, a nawet dwa i trzy lata temu.

Kwietniowe spadki będące kontynuacją tych notowanych zimą zdarzały się już w poprzednich latach, ale tegoroczne obniżki okazały się powszechniejsze – dotknęły rynek najmu w każdym z dziesięciu największych polskich miast oraz znacznie głębsze – w przypadku trzech rynków przekroczyły 5 proc., a w Warszawie nawet 7 proc.

Na największe obniżki cen w ofertach dotyczących wynajmu mieszkań mogli liczyć szukający takich nieruchomości w Warszawie. Tam w kwietniu oczekiwano średnio 3845 zł/m-c – o 7,2 proc., a nominalnie o 297 zł/m-c mniej niż w marcu. Oznacza to, że średnia stawka dyktowana przez wynajmujących mieszkania w stolicy po raz pierwszy w historii pomiarów, czyli od stycznia 2017 r. spadły poniżej 4000 zł/m-c.

Spora miesięczna obniżka cen ofertowych odstępnego dotknęła także Gdańsk. W stolicy woj. pomorskiego w kwietniu oczekiwano średnio 2345 zł/m-c, o 6,4 proc. mniej niż w marcu. W dół o więcej niż 4 proc. względem marcowych poszły także kwietniowe średnie stawki odstępnego dyktowane przez wynajmujących mieszkania w Lublinie (średnio 2173 zł/m-c), Poznaniu (średnio 1817 zł/m-c), Bydgoszczy (średnio 1721 zł/m-c) i Krakowie (średnio 2341 zł/m-c).

Najniższy spadek, rzędu 2-2,5 proc. odnotowano w kwietniu w(średnio 2044 zł/m-c) i(średnio 2037 zł/m-c).

Kwietniowa obniżka oczekiwań dotyczy zwłaszcza wynajmujących najmniejsze mieszkania o powierzchni do 38 mkw. W przypadku Łodzi średnia wycena tego typu lokali była o 9,9 proc. niższa w względem marca i wyniosła 1180 zł/m-c. Średnia stawka dyktowana za najmniejsze kawalerki w Warszawie wyniosła w kwietniu 2043 zł/m-c i była o 5,8 proc. niższa od marcowej. Z kolei w Krakowie oczekiwano o 5 proc. mniej niż w marcu – średnio 1632 zł/m-c.

Na drugim biegunie znalazły się kawalerki wynajmowane w Katowicach. Tam w ogłoszeniach dotyczących najmu najmniejszych metraży wpisywano średnio 1316 zł/m-c. – o 3,2 proc. więcej niż w marcu. Kosmetyczną podwyżkę – o 0,2 proc., a nominalnie o 3 zł/m-c odnotowano także w przypadku średniej ceny ofertowej dla Lublina.

Porównanie średnich cen ofertowych najmu w relacji miesięcznej i rocznej – kwiecień 2020 r. Miasto Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.] Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.] Metraż Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Bydgoszcz -4,5 -4,0 0-38 -4,6 +1,7 38-60 -2,4 +0,7 60-90 -3,8 -4,0 Gdańsk -6,4 -6,1 0-38 -1,3 +2,4 38-60 -2,8 -2,4 60-90 -4,4 -6,3 Katowice -1,6 -4,0 0-38 +3,2 +2,6 38-60 -2,9 +0,5 60-90 -1,3 +1,6 Kraków -4,2 +0,4 0-38 -5,0 -0,4 38-60 -2,6 +3,7 60-90 -2,5 +0,7 Lublin -5,7 +1,4 0-38 +0,2 +5,8 38-60 -4,9 +5,3 60-90 -2,3 +5,9 Łódź -2,4 +11,9 0-38 -9,9 +4,5 38-60 -0,9 +16,1 60-90 +0,2 -0,3 Poznań -4,7 -5,5 0-38 -3,3 -0,7 38-60 -2,0 -0,9 60-90 -2,4 -2,2 Szczecin -2,1 -3,3 0-38 -4,9 +1,5 38-60 +1,0 +4,7 60-90 -2,6 -4,6 Warszawa -7,2 -11,2 0-38 -5,8 -1,2 38-60 -3,5 -1,9 60-90 -5,1 -2,3 Wrocław -3,9 -5,3 0-38 -3,8 -1,2 38-60 -2,5 -2,5 60-90 -3,9 -4,6 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu nieruchomości Otodom.pl

Na większości największych rynków najmu oczekiwania wynajmujących spadają nieprzerwanie od czterech miesięcy. Jeśli więc przyjrzeć się różnicy pomiędzy stawkami notowanymi w grudniu 2019 r. a w kwietniu 2020 r., można dostrzec nawet kilkunastoprocentową różnicę na korzyść szukających mieszkania do wynajęcia.

Średnia kwota wpisywana w ofertach najmu dotyczących mieszkań położonych w Warszawie w ciągu czterech miesięcy spadła o 17,3 proc. (nominalnie o 806 zł/m-c). Spadek powyżej 10 proc. odnotowano także w Bydgoszczy (-11,7 proc.), Gdańsku (-11,5 proc.) oraz we Wrocławiu (-11,3 proc.). Jedynie w Łodzi oczekiwano w kwietniu więcej względem grudnia 2019 r., ale nieznacznie – o 0,3 proc.

W relacji do średnich cen ofertowych notowanych w kwietniu 2019 r. spadek zanotowano w większości największych polskich miast. Najmocniej swoje oczekiwania w ciągu roku obniżyli wynajmujący mieszkania we Wrocławiu (-11,2 proc. i -487 zł/m-c). Od 3 do 6 proc. ceny ofertowe spadły w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

Z kolei w Łodzi w ciągu roku średnia stawka odstępnego wzrosła aż o 11,9 proc., a nominalnie o 217 zł/m-c. Wpływ na to miał zwłaszcza wzrost średniej kwoty wpisywanej w ogłoszeniach dotyczących najmu mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw., za które w kwietniu 2020 r. oczekiwano średnio 1970 zł/m-c, o 16,1 proc. więcej niż rok wcześniej.

Marcin Kaźmierczak