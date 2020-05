W tym tygodniu przyjrzymy się indeksowi WIG-Banki, który możemy powiedzieć, że trząsł giełdą w tym tygodniu. Do tej pory WIG-Banki był najsłabszym indeksem sektorowym i przekładało się to na WIG 20, w którym banki mają 25 proc. udziałów. Do połowy czwartkowej sesji banki rosły, jednak nagle czar prysł…

Źródło: