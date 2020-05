"Grube ryby" wyciągnęły WIG20 na plus

Po mocnej końcówce sesji WIG20 zdołał zakończyć słabą piątkową sesję na plusie. Wrażenie robiły obroty, które przekroczyły poziom 2,6 mld zł.

Po dwóch sesjach roztrwaniania w trakcie dnia mocnych wzrostów dziś inwestorzy mogli obserwować na WIG20 scenariusz zupełnie odwrotny. Jeszcze o godzinie 16 indeks tracił przeszło 1 proc., ostatecznie zakończył jednak dzień na 0,2-proc. plusie. W odwrotnym kierunku poszedł mWIG40, który po słabym finiszu pogłębił spadki do 1,3 proc. To słaba postawa średnich spółek ściągnęła w dół także indeks WIG, który stracił 0,03 proc. sWIG80 zakończył z kolei dzień 0,4 proc. ponad kreską.

Warto dodać, że finałowi sesji towarzyszył gwałtowny skok obrotów. W sumie wyniosły one 2,7 mld zł, co jest zdecydowanie najlepszym wynikiem maja. 2,1 mld zł wypracował WIG20, 0,6 mld zł obrócono zaś na mWIG40. Kluczowa dla tego ostatniego indeksu była aktywność inwestorów na akcjach AmRestu (-2,6 proc. przy 199 mln zł obrotu) oraz Millennium (-8,5 proc. przy 167 mln zł obrotu). Tak wysoka aktywność na papierach tej dwójki nie jest przypadkowa, dla spółek tych dzisiejsza sesja była bowiem ostatnią, na której były notowane w ramach indeksu MSCI Poland. Z indeksu wypadło także CCC (-4,1 proc.), które było dziś najsłabszym ogniwem indeksu WIG20. To właśnie m.in. z rewizją indeksów MSCI można było wiązać taką gwałtowność notowań na ostatniej prostej dzisiejszej sesji. Duzi gracze bazujący na indeksach MSCI musieli dostosować swoje portfele do nowego składu.

Ostatnim razem obroty na WIG20 przekroczyły 2 mld zł na sesji 21 września 2018 r., kiedy FTSE Russell zakwalifikowało Polskę do grona rynków rozwiniętych, a 8 największych spółek zostało włączonych do indeksu STOXX Europe 600. Tego dnia obroty wyniosły 4,7 mld zł.



Spory ciężar dla WIG20 stanowiły dziś banki, które taniały drugi dzień z rzędu po decyzji RPP o cięciu stóp procentowych. Santander poszedł dziś w dół o 3,7 proc., Pekao o 1,6 proc., a Alior o 1,3 proc. Pomiędzy bankami znalazło się miejsce i dla zaangażowanego w sektor PZU (-1,8 proc.), które przed sesją zaprezentowało rozczarowujące wyniki finansowe. Indeks sektora bankowego zakończył notowania 1,8 proc. pod kreską, choć w ciągu dnia tracił nawet blisko 3 proc. Obroty przekroczyły 850 mln zł. Po zielonej stronie indeksowi liderowali z kolei JSW (+7,8 proc.), PGE (+5,9 proc.) oraz Polsat (+4,5 proc.).

W składzie mWIG-u, oprócz wspominanego Millennium i AmRestu, spadki zanotował m.in. Playway. (-6,4 proc.). Tutaj również świeżo opublikowane wyniki finansowe firmy nie sprostały oczekiwaniom inwestorów. W dół indeks ciągnęły również kolejni przedstawiciele sektora bankowego: Handlowy (-4,2 proc.) oraz ING (-5,2 proc.). O 3 proc. drożał zaś Kruk i to mimo straty pokazanej za I kwartał.

Na szerokim rynku bodaj najciekawszym przypadkiem było KCI (+25 proc.). Dzisiejsze wzrosty za nienaturalne uznał zarząd spółki i sprawę zgłosił do Komisji Nadzoru Finansowego. To dość osobliwa giełdowa historia, którą szerzej opisaliśmy w osobnym artykule.

Za wzrostem indeksu małch spółek stoją m.in.: BAH - w górę o 23 proc., Prairie Mining - ze zwyżką o 16 proc., Rafako - wzrost o 8 proc. i Boom Bit - ma plusie o 4 proc. Obroty na każdej z nich przekroczyły 1 mln zł.

BAH poinformował o zawarciu przez spółkę zależną aneksu do umowy faktoringowej, z odnawialnym limitem finansowania ustanowionym na kwotę 60 mln zł, zaś czas jego obowiązywania został ustalony na okres do dn. 20 lipca 2020 r.

W pierwszym kwartale 2020 BoomBit wypracował rekordowe wyniki - przychody wyniosły w tym okresie 37,8 mln zł, wynik EBITDA 10,4 mln zł, a zysk netto 6,4 mln zł. Nakłady na płatne pozyskiwanie graczy sięgnęły 19 mln zł.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3050,20 -1,43 4,98 1,81 -7,51 -18,56 DAX Niemcy 11586,85 -1,65 4,63 4,31 -2,12 -12,55 FTSE 100 W.Brytania 6076,60 -2,29 1,02 -0,63 -15,43 -19,43 CAC 40 Francja 4695,44 -1,59 5,64 0,52 -10,09 -21,46 IBEX 35 Hiszpania 7096,50 -1,77 5,96 0,58 -21,85 -25,68 FTSE MIB Włochy 18197,56 -0,84 5,09 0,72 -9,01 -22,58 ASE Grecja 652,58 -1,87 7,12 1,66 -17,71 -28,81 BUX Węgry 35875,71 -1,28 2,35 3,05 -12,32 -22,15 PX Czechy 895,52 -0,68 2,11 1,31 -13,93 -19,73 RTS INDEX (w USD) Rosja 1219,76 -1,77 2,63 6,56 -4,40 -21,25 BIST 100 Turcja 105520,50 0,15 3,29 3,86 21,03 -7,78 WIG 20 Polska 1722,65 0,24 5,66 4,32 -21,25 -19,88 WIG Polska 48127,64 -0,03 4,82 4,36 -15,37 -16,78 mWIG 40 Polska 3359,44 -1,13 2,88 2,59 -14,71 -14,04 Źródło: PAP Biznes

Adam Torchała/PAP Biznes