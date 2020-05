Przerwy techniczne m.in. w ING, Pekao i Santanderze

Na ostatni majowy weekend przerwę w dostępie do bankowości internetowej zapowiedziało aż siedem banków m.in. ING Bank Śląski, Pekao SA, mBank czy Santander Bank Polska. Na Bankier.pl jak co tydzień w piątek sprawdzamy, w których instytucjach mogą wystąpić problemy m.in. z dostępem do bankowości internetowej czy wypłatą gotówki w bankomacie.

Część prac serwisowych w bankach zaplanowana jest już na piątek m.in. w Idea Banku czy Banku Pocztowym. Najpóźniej w trakcie weekendu przerwy w działalności zapowiedział Santander. W banku utrudnienia rozpoczną się o północy z niedzieli na poniedziałek.

Prace modernizacyjne w Idea Bank

Klienci Idea Banku nie skorzystają z bankowości internetowej z powodu przeprowadzanych przez bank prac modernizacyjnych. Przerwa techniczna zacznie się już w piątek (29 maja) o godzinie 22:00 i potrwa do godziny 6:00 dnia 30 maja (sobota). W tym czasie niedostępna będzie bankowość Idea Cloud oraz Aplikacji Mobilna banku.

Prace modernizacyjne w Envelo Banku

Klienci Envelo Banku nie skorzystają z usług bankowości internetowej oraz mobilnej od piątku (29 maja) od godziny 21:35 do soboty (30 maja) do godziny 11:00. W czasie przerwy technicznej od 21:35 (piątek) do 15:00 (sobota) niedostępne będzie:

przyjmowanie wniosków o otwarcie konta i obsługa formularzy,

usługi bankowości internetowej i mobilnej,

obsługa produktów na infolinii i w placówkach.

Natomiast od piątku od 21:35 do soboty do 16:00 klienci nie skorzystają z usług bankowości internetowej Pocztowy24 oraz obsługi produktów na infolinii Call Centrer. Krócej, bo do godziny 11:00 w sobotę, będzie trwała przerwa w funkcjonowaniu bankowości internetowej i mobilnej Envelo Banku.

Prace modernizacyjne w Banku Pocztowym

Klienci Banku Pocztowej muszą liczyć się z niedostępnością usług bankowości internetowej oraz mobilnej w trakcie najbliższego weekendu. W banku planowane są prace modernizacyjne, które potrwają od 29 maja (piątek) do 30 maja (sobota) od godziny 21:35 do 14:00.

mBank będzie przeprowadzał prace techniczne w nocy z 30 maja (sobota) na 31 maja (niedziela) od godziny 23:30 do godziny 7:00. Podczas przerwy technicznej klienci banku nie skorzystają z usługi mKantor. W tym czasie niedostępne będą również przelewy na telefon BLIK oraz przelewy Ekspresowe zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i w bankowości internetowej.

Natomiast z niedzielę (31 maja) od godziny 7:00 do 8:00 klienci mBanku nie skorzystają z usługi mFakturowanie.

Prace serwisowe w Banku Pekao SA

W niedzielę 31 maja od godziny 4:30 do 10:30 klienci Banku Pekao SA mogą mieć trudności w używaniu karty debetowej wielowalutowej, karty Visa Debit Gold oraz Debetowa Visa Business. Bank zapowiedział prace serwisowe, w których trakcie problemy mogą wystąpić również podczas używania aplikacji PeoPay.

Nie skorzystasz z bankomatu w ING Banku Śląskim

ING Bank Ślaski będzie przeprowadzał prace serwisowe z niedzieli 31 maja na poniedziałek 1 czerwca od godzinny 0:00 do 1:30. W tym czasie klienci banku muszą liczyć się z problemami przy wpłacaniu i wypłacaniu gotówki do urządzeń sieci ING i Planet Cash. Transakcje we wrzutniach będą w tym czasie możliwe. Księgowanie pojawi się na koncie dopiero w poniedziałek 1 czerwca do godziny 12:00.

Santander Bank Polska zapowiedział prace serwisowe na poniedziałek 1 czerwca od godziny 0:00 do 5:00. Podczas przerwy technicznej niedostępne będą usługi w bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej. W tym czasie klienci banku nie wykonają również przelewów zwykłych, natychmiastowych, mobilnych za pośrednictwem aplikacji i Przelewów24. Podczas prac serwisowych niemożliwe będzie dokonanie płatności BLIK oraz korzystanie z KantorSantander.

