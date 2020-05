Wiosenne promocje kredytów hipotecznych. Sprawdzamy warunki

Ubywa promocji w kredytach hipotecznych, ale na rynku są jeszcze banki, które sięgają po ograniczone czasowo oferty. Specjalne warunki proponuje obecnie mBank i Pekao Bank Hipoteczny.

Do 16 czerwca można wnioskować o kredyt hipoteczny w mBanku w ramach promocji „Bezpieczna hipoteka”. Minimalna kwota finansowania to 150 tys. zł. Warunki akcji są zróżnicowane, w zależności od statusu klienta.

Osoby, które nie są klientami banku lub nie należą do segmentu Active lub Intensive, mogą liczyć na marżę obniżoną do poziomu:

2,6 pp. – przy wkładzie własnym równym co najmniej 20 proc. (standardowa stawka – 4,6 pp.),

3,1 pp. – przy wkładzie własnym poniżej 20 proc. (standardowa stawka – 5,1 pp.).

Klienci Active to osoby, które nie tylko posiadają rachunek osobisty w mBanku, ale również zapewniają na niego wpływy (co najmniej 5 tys. zł miesięcznie), wykonują minimum 15 transakcji kartą płatniczą (w co najmniej 3 pełnych miesiącach z ostatnich sześciu) oraz korzystają z kredytu odnawialnego lub karty kredytowej (alternatywnie – posiadają depozyty z minimalnym saldem 25 tys. zł).

W ich przypadku promocyjne stawki marży kredytu hipotecznego wynoszą odpowiednio 2 pp. (dla wkładu własnego co najmniej równego 20 proc.) i 2,5 pp. (dla niższej wpłaty własnej).

Klienci z segmentu Intensive muszą spełnić bardziej wygórowane warunki aktywności. Minimalne wpływy na rachunek wynoszą w tym przypadku 7 tys. zł miesięcznie. Stawki marży to: 1,9 pp. (dla LTV równego 80 proc. lub mniejszego) i 2,4 pp. (dla LTV powyżej 80 proc.).

Promocja „Bezpieczna hipoteka” wystartowała bezpośrednio po poprzedniej edycji akcji promocyjnej (reklamowanej pod hasłem „Wiosna w Twoim m”). Warto zauważyć, że stawki marży we wcześniejszej ofercie były wyższe o 0,1 pp.

Promocja w Pekao Banku Hipotecznym

Wiosenna promocja kredytów hipotecznych w Pekao Banku Hipotecznym przeznaczona jest dla osób, które zaciągają zobowiązanie mieszczące się w widełkach od 100 do 600 tys. zł. Finansowanie może być wykorzystane na zakup mieszkania z rynku pierwotnego (oddanego do użytkowania), przebudowę, remont lub prace wykończeniowe i refinansowanie innego zobowiązania (poza kredytami Banku Pekao SA).

1,9 pp. dla kredytów z wkładem własnym pow. 40 proc. (standardowo – 2,1 pp.),

1,9 pp. dla kredytów z wkładem własnym od 40 do 20 proc. (standardowo – 2,4 pp.).

Wnioski można składać do 30 czerwca 2020 r. Opłata za udzielenie kredytu wynosi od 0 do 3 proc. Zabezpieczeniem zobowiązania może być wyłącznie lokal mieszkalny. Niższe stawki marży prezentują się następująco:

Pekao Bank Hipoteczny oferuje kredyty mieszkaniowe bez tzw. sprzedaży krzyżowej. Oznacza to, że klient nie musi korzystać z dodatkowych produktów i spełniać wymogów obejmujących minimalną aktywność (np. płatności kartą czy wpływy na rachunek).

MK

Michał Kisiel