To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 21 lipca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Osiągnięcie porozumienia na szczycie budżetowym Unii Europejskiej oraz dane z polskiej gospodarki, m.in. z sektora mieszkaniowego i budowlanki, do tego bon turystyczny oraz kilka informacji dla inwestorów – to finansowe tematy dnia we wtorek.

Wreszcie zakończył się serial negocjacyjny na szczycie budżetowym Unii Europejskiej. „Wyjechałem do Brukseli w czwartek wieczorem. Wróciłem dzisiaj. Ten maraton negocjacyjny bardzo się jednak opłacił” – napisał premier Mateusz Morawiecki na Facebooku. Rząd oczywiście chwali się sukcesem, choć widać wyraźnie, że kompromisowa propozycja przyjęta na szczycie nie jest tak korzystna dla Polski, jak te przedstawiane na początku szczytu. Grupę państw tzw. oszczędnych do kompromisu przekonały większe rabaty oraz wzmocniona kontrola wydawania pieniędzy z funduszu odbudowy.

Są jednak wątpliwości co do tego, czy odesłanie do zasady praworządności w kwestii przydziału środków budżetowych wymaga jednomyślności Rady Europejskiej, czy tylko większości kwalifikowanej. Premier Morawiecki twierdzi, że „Rada Europejska działa na zasadzie jednomyślności”, jednak w zapisach końcowych ze szczytu znajduje się fragment mówiący o większości kwalifikowanej.

Za sektorem budownictwa mieszkaniowego najlepszy czerwiec od dekady pod względem liczby oddanych do użytku mieszkań i wydanych pozwoleń na budowę – wynika z danych GUS. Wzrost, zarówno w skali miesięcznej, jak i rocznej, widać szczególnie w grupie inwestorów indywidualnych. Temat opisał dokładniej Marcin Kaźmierczak.

Z istotnych czerwcowych danych z polskiej gospodarki, piszemy dziś jeszcze, że budownictwo jest słabsze niż przed rokiem, a sprzedaż detaliczna pozytywnie zaskoczyła.

Trwają ostatnie przygotowania do wdrożenia bonu turystycznego – poinformował we wtorek ZUS, który jest odpowiedzialny za wdrożenie tego instrumentu. Jak będą realizowane płatności – o tym piszemy w naszym artykule. Przy okazji ostrzegamy przed pierwszym oszustwem na bon turystyczny.

Mamy dziś także coś dla inwestorów. Cenowy rajd kontynuują metale szlachetne – srebro i złoto. Cena srebra przebiła 20 USD. Złoto blisko historycznego rekordu. A dla amatorów dywidend na GPW Adam Torchała przygotował zestawienie spółek, które mają jeszcze przed sobą wypłacenie całkiem przyzwoitej dywidendy.

Optymistyczna wiadomość napłynęła z frontu walki obligatariuszy GetBacku. Jeden z poszkodowanych wygrał sprawę (na razie nieprawomocnie) z Idea Bankiem w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

A na koniec druga część historii leasingu jachtu dalekomorskiego przez spółkę giełdową. ZPUE tłumaczy, po co jej jacht.

Na kolejne podsumowanie zapraszam już jutro, a poniżej, w telegraficznym skrócie, wszystkie istotne wydarzenia z wtorku.

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

19:05 UE będzie mieć nowe źródła dochodów

18:26 Rosja: realizacja celów rozwoju narodowego przesunięta

18:20 Brazylia: rozpoczęto testowanie szczepionki z Chin

18:18 Turcja: rząd chce ustawy kontrolującej media społecznościowe

17:45 Andrzej Duda odebrał uchwałę PKW o wyborze na prezydenta RP

17:42 Zieleń na GPW. W górę Mercator i Tauron

16:59 Ryanair grozi zamknięciem swych baz na lotniskach w Niemczech

16:56 Większe rabaty, wzmocniona kontrola, czyli co przekonało "oszczędnych" na szczycie

16:35 Austria wprowadza ponownie obowiązek noszenia masek w sklepach

15:12 Kowalczyk: Sejm we wrześniu zajmie się nowelizacją budżetu państwa na rok 2020

14:40 Przerwa techniczna w dwóch bankach

14:17 MR: w lipcu spadek sprzedaży może sięgnąć ok. 3 proc.

14:10 Mercator planuje rozbudowę mocy produkcyjnych; wyniki II kw. nie były jednorazowe

14:00 Mieszkaniówka wyszła nad kreskę. Najlepszy czerwiec od dekady

14:00 Ministerstwo Rozwoju spodziewa się wzrostu produkcji budowlano-montażowej w lipcu

13:56 Węgry znów tną stopy procentowe. NBP i tak bliżej zera

13:13 Santander Bank Polska: można spodziewać się pozytywnego zaskoczenia odczytem PKB za II kw.

12:56 Płatności bonem turystycznym będą realizowane w oparciu o komunikację SMS

12:49 Związki chcą spotkania ws. programu naprawczego dla PGG

12:18 Premier: Otwieramy nowy rozdział w historii członkostwa Polski w UE

12:14 Gaming Factory zadebiutuje 23 lipca na GPW

12:00 Allegro zdominowało rynek e-commerce w Polsce

11:24 Obligacje GetBack – Idea Bank przegrał proces w Krakowie

11:18 Policja rozbiła grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT

11:10 Izba Reprezentantów za poprawką przewidującą sankcje wobec Nord Stream 2

10:59 Budżet powiązany z praworządnością czy nie? Premier tłumaczy

10:50 Oszustwo na bon turystyczny. Ministerstwo ostrzega

10:15 Eurostat: Co trzeciego Polaka nie stać na tydzień wakacji

10:10 Sprzedaż detaliczna pozytywnie zaskoczyła. Mniej kupujemy przez internet

10:06 Podatek cukrowy wraca pod obrady Sejmu

10:00 Allegro wprowadzi własny system płatności

10:00 Budownictwo jednak słabsze niż przed rokiem

09:45 Kurs euro mocno w dół. Złoty niespodziewanie się umocnił

09:03 Cena srebra przebiła 20 USD. Złoto blisko historycznego rekordu

08:58 Dworczyk: Trwają analizy dotyczące możliwości konsolidacji resortów

08:52 Produkcja przemysłowa jak ten bocian z "Seksmisji"

08:00 Projekt: sprzedaż alkoholu przez internet wspomoże producentów alkoholi rzemieślniczych

07:18 Za kilka lat Polsce może zabraknąć chirurgów

07:17 Najem turystyczny wyjdzie z szarej strefy. Przez bon

07:11 W kryzysie firmy traktowały imigrantów jak Polaków

07:11 Spółka z GPW tłumaczy, po co jej jacht

07:09 Ekspert: We wrześniu służbie zdrowia może grozić paraliż

06:54 Boom na e-zakupy. Korzysta z nich już niemal 80 proc. Polaków

06:00 Ranking lokat półrocznych. Banki zmieniają stawki

06:00 Gdzie jeszcze latem szukać dywidend na GPW?

05:58 Szczyt UE w Brukseli zakończony porozumieniem. "To historyczny moment w Europie"

04:25 W Kongresie trwa debata nad kolejnym pakietem dla gospodarki