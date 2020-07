Budżet powiązany z praworządnością czy nie? Premier tłumaczy

Kancelaria Premiera

Rada Europejska działa na zasadzie jednomyślności, wiec Polska i Węgry będą musiały się wypowiedzieć ws. mechanizmu praworządności; jesteśmy zabezpieczeni z każdej strony - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki, po powrocie ze szczytu UE w Brukseli.

Premier zapytany przez Polsat News o porozumienie ws. unijnego budżetu zapewnił, że Polska akceptuje odesłanie do zasad praworządności zaproponowanej w końcowej wersji konkluzji tego porozumienia. W jego ocenie w tych konkluzjach "nie ma uzależniania i bezpośrednio związku pomiędzy warunkowością (wypłaty środków unijnych - PAP) a praworządnością".

Jak dodał, na forum unijnym Polska wskazała, że Polska nie dopuści "do takiego uzależniania", "bo wiemy dokładnie, jak toczą się procedury wobec Polski".

"W tym przypadku włożyliśmy tam zapis o konieczności odniesienia się do tego przez Radę Europejską. Rada Europejska działa na zasadzie jednomyślności, a więc i Polska i Węgry i cała Grupa Wyszehradzka, która nam sprzyja, będzie musiała się w tej kwestii wypowiedzieć. Jesteśmy wiec zabezpieczeni z każdej strony" - powiedział Morawiecki.

"Twarde, wielogodzinne negocjacje przyniosły bardzo dobry rezultat dla Polski"

Twarde, wielogodzinne, nocne negocjacje przyniosły bardzo dobry rezultat dla Polski; impuls rozwojowy, który dzięki temu Polska dostanie, będzie bez precedensu - w ten sposób zakończony we wtorek nad ranem szczyt budżetowy UE podsumował premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu w porannej rozmowie z Polsat News już po powrocie do kraju powtórzył zarzuty o "skąpstwo" pod adresem niektórych bogatszych państw Unii. "Poziom dotacji dla całej UE, zwłaszcza w kontekście planu odbudowy to miało być 500 mld euro. Na skutek tej grupy, która rzeczywiście okazała się bardzo, bardzo skąpa, tych środków jest znacząco mniej - 390 mld euro, o 110 mld mniej" - powiedział Morawiecki.

W związku - jak dodał - delegacja polska musiała "bardzo twardo negocjować" tak, żeby nie zabrakło środków dla naszego kraju, ponieważ - jak to ujął - "z mniejszego kawałka trudniej było uzyskać taki sukces, jaki się udało". "Ale rzeczywiście te twarde, wielogodzinne, nocne negocjacje przyniosły bardzo dobry rezultat dla Polski, impuls rozwojowy, który dzięki temu Polska dostanie, będzie bez precedensu" - ocenił premier.

"Nie było takich środków nigdy wcześniej i myślę, że dzięki temu bardzo szybko dogonimy poziom rozwoju w niektórych krajach Europy Zachodniej, także poziom rozwoju naszej infrastruktury, który jest niezbędnym warunkiem wysokiego rozwoju całego państwa i dostatku Polaków" - dodał szef rządu.

Pytany o kulisy negocjacji budżetowych, Morawiecki wskazał, że bardzo ważna w tej sprawie była koalicja Polski w ramach Grupy Wyszehradzkiej (wraz z Węgrami, Czechami i Słowacją).

"Niektóre kraje północy Europy dążyły do załamania negocjacyjnego"

Myślę, że niektóre kraje północy Europy dążyły do załamania negocjacyjnego, bo nie chciały płacić - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki po powrocie do kraju z Brukseli, gdzie uczestniczył w szczycie UE dotyczącym negocjacji ws. nowego budżetu Unii Europejskiej oraz funduszu odbudowy.

Porozumienie zawarte na szczycie UE we wtorek nad ranem daje Polsce ponad 124 mld euro w bezpośrednich dotacjach, a razem z uprzywilejowanymi pożyczkami to 160 mld euro w cenach bieżących dla naszego kraju.

Premier Morawiecki pytany był w Polsat News o różnicę między finalną kwotę zapisaną w porozumieniu a kwotą, o której mówiono przed szczytem. "Ten maraton negocjacyjny obfitował w różne zwroty, czasami bardzo gwałtowne. Przede wszystkim chodziło o to, żeby nie doszło do załamania negocjacyjnego" - odparł.

"Myślę, że chyba niektóre kraje północy Europy dążyły do takiego załamania, bo nie chciały płacić. To są jednak płatnicy netto, mówimy tutaj o ogromnych kwotach" - dodał szef polskiego rządu.

Wskazał, że "łącznie z budżetem wieloletnich ram finansowych na siedem lat kwota ta wynosi ponad bilion 700 mld euro". "Ta wielka suma jest brana z budżetu bogatszych państw. Jakby te bogatsze państwa nie chciały się tymi pieniędzmi dzielić to byłoby trudniej" - powiedział Morawiecki. Wskazał, że państwa te również korzystają ze wspólnego rynku.

"Dzisiaj mamy te pieniądze. To wielki uzysk dla Polski, ponieważ dzięki temu będziemy mogli się jeszcze szybciej rozwijać i jeszcze szybciej wychodzić z perturbacji po kryzysie koronowirusowym" - ocenił premier. Poinformował, że pieniądze te są przeznaczone na rolnictwo, infrastrukturę, drogi ale także na badania, rozwój i transformację energetyczną. "Na wszystkie cele, które potrzebujemy zabezpieczyć" - dodał premier.

"Na szczycie UE udało się zbudować najszerszą koalicję z możliwych - 27 państw UE"

Na szczycie udało się zbudować najszerszą koalicję z możliwych, a więc wszystkie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej zgodziło się na takie zapisy, jakie zaproponowaliśmy - powiedział we wtorek w Polsat News premier Mateusz Morawiecki po powrocie z Brukseli.

Zdaniem szefa rządu wystarczy porównać wersję pierwotną propozycji z przyjętą, aby "zobaczyć, że nasza opcja, nasza wersja znalazła ostateczne uznanie, znalazła konsensus w ramach całej Rady Europejskiej".

Premier relacjonował także, że w czasach negocjacji padło nawiązanie do walki o wolność i demokrację w bloku wschodnim, nawiązanie do "Solidarności". "Cieszę się, że wszystkie argumenty trafiły do przekonania naszych partnerów. Dzisiejsza wersja jest dla nas zupełnie bezpieczna" - powiedział.

"Przede wszystkim trzeba podkreślić, że udało się zbudować najszerszą koalicję z możliwych, a więc wszystkie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej zgodziło się na takie zapisy, jakie zaproponowaliśmy" - wskazał Morawiecki. Jak dodał, negocjacje były naprawdę trudne z uwagi na grupę państw, które były za mechanizmem warunkowości, uzależniającym fundusze od zasady praworządności.

Premier dopytywany o kulisy negocjacji podczas szczytu, podkreślił, że w negocjacjach kluczowe jest budowanie koalicji. "Niczego się nie osiągnie w pojedynkę. Bardzo ważna była nasza koalicja w ramach Grupy Wyszehradzkiej. To są dziesiątki, a właściwie setki rozmów w środku nocy, pokazywanie argumentów, kłótnie, spory, wymiana argumentów, ale też wymiana - można powiedzieć - waluty: +jeśli wy mnie poprzecie tutaj, ja was poprę w innym miejscu+" - relacjonował szef rządu.

Dodał, że były to też rozmowy z przywódcami krajów Północy, "z którymi jesteśmy na antypodach w wielu sprawach, od migracji po budżet".

Szef rządu ocenił, że wspólne budowanie koalicji się opłaciło. "Dało nam ten gigantyczny uzysk w postaci środków dla Polski, środków na rozwój, wzrost gospodarczy i także w zapisie dotyczącym praworządności, na którym nam zależało" - podkreślił.

"Mamy bardzo dobry budżet dla Europy"

Polska, wraz z innymi partnerami, doprowadziła do tego, że mamy dzisiaj bardzo dobry budżet dla Europy, nie tylko wieloletnich ram finansowych, ale również dodatkowo Fundusz Odbudowy, czyli dodatkowe ogromne pieniądze dla Polski - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Premier powiedział na konferencji prasowej w Warszawie, że podczas negocjacji polska delegacja zawierała "niezliczoną ilość" sojuszy. "Postawiliśmy nie tylko weto dla skąpstwa, ale postawiliśmy również weto dla tych, którzy chcieli podziału Europy - na Europę słabszą - tą, która ma się tam gdzieś wlec w ogonie, na południe Europy i tą wyżej rozwiniętą; podziału Europy na tą postkomunistyczna i tą, która miała więcej szczęścia w historii. Ten podział odchodzi do przeszłości" - podkreślił Morawiecki.

Dodał, że polska skuteczność, umiejętność perswazji oraz budowania koalicji pokazały, że "jesteśmy dzisiaj w jednej Europie". "Polska doprowadziła również do tego, wraz z innymi partnerami, że mamy dzisiaj bardzo dobry budżet dla Europy, nie tylko wieloletnich ram finansowych, tych siedmiu najbliższych lat, ale również dodatkowo Fundusz Odbudowy, o którym jeszcze nikt nie mówił kilka miesięcy, a to dodatkowe ogromne pieniądze dla Polski" - powiedział szef rządu. (PAP)

autorzy: Marta Rawicz, Karol Kostrzewa, Agnieszka Ziemska, Karolina Mózgowiec

agzi/ kmz/ par/