Obligacje GetBack – Idea Bank przegrał proces w Krakowie

20 lipca Sąd Okręgowy w Krakowie zobowiązał Idea Bank do zapłaty na rzecz pozywającego 120 tys. zł. Sprawa dotyczyła obligacji GetBack. Bank zapowiada wystąpienie o uzasadnienie orzeczenia i rozważy wniesienie apelacji.

20 lipca 2020 roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok zasądzający w procesie przeciwko Idea Bank SA (Lion’s Bank) o odszkodowanie za utratę kapitału zainwestowanego w obligacje GetBack SA. Sąd zobowiązał bank do zapłaty na rzecz powoda kwoty 120 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od daty, która została wyznaczona bankowi w toku postępowania reklamacyjnego. Powyższa kwota stanowi całość dochodzonego roszczenia – informuje adw. Marcin Żurowski z kancelarii Kaczmarski Żurowski Adwokaci, która reprezentowała klienta.

„W wyroku zasądzono na rzecz strony powodowej także zwrot kosztów postępowania. W ustnych motywach orzeczenia sąd wskazał, że strona pozwana z premedytacją zaoferowała stronie powodowej produkt finansowy niedopasowany do jej potrzeb, a także zataiła istotne informacje odnośnie faktycznego charakteru inwestycji w obligacje GetBack SA. Ponadto sąd zwrócił uwagę, że strona pozwana, jako profesjonalista, przynajmniej powinna była dysponować wiedzą o zastrzeżeniach formułowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego pod adresem samej spółki GetBack SA już w marcu 2017 roku i takie informacje powinna była przekazać stronie powodowej. Tymczasem informacje, jakie strona powodowa uzyskała o obligacjach GetBack SA od strony pozwanej, istotnie zniekształcały obraz inwestycji i ostatecznie doprowadziły stronę powodową do podjęcia decyzji o zaangażowaniu finansowym, której – gdyby dysponowała pełną wiedzą w tym przedmiocie - nigdy by nie podjęła” – relacjonuje Marcin Żurowski.

„W pismach składanych przez nas w sprawie w imieniu strony powodowej odwoływaliśmy się głównie do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie przez bank działalności maklerskiej, obowiązek działania w najlepszym interesie klienta) oraz przepisów wykonawczych wydanych do tego aktu prawnego, przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (wprowadzanie konsumentów w błąd w toku oferowania obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez GetBack Spółkę Akcyjną poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji) oraz przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów)” – informuje adwokat.

Bankier.pl zwrócił się do biura prasowego Idea Banku z prośbą o komentarz. „Bank co do zasady nie komentuje rozstrzygnięć konkretnych spraw sądowych. Niniejszy wyrok jest nieprawomocny i Bank wystąpi o sporządzenie jego uzasadnienia celem oceny zasadności złożenia apelacji” – poinformował bank.

Sposobom oferowania nabycia obligacji GetBack przyglądał się m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wydał w kwietniu 2020 r. decyzję nakazującą m.in. opublikowanie na stronie banku dokumentu urzędu. W komunikacie omawiającym decyzję wskazano, że "podczas oferowania obligacji przez GetBack doszło do wielu nieprawidłowości. Przedstawiciele spółki wprowadzali konsumentów w błąd, twierdząc, że obligacje korporacyjne to bezpieczna inwestycja, sytuacja firmy jest dobra, a oferta jest ekskluzywna i ograniczona w czasie".

"Decyzja potwierdza wprowadzenie konsumentów w błąd przy oferowaniu obligacji korporacyjnych przez GetBack – tym samym po uprawomocnieniu się będzie stanowiła prejudykat dla sądów i może znacząco ułatwić dochodzenie przez konsumentów ich ewentualnych indywidualnych roszczeń cywilnoprawnych, innych niż to, co przewidują postanowienia układu spółki z wierzycielami" – mówił wówczas prezes UOKiK.

