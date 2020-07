GPW

Dywidendowy sezon na GPW powoli wyhamowuje, wciąż jednak w zestawieniu nadchodzących wypłat można znaleźć spółki oferujące przyzwoite stopy. Kalendarz – z powodu koronawirusa – jest jednak wyraźnie uboższy niż przed laty.

Lipiec zwyczajowo jest najgorętszym okresem sezonu dywidendowego, jesteśmy już jednak w zaawansowanej fazie tego miesiąca i inwestorom zostały na stole co najwyżej ostatki. Największą nadchodzącą lipcową stopę dywidendy oferuje obecnie Torpol (6 proc.), który dzień dywidendy ma przewidziany na 31 lipca. Przyzwoicie prezentuje się także dywidenda samej GPW, która ma obecnie do zaoferowania 5,4 proc. Będzie to dziesiąta dywidenda z rzędu wypłacona przez tę spółkę.

Dywidendy zaplanowane z zysku za 2019 rok Spółka Wielkość dywidendy Stopa dywidendy* Źródło Dzień dywidendy Dzień wypłaty Lipcowe ostatki Aplisens 0,25 2,27% WZA 23.07.2020 06.08.2020 Atende 0,22 5,82% WZA 24.07.2020 10.08.2020 Izostal 0,11 3,99% WZA 24.07.2020 12.08.2020 Giełda Papierów Wartościowych 2,4 5,40% WZA 28.07.2020 11.08.2020 LiveChat Software 1,88 2,22% Zarząd 30.07.2020 i 25.08.2020 06.08.2020 i 01.09.2020 Torpol 0,9 6,00% WZA 31.07.2020 30.10.2020 Teliani 0,02 2,56% WZA 31.07.2020 31.08.2020 Sierpień Inpro 0,15 3,02% WZA 03.08.2020 17.08.2020 Ronson Development 0,06 4,72% WZA 05.08.2020 24.08.2020 Abak 0,08 4,47% Rada Nadzorcza 12.08.2020 20.08.2020 Hydrotor 1 3,23% WZA 14.08.2020 08.09.2020 Apator 0,65 3,19% WZA 17.08.2020 31.08.2020 Polski Holding Nieruchomości 0,54 4,34% WZA 17.08.2020 31.08.2020 Kruszwica 2,8 4,84% Rada Nadzorcza 20.08.2020 09.09.2020 Passus 0,05 0,34% WZA 20.08.2020 19.11.2020 ATC Cargo 0,28 5,71% WZA 25.08.2020 03.09.2020 7FIT 0,06 3,11% Zarząd 26.08.2020 22.09.2020 Odlewnie Polskie 0,25 5,01% Zarząd 28.08.2020 11.09.2020 Wrzesień Instal Kraków 0,5 2,58% Zarząd 03.09.2020 15.09.2020 Bio Planet 0,33 1,47% WZA 10.09.2020 24.09.2020 Feerum 0,5 4,17% WZA 10.09.2020 30.09.2020 Kancelaria Prawna-Inkaso WEC 0,02 0,93% WZA 10.09.2020 24.09.2020 Lotos 1 1,74% WZA 14.09.2020 28.09.2020 Biogened 0,2 1,35% WZA 15.09.2020 16.11.2020 Kęty 30,73 6,71% Zarząd 21.09.2020 06.10.2020 i 04.11.2020 Stalprofil 0,07 1,17% WZA 24.09.2020 15.10.2020 Novita 5,2 6,18% WZA 25.09.2020 05.10.2020 Immobile 0,02 0,83% WZA 29.09.2020 13.10.2020 Projprzem 0,6 3,87% WZA 29.09.2020 13.10.2020 NTT System 0,07 2,35% WZA 30.09.2020 20.10.2020 Kolejne miesiące Dębica 4,08 5,34% Zarząd 09.10.2020 17.12.2020 Cyfrowy Polsat 1 3,41% Rada Nadzorcza 15.10.2020 22.10.2020 i 11.01.2021 Toya 0,38 6,21% Zarząd 24.11.2020 14.12.2020 Źródło: Bankier.pl na podstawie raportów spółek

Sierpień w tym roku będzie dość spokojny pod względem dywidend. W naszym zestawieniu znalazło się tylko 11 spółek, z czego siódemka ma już zatwierdzoną wypłatę przez walne. Największą stopę z tego grona oferuje notowane na NewConnect ATC Cargo (5,7 proc.), które podzieli się z akcjonariuszami zyskiem po raz drugi w swej historii. Ponad 5-proc. stopę zapowiada także zarząd Odlewni Polskich, na ponad 4 proc. - według obecnej wyceny - mogą z kolei liczyć akcjonariusze Kruszwicy, PHN-u, Abaku i Ronsona.

Wrzesień także póki co prezentuje się bez rewelacji. Na liście jest ledwie 12 spółek. Dwie z nich oferują stopę przekraczającą 6 proc. To Grupa Kęty (póki co to zapowiedź zarządu) oraz Novita (decyzja już zatwierdzona przez WZA).

Spółki mają jeszcze czas

Warto jednak pamiętać, że ten sezon dywidendowy jest inny niż poprzednie. Po pierwsze przez koronawirusa część spółek zdecydowała się wstrzymać wypłaty i w razie łagodnego przejścia przez pandemię wypłacić zaległą dywidendę w 2021 roku.

Po drugie spółki mają więcej czasu na podjęcie decyzji dotyczących dywidend. Do tej pory na przeprowadzenie walnego (WZA), które decydowało o losach zysku (czyli potencjalnej dywidendzie), było 6 miesięcy od zakończenia roku. W przypadku większości spółek (tych posiadających standardowy rok obrotowy) do końca czerwca wszystko było jasne. W związku z koronawirusem czas na przeprowadzenie walnego przedłużono jednak do 15 sierpnia. Część spółek zwleka jeszcze z decyzją, co oznacza, że kalendarz może się jeszcze dogęścić. Zmiany na bieżąco można śledzić w naszym regularnie aktualizowanym zestawieniu.

Jak otrzymać dywidendę?

By uzyskać dywidendę, potrzebna jest przede wszystkim decyzja walnego zgromadzenia akcjonariuszy, która w naszych tabelkach oznaczana jest jako "WZA". Rekomendacje zarządu, rady nadzorczej czy rady dyrektorów często są wskazówkami i WZA je zatwierdzają, to jednak decyzja WZA jest konieczna do wypłaty dywidendy. Dlatego też w samym kalendarium sporo może się jeszcze zmienić.

Walne zgromadzenie podejmuje decyzję dotyczącą nie tylko wysokości dywidendy, ale także i dnia dywidendy oraz dnia jej wypłaty. Z punktu widzenia otrzymania praw do dywidendy ważny jest ten pierwszy, jednak zasady nie są takie proste, jakby się to mogło na pierwszy rzut oka wydawać. Z powodu systemu rozliczeniowego stosowanego przez GPW, by otrzymać prawo do dywidendy, akcje należy posiadać nie tyle w dniu dywidendy, co na zamknięciu przedostatniej sesji przed dniem dywidendy. Przykładowo dla Torpolu, który dzień dywidendy ma wyznaczony 31 lipca (piątek), faktycznym dniem rozliczenia będzie 29 lipca (środa). 30 lipca (w czwartek) notowania Torpolu ruszą obniżone o wielkość dywidendy, a akcjonariusze będą je mogli sprzedać bez utraty prawa do dywidendy.

Na samą wypłatę poczekać należy oczywiście do dnia wypłaty dywidendy. Na konto wpłynie jednak nie tyle pełna kwota przypadająca akcjonariuszowi, a kwota pomniejszona o podatek. Państwo zabierze inwestorowi 19 proc. To tzw. podatek Belki, o którym pisaliśmy więcej m.in. w artykule "Więcej szkody niż pożytku".

Adam Torchała