Sprzedaż detaliczna pozytywnie zaskoczyła. Mniej kupujemy przez internet

fot. FamVeld / Shutterstock

Czerwcowe dane statystyczne dotyczące sprzedaży detalicznej okazały się lepsze od oczekiwań ekonomistów. Co ciekawe, coraz mniej kupujemy przez internet.

Dalsze odmrożenie polskiej gospodarki i stopniowy powrót konsumentów do dawnych nawyków, z którym mieliśmy do czynienia w czerwcu, przełożyło się na raport o sprzedaży detalicznej.

W czerwcu 2020 r. sprzedaż detaliczna w cenach bieżących była o 1,9 proc. niższa niż w czerwcu 2019 r. oraz o 9 proc. wyższa niż w maju 2020 r. – poinformował GUS. Konsensus analityków zakładał spadek o 4 proc. rok do roku, więc mimo ujemnego wyniku można mówić o pozytywnej niespodziance. Dla porównania, w maju roczna dynamika wyniosła -8,6 proc., a w kwietniu aż -22,6 proc.

Kliknij, aby przejść do notowań / Bankier.pl

Nieznaczny spadek sprzedaży widać także w dynamice w cenach stałych, która w skali roku sięgnęła -1,3 proc. wobec spadku o 7,7 proc. w maju i 22,9 proc. w kwietniu. W ujęciu miesięcznym kategoria ta zanotowała wzrost o 8,4 proc.

/ GUS

Zmniejszenie sprzedaży odnotowano w następujących grupach o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem”: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 10,9%); „pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 6,4%); „pozostałe” (o 6,3%); „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (o 5,0%) – czytamy w komentarzu GUS.

- Spośród grup o mniejszym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” największy spadek odnotowano w grupie „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 8,6%). Wzrost sprzedaży wykazały natomiast podmioty handlujące meblami, rtv, agd (o 16,1%) oraz jednostki zaklasyfikowane do grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 6,1% ) – dodano.

/ GUS

Podobnie jak przed miesiącem GUS nie podał danych z kategorii „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach”, do której zaliczane są m.in. sprzedaż w sklepach wielkopowierzchniowych. Fakt ten został skomentowany opisem: „Zupełny brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub wypełnienie pozycji jest niemożliwe albo niecelowe”.

Mniej kupujemy przez internet

Jak zauważa GUS, czerwiec był kolejnym miesiącem spadku wartości sprzedaży dokonywanej przez internet – w porównaniu z majem spadek w cenach bieżących wyniósł 7,5 proc. Sam udział sprzedaży internetowej w sprzedaży ogółem skurczył się natomiast z 9,1 proc. w maju do 7,7 proc. w czerwcu.

Spadek udziału sprzedaży przez Internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (z 26,8% przed miesiącem do 19,5%), a także podmioty z grup „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 25,2% do 21,8%) oraz „meble, rtv, agd” (z 15,6% do 14,1%) – informuje GUS.

Michał Żuławiński