To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 15 czerwca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

GUS opublikował dziś dane o inflacji za maj. Choć sama roczna dynamika wzrostu cen jest niższa, niż w kwietniu, to na jedną wartość trzeba zwrócić szczególną uwagę. Chodzi o wzrost cen usług, które podrożały w stosunku do maja 2019 r. średnio o ponad 7 proc. Co podrożało najbardziej - szczegóły na ten temat przedstawia Michał Żuławiński.

Spadająca dynamika inflacji plus niższe oprocentowanie spowodowały załamanie w sprzedaży obligacji skarbowych w maju. Ministerstwo Finansów udostępniło najnowsze dane, z których wynika, że majowa sprzedaż nie stanowiła nawet 20 proc. kwietniowej. Skoczyła natomiast popularność funduszy inwestycyjnych, szczególnie akcyjnych. W sumie wpłaty do wszystkich TFI były wyższe w maju o 1,6 mld zł od umorzeń. To najlepszy wynik od marca 2018 r.

Poszukiwanie zysków w bardziej ryzykownych inwestycjach to efekt opresji finansowej, z jaką mamy do czynienia w wielu krajach. Stopy procentowe ustalane przez banki centralne sięgają zera, przez co nie ma możliwości bezpiecznego (np. na lokacie bankowej) uchronienia swoich oszczędności przed inflacją. Jak oszczędzać i inwestować w świecie zerowych stóp? Co robić, aby nie stracić? Na te pytania odpowie w czasie specjalnego webinaru nasz główny analityk, Krzysztof Kolany już w najbliższy czwartek, 18 czerwca. Zapraszam do zapisu na ten webinar.

Otwarcie granic oraz umożliwienie lotów międzynarodowych powoduje, że linie lotnicze zaczęły ogłaszać powrót do latania po polskim niebie. Deklaracje o wznowieniu lotów złożyły dziś linie lotnicze Ryanair, Air France oraz KLM.

Choć wydaje się, że wychodzimy już z problemów gospodarczych, bo kolejne branże wznawiają działalność, to nie wszyscy są tego zdania. Pojawiają się opinie, że recesja na dobre zacznie się dopiero wtedy, kiedy skończą się pieniądze z rządowych tarcz. Zdają się to potwierdzać dane o upadłościach, których liczba rośnie z miesiąca na miesiąc. Dane z początku czerwca zwiastują kataklizm – czytamy w poniedziałkowym wydaniu "Pulsu Biznesu".

Na koniec ostrzeżenie przed oszustami, wykorzystującymi tym razem popularny portal Allegro. Szybka aktywacja konta na Allegro za 1,01 zł to oszustwo.

Poniżej przedstawiam najważniejsze wiadomości dnia w telegraficznym skrócie, a na kolejne podsumowanie dnia zapraszam jutro.

