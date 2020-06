Mocne spadki na GPW. Skok notowań PGNiG

Krystian Maj/

Przez weekend nastroje inwestorów nie uległy poprawie i w poniedziałek inwestorzy obserwowali na GPW kolejną sesję mocnych spadków. Najsłabszą spółką w indeksie były PGE, gdzie doszło do realizacji zysków. Zieloną oazą okazało się z kolei PGNiG.

Spadkiem o 2,7 proc. zakończył poniedziałkową sesję WIG20. Przypomnijmy, że nastroje na giełdach zaczęły psuć się w czwartek. Po gwałtownych spadkach w USA, w piątek WIG20 stracił 2,8 proc. Dziś na Wall Street też dominowała czerwień, a S&P500 po otwarciu sesji traciło nawet 2 proc. Do godziny 17:30 straty wprawdzie zminimalizowano 0,7 proc., WIG20 nie ruszył jednak w ślad za amerykańskim indeksem i sesję zakończył w okolicach dziennych minimów. W efekcie za sprawą dwóch bardzo słabych sesji na WIG20 wymazał niemal całkowicie wcześniejsze czerwcowe wzrosty.

Słabo radziły sobie i inne główne indeksy GPW. WIG poszedł w dół o 2,4 proc., a mWIG40 stracił 2,2 proc. Jako jedyny mocniejszych spadków uniknął sWIG80, jednak i wśród małych spółek przeważała czerwień. Indeks zamknął sesję 0,4 proc. poniżej piątkowych poziomów. Obroty na szerokim tynku wyniosły 1,2 mld zł.

Kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Spadki w składzie WIG20 miały bardzo szeroki charakter, czerwona strzałka na zamknięciu gościła bowiem na wykresach aż 18 z 20 spółek notowanych w ramach indeksu. Lekkie wzrosty zanotowało Dino (+0,4 proc.). Kompletnie pod prąd ruszyło z kolei PGNiG, które podrożało aż o 8,3 proc. To efekt podpisanego z Gazpromem aneksu, w ramach którego polska spółka spodziewa się otrzymania do 1 lipca 2020 roku ok 1,5 mld USD netto zwrotu. Wcześniej rację PGNiG w sporze z rosyjskim gigantem przyznał sztokholmski Trybunał Arbitrażowy, istniały jednak obawy, że Gazprom będzie wszelkimi środkami wykręcać się od zapłaty odszkodowania. W opinii Michała Kozaka z Trigon DM porozumienie dodaje do wyceny docelowej akcji gazowej spółki ponad 0,50 zł, może też wpłynąć na oczekiwania co do dywidendy.

Najmocniej przecenioną spółką w indeksie okazał się inny kontrolowany przez Skarb Państwa gigant - PGE. Akcje energetycznej spółki potaniały aż o 8,8 proc. To najprawdopodobniej realizacja zysków, PGE bowiem wcześniej przez trzy miesiące potroiło swoją wartość. Notowania mocno przecenianej przez lata spółki wystrzeliły w nadziei na zielony zwrot i szansę pozbycia się węglowego balastu w ramach reformy górnictwa. Podobna historia stoi zresztą za Tauronem, który również po gwałtownym odbiciu dziś notował spadki. Wycena spółki spadła o 1,8 proc.

Nie tylko PGE zaliczyło w poniedziałek gwałtowną przecenę. O 7,2 proc. potaniały akcje CCC, ponad 5-proc. spadki zaliczyły też papiery Aliora, Orlenu i LPP. Przeszło 3 proc. w dół poszły akcje PKO, Lotosu i Cyfrowego Polsatu.

Na szerokim rynku uwagę zwracały notowania Vivid Games. W ubiegłym tygodniu inwestorzy pozytywnie przyjęli opublikowaną 10 czerwca strategię spółki, poniedziałkowa sesja przyniosła jednak korektę na papierach producenta gier. Te potaniały aż o 10 proc. O 3,2 proc. w górę poszły notowania OT Logistics. Podmiot otrzymał niewiążące oferty podmiotów zainteresowanych kupnem akcji spółki C.Hartwig Gdynia i rozpoczął z nimi negocjacje.

Adam Torchała