Kurs euro w górę po spadkach w Azji

Tomasz Warszewski Shutterstock

Pogorszenie nastrojów inwestycyjnych na świecie zaszkodziło złotemu. Polska waluta już od kilku dni radziła sobie słabo, a w poniedziałek kurs euro przekroczył 4,45 zł.

Od czwartku na światowych giełdach trwa najsilniejsza od marca fala spadków. Poniedziałkowy poranek sygnalizuje, że może ona potrwać dłużej. Giełda w Japonii poszła dziś w dół o 3,5 proc. Otwarcie sesji w Europie przyniosło przeszło 2-procentowe spadki wszystkich głównych indeksów. Z kolei notowania kontraktów terminowych na indeksy amerykańskie sygnalizują ich spadek ponad 3 proc.

Dla globalnego kapitału to sygnał nawrotu awersji do ryzyka. Niemal „automatycznie” następuje wówczas redukcja zaangażowania w aktywa uważane za ryzykowne – m.in. w waluty krajów rozwijających się. A to czynnik negatywnie wpływający na wycenę polskiego złotego.

W poniedziałek o 9:32 kurs euro rósł o grosz, osiągając wartość 4,4532 zł. Kurs EUR/PLN podnosi się od początku czerwca po tym, jak wcześniej ustanowił trzymiesięczne minimum.

Za dolara amerykańskiego płacono 3,9619 zł, a więc o prawie dwa grosze więcej niż przed weekendem. Frank szwajcarski wyceniany był na 4,1527 zł, czyli o ponad grosz powyżej piątkowego kursu odniesienia. Funt szterling kosztował prawie 4,9462 zł, bez większych zmian względem piątku.

KK