PGNiG ma otrzymać ok. 1,5 mld USD netto zwrotu od Gazpromu

materiały dla mediów

PGNiG podpisał 5 czerwca z Gazpromem aneks do kontraktu jamalskiego, w ramach którego polska spółka spodziewa się otrzymania do 1 lipca 2020 roku ok 1,5 mld USD netto zwrotu - podał PGNiG w komunikacie.

"W treści aneksu strony potwierdziły zasady stosowania formuły cenowej zakupu gazu dostarczanego w ramach Kontraktu Jamalskiego, wskazanej w wyroku końcowym Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie wydanego w dniu 30 marca 2020 r. Ponadto w Aneksie określone zostały warunki wzajemnego rozliczenia pomiędzy stronami skutków finansowych wynikających z zastosowania nowej formuły cenowej z mocą wsteczną od dnia 1 listopada 2014 r. W konsekwencji spółka spodziewa się zwrotu nadpłaty przez Gazprom na rzecz PGNiG w kwocie około 1,5 mld USD netto, zgodnie z oceną wskazaną w raporcie bieżącym nr 13/2020 z dnia 30 marca 2020 r. Termin płatności przez Gazprom uzgodniono na do dnia 1 lipca 2020 r." - napisano.

PGNiG poinformowało w marcu 2020 roku o wygranym w arbitrażu sporze z Gazpromem.

Na mocy wyroku końcowego Trybunał Arbitrażowy zmienił formułę cenową zakupu gazu dostarczanego przez Gazprom w ramach kontraktu jamalskiego m.in. poprzez jej istotne i bezpośrednie powiązanie z notowaniami rynkowymi gazu ziemnego na europejskim rynku energetycznym. Zastosowanie zmienionej formuły cenowej będzie oznaczać dla PGNiG zasadniczą poprawę warunków prowadzenia działalności handlowej, dzięki większej spójności pomiędzy indeksacją cen wpływających na koszt pozyskania gazu z importu, a rynkową polityką cenową sprzedaży gazu.

Podpisany w 1996 roku kontrakt jamalski przewiduje dostawy ok. 10,2 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Zgodnie z zawartą w kontrakcie klauzulą take or pay (ang. bierz lub płać) PGNiG musi płacić za co najmniej 8,7 mld metrów sześciennych gazu rocznie, nawet jeśli go nie potrzebuje. Każda ze stron może co trzy lata wystąpić o zmianę ceny gazu, jeżeli uzna, że aktualna nie odpowiada warunkom rynkowym.

Sasin: Zwrot pozwoli PGNiG m.in. na pozyskanie nowych złóż gazu

Zwrot ponad 6 mld zł przez Gazprom Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu pozwoli polskiej spółce na realizację strategii biznesowej, w tym na pozyskiwanie nowych złóż gazu ziemnego - powiedział w poniedziałek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Oczekiwany przez nas zwrot ponad 6 mld zł to są pieniądze, które w znakomity sposób pozwolą Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu realizować strategię biznesową, strategię, która polega na jeszcze dalszym wzmacnianiu działań dywersyfikacyjnych. To jest możliwość pozyskiwania nowych złóż gazu ziemnego, stworzenia infrastruktury, która umożliwi w przyszłości pełną dywersyfikację dostaw i pełne uniezależnienie się od dostaw z kierunku wschodniego" - powiedział Sasin.

Wicepremier dodał, że środki te pozwolą też na inwestycje w poprawę dostępu Polaków do paliwa gazowego, przyspieszając w ten sposób proces gazyfikacji.

Prezes PGNiG: Nasze relacje z Gazpromem normalnieją

Nasze relacje z Gazpromem normalnieją - tak prezes PGNiG Jerzy Kwieciński ocenił podpisanie aneksu do kontraktu jamalskiego, który przewiduje m.in. przekazanie przez rosyjski koncern ok. 1,5 mld dol. nadpłaty do 1 lipca br.

Jak mówił w poniedziałek Kwieciński na konferencji prasowej w Ministerstwie Aktywów Państwowych, po początkowych zaburzeniach „przeszliśmy na normalny tryb rozliczania się w nowej formule cenowej”. Jego zdaniem, wyrazem normalizacji stosunków jest podpisanie 56. już aneksu do kontraktu jamalskiego, w którym „precyzujemy datę przekazania nadpłaty na 1 lipca tego roku”.

Jak dodał, w historii relacji PGNiG i Gazpromu „różnie bywało”, ale ostatni aneks dowodzi tego, że „potrafimy rozmawiać i układać na nowo nasze relacje w oparciu o porządek europejski”. Kwieciński przypomniał, że rynek gazu jest właśnie regulowany prawem europejskim.

Trigon: Wypłata przez Gazprom rekompensaty podnosi wycenę PGNIG o 0,5 PLN/akcję

Zgoda Gazpromu na wypłatę do 1 lipca 2020 roku 100 proc. rekompensaty na rzecz PGNiG jest pozytywna i zaskakująca - oceniają analitycy. W opinii Michała Kozaka z Trigon DM, dodaje to do wyceny docelowej akcji gazowej spółki ponad 0,50 zł, może też wpłynąć na oczekiwania co do dywidendy. Więcej na ten temat»