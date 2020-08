To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 10 sierpnia 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

#1 Inspekcja sanitarna i policja ruszyły na wzmożone kontrole w powiatach od soboty uznawanych za żółte i czerwone strefy. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapewnia, że jak na razie, w większości przypadków spotkanie z funkcjonariuszami kończyło się pouczeniem. Nowe zasady dotyczące m.in. pobytu w restauracjach czy organizacji wydarzeń sportowych można sprawdzić w tym artykule.

#2 Banki nadal są ostrożniejsze niż przed pandemią, udzielając kredytów gotówkowych. Z kolejnej przeprowadzonej przez redakcję Bankier.pl ankiety w sektorze wynika, że najsurowiej traktuje się obecnie przedsiębiorców z sektora turystycznego i z branży gastronomicznej. Wnioskującym o pożyczkę nie sprzyjają też umowy cywilnoprawne zamiast umów o pracę.

#3 Ile można zarobić, pracując w IT? Opublikowany dziś raport ujawnia stawki, które towarzyszą ofertom o pracę w różnych specjalizacjach z tej branży. Rozbieżności są spore - najniższe zarobki płyną do działów wsparcia (support) i UX, najwyższe są związane m.in. z analityką danych, co jest zbieżne z wieloma rynkowymi prognozami dotyczącymi tzw. zawodów przyszłości. Zachęcam do sprawdzenia szczegółów, które opisuje dziś Weronika Szkwarek.

#4 Życie studentów (i wykładowców) może nie wrócić od jesieni na dawne tory. Uczelnie wyższe deklarują różne podejścia do nauczania tradycyjnego i zdalnego, mocno prawdopodobny jest model mieszany. Jak podaje dziś Polska Agencja Prasowa, która sondowała największe uczelnie, część podmiotów ostateczną decyzję zostawia na wrzesień. Ta niewiadoma na pewno nie pomoże żakom, którzy przez lockdown i zmianę trybu zajęć, opuścili wynajmowane mieszkania i akademiki, wracając do rodzinnych miast. Brak klarownych informacji stawia pod znakiem zapytania sens powrotu do ośrodków akademickich.

Co jeszcze dziś w wiadomościach gospodarczych? Polecam przegląd tych najważniejszych:

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

19:15 W Hiszpanii zachorowania na Covid-19 częstsze w uboższych dzielnicach

18:55 Górnicza "S" przeciwko udziałowi opozycji w zespole ds. programu dla górnictwa

18:50 Play pokazał wyniki za II kwartał 2020 r.

18:49 Rząd Libanu podał się do dymisji w związku z wybuchem w Bejrucie

18:05 Wzrosty DataWalk i sWIG80. Biomed w dół

17:20 Kolejny producent gier idzie na giełdę

16:52 W Egipcie obowiązek okazywania negatywnych testów na koronawirusa dla podróżnych

16:49 WHO: na szczepionkę przeciwko koronawirusowi potrzeba 100 mld dolarów

16:04 Minister finansów Libanu zrezygnował ze stanowiska w związku z wybuchem w Bejrucie

14:54 Koronakryzys w Hiszpanii nasilił zjawisko nielegalnego zajmowania mieszkań

14:54 Coraz częściej wybieramy przelewy natychmiastowe

14:11 ZUS będzie nieczynny 15 sierpnia

13:52 Dostawcy maseczek procesują się z Niemcami

13:50 Support i UX najgorzej opłacane w IT

13:47 Zagrożenie epidemiczne w Czechach tylko w dwóch powiatach

13:44 Wiceprezes PFR: Środki unijne będą naturalnym przedłużeniem tarczy finansowej

13:34 Na wokandę WSA wracają zaskarżone decyzje komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji

13:16 Ruszyły wzmożone kontrole w powiatach objętych strefam

13:00 Resort rolnictwa chce wprowadzić ewidencję winnic

12:09 Łukaszenka: Protestami po wyborach kierowano m.in. z Polski



11:56 Mazurska Manufaktura Alkoholi planuje do końca 2020 roku debiut na NewConnect

11:46 ATM będzie wycofana z giełdy

11:32 ZUS wydał ponad 504 tys. bonów turystycznych na około 431 mln zł

10:56 Minister edukacji: Uczniowie nie muszą zasłaniać ust i nosa

10:53 Poczta Polska przywraca możliwość wysyłki listów i paczek do kolejnych krajów

10:00 Wyciekły dane pracowników McDonald's

09:45 Chiny z potężną nadwyżką

09:39 Kurs euro powyżej 4,40 zł. Rynek czeka na ruch eurodolara

09:20 UOKiK nałożył na Biedronkę 115 mln zł kary. Będzie odwołanie

08:39 Szumowski: Będzie więcej czerwonych stref, jeśli będą lekceważone zasady sanitarne

08:24 Łukaszenka wygrywa wybory na Białorusi

08:06 Ropa w USA mocno drożeje po komentarzach Aramco

07:39 Kredyt ciągle nie dla wszystkich

07:18 Uczelnie: w nowym roku akademickim sporo zajęć zdalnie

06:50 Banki zaakceptowały ponad 1 mln wniosków o wakacje kredytowe

06:44 Pracoholizm grozi młodym

06:00 Rynek mieszkaniowy ustabilizował się. „Nawrót pandemii może obniżyć ceny mieszkań”



