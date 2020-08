Support i UX najgorzej opłacane w IT

fot. G-Stock Studio / Shutterstock

Mediana najniższych proponowanych zarobków w pierwszej połowie 2020 roku w przypadku umowy B2B wynosiła 12 tys. zł + VAT, a najwyższych 17,6 tys. zł + VAT. W przypadku umów o pracę wynagrodzenie stawki wahały się od 8,9 do 13,2 tys. zł brutto.

"Rynek IT wykazał się jednak wysoką odpornością na niekorzystne warunki gospodarcze. Firmy IT cały czas poszukiwały pracowników i aby pozyskać tych najlepszych - nie zmniejszały budżetów na wynagrodzenia, starannie definiowały warunki pracy i korzyści, na jakie można liczyć przyszły pracownik", komentuje wyniki najnowszego raportu dotyczącego zarobków w IT Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Ponad połowa ofert na B2B

Charakterystyczna dla rynku IT pozostaje umowa o współpracę w ramach kontraktów B2B. W pierwszej połowie 2020 roku 57 proc. ogłoszeń dotyczyło takiej podstawy zatrudnienia, dla 39 proc. była to umowa o pracę, a dla 4 proc. inne formy.

Również w ramach B2B oferowane są najwyższe zarobki. Minimalne wynagrodzenie dla takich kontraktów wynosiło 12 tys., a w przypadku umów o pracę - 8,9 tys. zł brutto.

Od 4000 zł dla juniora

W ofertach zamieszczanych na portalu No Fluff Jobs najniższe wynagrodzenia, co naturalne, były oferowane juniorom, czyli osobom z najniższym doświadczeniem. Stawki dla nich wahały się od 4 do 7 tys. zł + VAT. Na poziomie "mid" widełki wynosiły 9 do 14 tys. plus VAT, a dla seniorów od 15,8 tys. do 20 tys.

Jak czytamy w raporcie, w porównaniu z I połową 2019 roku proponowane wynagrodzenia juniorów oraz seniorów nie uległy znaczącej zmianie, natomiast proponowane wynagrodzenia specjalistów na poziomie "mid" wzrosły - z poziomu 8 - 13 tys.+ VAT. W przypadku umów o pracę najniższe wynagrodzenia dla juniorów wynosiły również 4 tys. zł brutto, dla midów 8 tys. zł brutto, a dla seniorów 13 tys. zł brutto.

/ No Fluff Jobs

Jak pokazuje kolejny raport, rynek IT nasycił się już juniorami. Dla tej grupy pracowników skierowano zaledwie 8 proc. ogłoszeń w I półroczu 2020 roku. 46 proc. szukało osób ze średnim doświadczeniem i kolejne tyle na poziomie senior. W porównaniu do analogicznego okresu rok temu ponownie zmniejszył się udział ofert juniorskich (w 2019 roku wynosił 12 proc.).

Najlepiej opłacane specjalizacje i technologie w ramach B2B

W przypadku kontraktów B2B na najwyższe zarobki mogli liczyć pracownicy współpracujący w następujących specjalizacjach: big data (nawet 21 tys. zł + VAT) czy business intelligence (20,8 tys. + VAT). Wysokie płace dotyczyły również specjalistów backend, mobile i devOps - średnio 18 tys. + VAT. Najniższe oferowane zarobki przewidziano dla zatrudnionych w działach support (od 7 do 10,4 tys. zł + VAT) i UX (8-11 tys. zł + VAT).

/ No Fluff Jobs

Jeśli chodzi o technologie, to w rozliczeniu w ramach B2B najlepiej zarabiają znający języki Scala oraz Java, mediana wynagrodzeń sięgała 20 tys. zł + VAT. Wysoko cenieni byli również specjaliści Angular, React, Python, Android i .NET - tam maksymalne zarobki wynosiły 18 tys. zł + VAT.

/ No Fluff Jobs

"Naszym zdaniem zdecydowanie warto inwestować w rozwój technologii Fullstack. Pożądane jest, aby pracownicy mieli szeroki wachlarz kompetencji, byli elastyczni przy doborze projektów i potrafili sprawnie poruszać się zarówno w technologiach Frontend, jak i Backend. W kwestiach czysto technologicznych, obserwujemy nacisk na rozwój takich obszarów jak Big Data, Business Intelligence czy Machine Learning, co wpisuje się w nasze potrzeby i strategię rozwoju. Cały czas widzimy także stałe zapotrzebowanie na tradycyjne kompetencje, m.in .NET czy JavaScript (tutaj królują React i Node)", komentuje wyniki Monika Bieniek Talent Operations Manager w SoftServe.