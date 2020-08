Wzrosty DataWalk i sWIG80. Biomed w dół

fot. Robert Gardziński / FORUM

Niewielkie zmiany głównych indeksów przy niskich obrotach przyniosła poniedziałkowa sesja na GPW. Na tym tle wyróżniał się sWIG80 napędzany przez DataWalk.

Wzrostem o 0,3 proc. zakończył poniedziałkową sesję WIG20. Na głównym polskim indeksie obserwowaliśmy jednak niewielką zmienność i końcowy wynik dobrze podkreślał wydźwięk sesji. Tym bardziej że spokój panował także po stronie obrotów. Te na WIG20 wyniosły ledwie 458 mln zł. To jeden z najsłabszych wyników ostatnich miesięcy.

Wynik WIG20 wpisywał się jednak w to, co obserwowaliśmy i na zachodzie. Na głównych indeksach kontynentu obserwowaliśmy albo lekkie wzrosty, albo nawet spadki. I to mimo dobrych danych z Chin, gdzie w II kwartale nadwyżka na rachunku bieżącym wyniosła niespełna 120 mld dol. i była najwyższa od ostatniego kwartału 2008 r. Te same Chiny nałożyć jednak mają nowe sankcje na amerykańskich polityków i to zaognienie sytuacji na linii USA-Chiny - oraz spory wokół pakietu stymulacyjnego w USA - może nieco psuć nastroje. Główne amerykańskie indeksy notują lekkie spadki mimo drożejącej ropy.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Niewielkimi zmianami dzień zakończyły także WIG i mWIG40. Pierwszy zyskał 0,4 proc., drugi 0,2 proc. Zdecydowanie najlepiej z czwórki głównych indeksów zaprezentował się sWIG80, który zyskał 1,2 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 681 mln zł.

W składzie WIG20 najmocniejsze, bo ponad 2-proc. wzrosty notowały akcje CCC oraz dwójki banków: Pekao i mBanku. Po drugiej stronie rynku mocne spadki notowali Lotos (-1,8 proc.) i Dino (-3,1 proc.). Dino jednak w ostatnich tygodniach wyraźnie wyróżniało się na tle indeksu i spadki póki co można traktować jako korektę po mocnym rajdzie.

W drugiej linii pozytywnie wyróżniały się papiery Mercatora (+9,4 proc.) i drożejące o ponad 3 proc. akcje ING i Famuru. 7-proc. spadki zanotowała z kolei inna koronawirusowa spółka - Biomed. Notowaniom spółki ciążą m.in. informacje o wyprzedawaniu akcji przez "insiderów".

sWIG80 do udanej sesji był z kolei prowadzony przez czwórkę, która zanotowała dwucyforowe wzrosty. Najwięcej w górę poszedł Stalprodukt, bo aż o 13,7 proc. W grupie tej znaleźli się także Onco, DataWalk i AC Autogaz. DataWalk poinformował o nowej umowie w Stanach Zjednoczonych, wzrosty AC napędzały z kolei lepsze od oczekiwań wyniki finansowe.

Warto podkreślić, że o ile na szerokim rynku obroty raczej rozczarowywały, NewConnect wciąż cieszył się sporym zainteresowaniem inwestorów. Tam obroty sięgnęły 113,6 mln zł, więc - jak na warunki NewConnect i ich porównanie do głównego rynku - sporo. Sam NCIndex - główny indeks małej giełdy - nadal jednak ma problemy ze sforsowaniem poziomów sprzed krachu z końcówki lipca. W poniedziałek spadł o 0,8 proc.

Na słowo więcej zasługują notowanie newconnectowego 4massu. Obroty na tej spółce sięgnęły aż 50,6 mln zł, był to zatem pod tym względem zdecydowanie najważniejszy komponent małej giełdy, dobrze wypadał jednak także w zestawieniu z głównym rynkiem, gdzie większe obroty zanotowały ledwie dwa walory - KGHM i CD Projekt. Niestety dla inwestorów te duże obroty towarzyszyły gwałtownym spadkom. Akcje 4mass potaniały w poniedziałek o 47,3 proc., co szerzej omawialiśmy we wcześniejszym artykule poświęconym spółce.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3259,71 0,22 0,35 -1,11 -2,22 -12,96 DAX Niemcy 12687,53 0,10 0,32 0,43 8,50 -4,24 FTSE 100 W.Brytania 6050,59 0,31 0,29 -0,74 -16,59 -19,78 CAC 40 Francja 4909,51 0,41 0,69 -1,23 -7,85 -17,87 IBEX 35 Hiszpania 7053,90 1,49 1,13 -3,65 -19,46 -26,13 FTSE MIB Włochy 19651,57 0,69 1,40 -0,59 -3,31 -16,40 ASE Grecja 617,33 -2,42 0,37 -2,47 -26,53 -32,66 BUX Węgry 36302,78 0,97 4,86 2,00 -10,62 -21,22 PX Czechy 914,89 0,84 2,55 -2,85 -10,54 -17,99 RTS INDEX (w USD) Rosja 1267,96 -0,27 0,84 1,79 -1,67 -18,14 BIST 100 Turcja 1075,52 1,41 -4,56 -6,32 8,20 -6,01 WIG 20 Polska 1823,15 0,33 1,04 1,44 -14,31 -15,21 WIG Polska 51934,45 0,39 0,78 1,97 -7,78 -10,20 mWIG 40 Polska 3630,39 0,23 0,05 0,94 -4,69 -7,11 Źródło: PAP

Adam Torchała