Play pokazał wyniki za II kwartał 2020 r.

Skorygowany wynik EBITDA Play Communications w drugim kwartale spadł rok do roku o 2,2 proc. do 630,2 mln zł – podała spółka w raporcie. Zysk okazał się o 0,7 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes. Spółka obniżyła w raporcie prognozowany wzrost przychodów, podtrzymując jednocześnie pozostałe cele finansowe na ten rok.

Przychody Play w okresie kwiecień-czerwiec wyniosły 1,755 mld zł i były o 0,6 proc. wyższe od średniej prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes (1,745 mld zł). Przychody spadły o 0,2 proc. rok do roku. Przychody ze świadczenia usług telekomunikacyjnych były o 4,4 proc. wyższe rdr i wyniosły 1,381 mld zł, natomiast sprzedaż sprzętu i pozostałe przychody (pozycja zawiera głównie sprzedaż telefonów) spadła o 14,4 proc. do 373 mln zł.

Zysk netto operatora sieci Play w drugim kwartale wyniósł 237,6 mln zł i był o 6,4 proc. niższy niż rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał wypracowanie przez Play 231,3 mln zł zysku netto.

Play Communications spodziewa się, że wzrost przychodów spółki w 2020 roku będzie niższy niż 2-3 proc. prognozowane na początku roku. W raporcie spółka podała, że niższa od prognoz dynamika przychodów to efekt sprzedaży mniejszej liczby telefonów. Spółka podtrzymała pozostałe prognozy na bieżący rok - nadal liczy m.in. na 2,5-2,6 mld zł skorygowanej EBITDA.

Pod koniec lutego Play podał, że w 2020 roku prognozuje wzrost przychodów o 2-3 proc. oraz wypracowanie 2,5-2,6 mld zł skorygowanego wyniku EBITDA. Po pierwszym półroczu przychody operatora telekomunikacyjnego wzrosły o 1,6 proc. rok do roku, do 3,499 mld zł, a wynik EBITDA wzrósł o 1,4 proc. do 1,237 mld zł.

Play podtrzymał w raporcie prognozę wolnych przepływów pieniężnych - oczekuje, że wyniosą one ponad 800 mln zł. W pierwszym półroczu było to 522 mln zł. W drugim kwartale wolne przepływy pieniężne Play (po uwzględnieniu płatności leasingowych) wyniosły 181 mln zł, czyli o 7 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

Play chce - tak jak wcześniej zapowiadano - wydać w tym roku na inwestycje 850-900 mln zł. W pierwszej połowie roku nakłady sięgnęły 302 mln zł. W drugim kwartale nakłady inwestycyjne firmy w ujęciu gotówkowym sięgnęły 145 mln zł, o 26 proc. mniej niż przed rokiem.

Jak podano w raporcie, Play kontynuuje prace wyodrębnienia wież telekomunikacyjnych - pod koniec czerwca grupa przejęła 100 proc. udziałów w firmie Polska Grupa Wieżowa, wyłącznie w celu ewentualnego hostingu i obsługi infrastruktury pasywnej od Play.

Na koniec czerwca sieć Play składała się z 8.225 stacji bazowych, o 357 więcej niż na koniec 2019 roku, z czego 3.468 stacji oferowało dostęp do sieci tzw. 5G Ready. Sieć Play w technologii 5G (pasmo 2,1 GHz) była dostępna na koniec drugiego kwartału w 58 miastach, za pośrednictwem 559 stacji bazowych.

Play miał na koniec czerwca 8,996 mln aktywnych klientów usług abonamentowych, o 34 tys. mniej niż kwartał wcześniej i o 100 tys. więcej niż przed rokiem. Liczba aktywnych klientów usług prepaid wyniosła 3,451 mln, o 100 tys. mniej niż kwartał wcześniej i 164 tys. mniej niż rok wcześniej.

Średnie miesięczne przychody na użytkownika (ARPU) usług Play wyniosły w drugim kwartale 34,7 zł, o 0,9 zł więcej niż w pierwszym kwartale. Miesięczne przychody z usług abonamentowych również wzrosły o 0,9 zł do 40,1 zł w ciągu minionego kwartału, a ARPU w segmencie usług przedpłaconych (prepaid) zwiększyło się o 0,8 zł do 20,7 zł.

Operator podał, że na koniec czerwca miał 59,2 tys. klientów usługi TV Box, o 11,9 tys. więcej niż na koniec marca.

Spółka nie odnotowała w drugim kwartale zwiększonych problemów z płatnościami od klientów.

Wyniki Play Communications w drugim kwartale 2020 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP i wyników poprzednich okresów 2Q2020 wyniki kons. różnica rdr kdk YTD 2020 rdr Przychody 1754,8 1744,9 0,6% -0,2% 0,6% 3499,3 1,6% EBITDA skoryg. 630,2 626,0 0,7% -2,2% 3,8% 1237,3 1,4% EBIT 382,1 383,5 -0,4% -8,7% 2,8% 753,7 -2,9% zysk netto j.d. 237,6 231,3 2,7% -6,4% 14,3% 445,4 -4,7% marża EBITDA 35,9% 31,9% 4,06 -0,71 1,11 0,4 0,48 marża EBIT 21,8% 22,0% -0,20 -2,02 0,47 21,54% -1,00 marża netto 13,5% 13,3% 0,29 -0,89 1,63 12,73% -0,84

