Wyciekły dane osobowe pracowników restauracji McDonalds, potwierdza firma – m.in. imię i nazwisko, numer pesel oraz stanowisko pracy.

Dane pracowników przedsiębiorstwa McDonalds były dostępne w sieci przez około dziewiętnaście miesięcy, potwierdza amerykańska firma. Wśród informacji były m.in.:

imię i nazwisko,

numer pesel,

data i godzina rozpoczęcia pracy,

stanowisko,

rodzaj pracy,

dodatkowe informacje dot. powodów nieobecności podane przez pracodawcę w grafiku w polu komentarz.

Dane osobowe dostępne były w sieci od stycznia 2019 roku do 22 lipca tego roku i dotyczyły pracowników, którzy zatrudnieni byli w firmie pomiędzy majem 2014 roku a styczniem 2019 roku -czytamy w zawiadomieniu o naruszeniu ochrony danych osobowych pracowników przesłanym przez McDonalds, które zamieścił portal Niebezpiecznik.pl.

Dane w złym folderze

– Niezwłocznie przystąpiliśmy do zabezpieczenia danych oraz wyeliminowania możliwości dostępu do nich. Równolegle niezależne firmy rozpoczęły audyt w celu zidentyfikowania przyczyn incydentu, a także aktywnego rekonesansu aplikacji, w celu wykrycia podatności. W działania od początku zaangażowani byli inspektorzy ochrony danych osobowych firmy oraz naszych dostawców. Wyniki audytu wskazują na omyłkowe umieszczenie kopii bazy danych w nieprzeznaczonym do tego folderze. Zawiadomiliśmy również Urząd Ochrony Danych Osobowych o incydencie – czytamy w komunikacie prasowym McDonalds.

Wyciek danych osobowych nie dotyczy klientów restauracji, podkreśla McDonalds. Pracownicy mogą skontaktować się z firmą za pośrednictwem specjalnej infolinii - osoby, które padły ofiarą kradzieży tożsamości w artykule pt. "Co zrobić, gdy padniemy ofiarą kradzieży danych osobowych?" znajdą garść porad, jak się zachować w takiej sytuacji.

