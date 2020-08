fot. bluedog studio / Shutterstock

Blisko połowa banków wskutek Covid-19 nie akceptuje dochodów m.in. pochodzących z działalności turystycznej oraz gastronomicznej. Osoby zatrudnione na umowę o dzieło lub umowę zlecenie w większości banków też będą mieć problem z otrzymaniem pożyczki – wynika z ankiety przeprowadzonej w sektorze przez Bankier.pl.

Redakcja ponownie zapytała banki o udzielanie kredytów gotówkowych w czasach pandemii COVID-19. Pytano m.in. o możliwość otrzymania pożyczki zdalnie bez wychodzenia z domu oraz na źródła dochodu akceptowane przez kredytodawców.

Kredyt dostaniesz online

Większość banków oferuje pożyczki gotówkowe przez internet, aplikacje mobilne lub telefonicznie. W przypadku PKO Banku Polskiego klienci mogą otrzymać maksymalnie 200 tys. zł za pośrednictwem aplikacji mobilnej iPKO oraz platformy internetowej IKO. Bank Ochrony Środowiska udziela kredytów gotówkowych do 200 tys. zł przez infolinię. To identyczna kwota, jak przy pożyczkach w placówce, podkreśla BOŚ. Z kolei w ING Banku Śląskim zdalnie można otrzymać kredyt maksymalnie na 100 tys. zł.

– Klienci mogą zdalnie zaciągnąć kredyt. W przypadku obecnych klientów: w CA24 eBank, CA24 Mobile i na infolinii. W przypadku nowych klientów - w zaciągnięciu kredytu klientów wspierają doradcy na infolinii – mówi Agnieszka Gorzkowicz, zastępca rzecznika prasowego Credit Agricole.

Bank Credit Agricole proponuje, w zależności od wybranej formy zaciągnięcia pożyczki, dwa przedziały kwotowe:

sprzedaż zdalna z rozmową telefoniczną – do 100 tys. zł,

sprzedaż zdalna w trybie ekspresowym - do 50 tys. zł,

sprzedaż w CA24 eBank i CA24 Mobile - do 50 tys. zł.

W banku Citi Handlowy klienci również otrzymają pożyczkę za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem biometrii oraz telefonicznie. Zawarcie umowy również jest możliwe w procesie zdalnym przez bankowość internetową, e-mailem lub za pośrednictwem kuriera. Wysokość kredytu zależy od zdolności klienta. Bank nie stosuje ograniczenia kwotowego ze względu na wykorzystanie kanału zdalnego w celu zawarcia umowy.

– O kredyt można zawnioskować zdalnie - przez internet (strona internetowa banku, bankowość internetowa i aplikacja mobilna) lub telefonicznie. Maksymalna kwota finansowania, jaką można w ten sposób uzyskać, to 150 tys. zł – czytamy w odpowiedzi przesłanej redakcji Bankier.pl przez Departament Marketingu, Komunikacji i Badań Banku Pekao.

Branża turystyczna bez kredytu

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą m.in. w sektorze turystycznym oraz gastronomicznym nie w każdym banku otrzymają pożyczkę gotówkową – wynika ankiety przeprowadzonej przez Bankier.pl. Łatwiej będą mieć lekarze i prawnicy, którzy na podstawie umów cywilnoprawnych otrzymają kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości.

ING Bank Śląski nie udziela kredytów osobom posiadającym dochody z wymienionej działalności. Natomiast bank umożliwia zaciągnięcie kredytu osobom zatrudnionym na umowę cywilnoprawną. Jeszcze dwa miesiące temu klienci zatrudnieni m.in. na umowę o dzieło nie otrzymaliby kredytu gotówkowego w ING.

– Przy rozpatrywaniu wniosków o kredyty gotówkowe BOŚ akceptuje dochód z działalności gospodarczej w branżach usług kosmetycznych i fryzjerskich. Nie akceptuje dochodu z działalności gospodarczej w branżach turystycznej, gastronomicznej i hotelarskiej oraz dochodu z umów-zlecenie i umów o dzieło – czytamy w komentarzu Banku Ochrony Środowiska przesłanym redakcji Bankier.pl.

Klienci utrzymujący się z dochodów z wymienionych branż otrzymają pożyczkę gotówkową w PKO BP oraz Citi Handlowym. Wniosek o kredyt jest rozpatrywany indywidualnie, zwracają uwagę biura prasowe Banku Pekao oraz Credit Agricole.

Nowy klient wyjdzie z gotówką

Co z wymogami dla nowych klientów? Większość banków zgodnie potwierdza, że udzielają kredytów klientom zewnętrznym. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie w zakresie oceny zdolności kredytowej w ujęciu jakościowym i ilościowym.

– Klient może ubiegać się o kredyt gotówkowy w Banku BPS pod warunkiem posiadania u nas kredytu hipotecznego lub posiadania rachunku od min. 6 miesięcy ROR wraz z obligatoryjnym wpływem wynagrodzenia na ten rachunek – informuje Bank Polskiej Spółdzielczości w komentarzu przesłanym redakcji Bankier.pl.

W czasie pandemii CODIV-19 skierowaliśmy do banków pytania dotyczące również akceptowalnego źródła dochodów przy udzielaniu kredytów gotówkowych klientom. Dodatkowo redakcja Bankier.pl zapytała o rodzaj umowy akceptowanej przy zaciąganiu zobowiązania.

Trudniej o kredyt na krótki czas

Część banków zaostrzyła politykę kredytową na w przypadku pożyczek udzielanych na krótszy okres czasu. PKO BP zaznacza, że nie zaostrzył polityki, ale okres kredytowania jest elementem wkalkulowanym w ocenę ryzyka kredytowego klienta.

– Zawsze ważne dla nas było bezpieczeństwo finansowe klientów. Teraz kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia. Dlatego także rozmawiamy z naszymi doradcami i uczulamy ich, że wspieranie klientów to nie tylko oferowanie nowych produktów. Czasem trzeba zachęcić klienta do ograniczenia kwoty kredytu, zrezygnowania z niego, a czasem odmówić udzielenia. Sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia, dlatego też monitorujemy zmiany w poszczególnych branżach. Wiemy też, które branże są bardziej lub mniej narażone na kryzys. Jednakże do każdego klienta podchodzimy indywidualnie – czytamy w odpowiedzi przesłanej przez Credit Agricole.

W kolejnej ankiecie przeprowadzonej przez redakcję Bankier.pl brało udział siedem banków: Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, Credit Agricole, ING Bank Śląski, Bank Pekao, PKO Bank Polski. Pytania, które zadano bankom, dotyczyły m.in. akceptowanego źródła dochodu, polityki kredytowej oraz form zaciągania zobowiązania.