Leasing lub wynajem mieszkań od dewelopera - rynek mówi "nie"

Finansowanie mieszkania leasingiem czy jego wynajem z możliwością wykupu nie jest popularnym procederem w naszym kraju. Nie zanosi się również na to, aby takie usługi zagościły na dobre w ofercie deweloperów.

Leasing bądź wynajem mieszkań z możliwością wykupu mogłyby stanowić alternatywę dla osób, które mają problem z zaciągnięciem kredytu bądź nie biorą takiej opcji pod uwagę. Jednak, jak się okazuje, rynek do dnia dzisiejszego nie wypełnił tej luki. Powody takiego stanu rzeczy wyjaśnia Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Jest koniunktura, nie potrzeba nam zmian

Wynajem mieszkań z możliwością późniejszego wykupu pojawił się na rynku kilka lat temu. Był on odpowiedzią na przewidywany kryzys na rynku nieruchomości. Deweloperzy, obawiając się niewykonania planu sprzedaży, wychodzili do klientów z niestandardowymi ofertami. Jednak stabilny wzrost sprzedaży nieruchomości, jaki notowany jest od długiego czasu, zniechęcił do podejmowania dalszych kroków mających na celu rozwinięcie oferty w kierunku wynajmu czy leasingu bezpośrednio od dewelopera.

– Zjawisko wynajmu mieszkań przez deweloperów praktycznie nie istnieje w stopniu istotnym statystycznie. Obecnie w dobie sprzedażowej prosperity na rynku pierwotnym nie ma to sensu ekonomicznego dla dewelopera, który ze sprzedaży bez problemu inkasuje 20-30 proc. marży. Krajowi deweloperzy mieszkaniowi od zawsze budowali i budują mieszkania wyłącznie z myślą o sprzedaży. Jednak kilka lat temu, jeszcze w dobie koniunkturalnego spowolnienia i zalegania gotowych mieszkań, znajdowali się deweloperzy, którzy zapowiadali uruchomienie programów wynajmu wybudowanych przez siebie i wykończonych pod klucz lokali z możliwością ich późniejszego nabycia na korzystnych warunkach. Miało to stanowić panaceum na wyraźny spadek popytu na mieszkania z pierwszej ręki, a więc coś w rodzaju koła ratunkowego dla deweloperów. Jednak zanim przyszło co do czego, rynek się ożywił i cały temat zupełnie przepadł. Obecnie, jeśli nawet zdarza się, że jakaś firma deweloperska oferuje na swojej stronie wynajem mieszkań z możliwością ich późniejszego wykupu, to jest to zazwyczaj oferta nieaktualna, która wcześniej dotyczyła kilku, kilkunastu lokali – tłumaczy Jarosław Jędrzyński.

Przywiązanie do własności

Jednym z deweloperów, który podjął się próby wprowadzenia na rynek nowej oferty, był Dombud Development. Firma proponowała oprócz typowej sprzedaży na rynku pierwotnym wynajem z możliwością wykupu na własność. Nabywca był zobowiązany do wpłaty 30 proc. wartości mieszkania, stanowiącej kaucję, a następnie regulowania miesięcznego czynszu za wynajem. Cena netto mieszkania była stała, a dodatkowo nabywca w dogodnym dla siebie momencie mógł wykupić mieszkanie od dewelopera na własność. Jednak, jak dowiedzieliśmy się od przedstawicieli Dombudu, tego typu oferta jest już nieaktualna. Ponadto stanowiła niewielki procent oddawanych mieszkań. Program nie został odnowiony, z oczywistych przyczyn, nie był opłacalny dla firmy.

Branża leasingowa rozwija się prężnie jedynie w sektorze biznesowym, a ponadto dotyczy tylko określonych produktów, m.in. maszyn czy samochodów. Na rynku nie ma wielu podmiotów, które oferowałyby leasing konsumencki, a szczególnie takich, które proponowałyby leasing mieszkań czy domów mieszkalnych. Nawet przedsiębiorcy mają problem z uzyskaniem leasingu na nieruchomości komercyjne.

Na brak leasingu w ofertach deweloperów wpływa specyfika rynku, ale również podejście nabywców do kwestii własności. Otóż mieszkanie dla większości osób stanowi dorobek całego życia. Natomiast podstawą umowy leasingu jest to, że finansujący pozostaje formalnym właścicielem nieruchomości do chwili dokonania zapłaty wszystkich rat przez korzystającego oraz ewentualnego wykupu.

– Leasing nieruchomości przez deweloperów w Polsce dotyczy w praktyce tylko obiektów komercyjnych. Jeśli chodzi o mieszkaniowe, to nawet specjalistyczne firmy leasingowe nie oferują tej formy finansowania na istotną statystycznie skalę (…) Poza tym leasing mieszkań jest, jak wiadomo, mniej bezpieczną formą dochodzenia do własności, stąd trudno przewidzieć, czy cieszyłby się w ogóle zadowalającą popularnością wśród nabywców – mówi Jarosław Jędrzyński.

Bariera – finansowanie

Kolejnym powodem, dla którego deweloperzy nie oferują wynajmu czy leasingu, jest konieczność dysponowania długoterminowym finansowaniem. W związku z tym tylko duże firmy mogłyby pozwolić sobie na taką dywersyfikację działalności. Konieczność finansowania inwestycji to jeden z głównych powodów, dla których deweloperom nie opłaca się angażować w takie oferty. Po pierwsze, musieliby kredytować inwestycję przez wiele lat. Po drugie, poniesione nakłady finansowe zwróciłyby się dopiero po długim czasie. Natomiast zysk ze sprzedaży mieszkania mają w stosunkowo niedługim czasie.

– Deweloperzy mieszkaniowi nie praktykują instytucji leasingu przede wszystkim dlatego, że w ogóle unikają wszelkiej dywersyfikacji swojej działalności. Jej praktycznie jedynym przedmiotem jest budowa oraz sprzedaż mieszkań i domów jednorodzinnych oraz lokali komercyjnych w inwestycjach mieszkaniowych, czasami uzupełniona przez inne obiekty np. hotele czy aparthotele. Ponadto działalność leasingowa jest dość skomplikowanym, specjalistycznym przedsięwzięciem, wymagającym albo wysokich kapitałów własnych, albo dostępu do źródeł refinansowania, a także rozbudowy infrastruktury firmy, zatrudnienia dużej liczby specjalistów itp. Podejmowanie tego typu wyzwania nie ma i nigdy nie miało głębszego uzasadnienia ekonomicznego dla deweloperów mieszkaniowych, ponieważ w Polsce nowe mieszkania sprzedają się zazwyczaj w normalnym trybie dobrze lub – tak jak obecnie w czasach historycznego boomu – rewelacyjnie – podkreśla Jarosław Jędrzyński.

Jak wskazuje rynek, leasing mieszkania czy jego wynajem z opcją wykupu nie cieszy się popularnością wśród nabywców. Sprzedaż nieruchomości stale kwitnie, dlatego osoby, które liczyły na pojawienie się tego typu programów, muszą poszukać innych opcji np. skorzystać z ofert osób prywatnych.

Katarzyna Rostkowska