Zysk PZU w I kw. 2020 roku mocno poniżej oczekiwań

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 116 mln zł z 747 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się 80 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 573 mln zł. PZU zawiązało dodatkowy odpis na Alior Bank w wysokości 516 mln zł.





Oczekiwania sześciu biur maklerskich co do wyniku netto za pierwszy kwartał wahały się od 505,9 mln zł do 612 mln zł.

PZU podało, że pogarszające się perspektywy gospodarcze oraz obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej przełożyły się na niższą wycenę pakietu akcji Alior Banku w księgach PZU i w konsekwencji doprowadziły do rozpoznania odpisu wartości firmy w wysokości 516 mln zł.

Grupa PZU ma 31,93 proc. akcji Alior Banku.

PZU podało, że wpływ na niższy wynik miało także utworzenie w I kwartale 2020 roku dodatkowej rezerwy na prognozowane pogorszenie się jakości portfela kredytowego w Pekao oraz konsekwencje wyroku TSUE w sprawie kredytów konsumenckich.

Ubezpieczyciel podał, że z wyłączeniem zdarzeń związanych z COVID-19 oraz odpisu wartości firmy w I kwartale 2020 roku wynik netto wyniósłby 805 mln zł.

Składka przypisana brutto grupy w pierwszym kwartale 2020 roku wzrosła do 6.097 mln zł z 5.901 mln zł rok wcześniej. Składka okazała się zgodna z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 6.003 mln zł (w przedziale oczekiwań 5.895,9 - 6.077 mln zł).

PZU podało, że mimo kurczącego się rynku, sprzedaż ubezpieczeń na życie wzrosła o 6 proc. do 2,18 mld zł , a przypis składki z ubezpieczeń majątkowych zwiększył się rdr o 2 proc. do 3,42 mld zł.

Sprzedaż ubezpieczeń pozakomunikacyjnych wzrosła rdr o 12 proc. do 1,31 mld zł, a komunikacyjnych spadła o 3 proc. do 2,11 mld zł.

PZU podało, że składka z ubezpieczeń komunikacyjnych w ostatniej części kwartału była pod presją wstrzymanej aktywności na rynku nowych samochodów z powodu pandemii.

Odszkodowania netto w pierwszym kwartale wyniosły 3.281 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 3.958 mln zł. Odszkodowania były 11 proc. niższe niż szacunki analityków. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 3.671 mln zł, w przedziale oczekiwań 3.345 - 3.928 mln zł.

Dochody z działalności inwestycyjnej (bez uwzględnienia kosztów odsetkowych) w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosły 1.371 mln zł, czyli były 22 proc. niższe niż zakładał konsensus na poziomie 1.758 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.371-2.000,7 mln zł).

PZU podało, że dług skarbowy stanowi 63 proc. portfela, a dług korporacyjny 19 proc.

"Mimo znacznych przecen na rynkach finansowych rentowność na portfelu głównym PZU osiągnęła poziom 3,5 proc. i była wyższa od stopy wolnej od ryzyka o 186 punktów bazowych" - powiedział cytowany w komunikacie Tomasz Kulik, wiceprezes ds. finansowych Grupy PZU.

Koszty grupy PZU w I kwartale wyniosły 2.514 mln zł, czyli były 3 proc. niższe od oczekiwanych (2.580 mln zł).

Marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych osiągnęła w trzech pierwszych miesiącach 2020 roku poziom 22,4 proc. podczas gdy rok wcześniej była na poziomie 16,8 proc.

Wskaźnik mieszany w segmencie majątkowym w Polsce jest na poziomie 87,4 proc. w porównaniu do 87 proc. rok wcześniej.(PAP Biznes)

Wyniki grupy PZU w pierwszym kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 1Q2020 konsensus różnica







PAP





Składka przypisana brutto 6 097 6 003 2%



Wynik na działal. lokacyjnej* 1371 1 758 -22%



Odszkodowania netto 3 281 3 671 -11%



Koszty operacyjne 2514 2 580 -3%



Zysk netto j.d. 116 573 -80%

















1Q2020 1Q2019 różnica 4Q2019 różnica w mln zł



rdr

kdk











Składka przypisana brutto 6 097 5 901 3% 6 690 -9% Wynik na działal. lokacyjnej 1 371 2 493 -45% 2 416 -43% Odszkodowania netto 3 281 3 958 -17% 3 775 -13% Koszty operacyjne 2 514 2 413 4% 2 590 -3% Zysk netto j.d. 116 747 -84% 935 0% *Wynik na działalności lokacyjnej z uwzględnieniem konsolidacji banków i kosztów odsetkowych

