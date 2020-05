Kruk ze skonsolidowaną stratą netto w I kwartale

Skonsolidowana strata netto Kruka w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosła 62 mln zł, wobec 97 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Strata na działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosła 8 mln zł, wobec 126 mln zysku w pierwszym kwartale 2019 r. Przychody spadły w tym okresie do 200 mln zł z 307 mln zł.

EBITDA wyniosła 5 mln zł, co oznacza spadek o 97 proc., a EBITDA gotówkowa była na poziomie 326 mln zł (wzrost o 15 proc.), co także jest zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Kruk w pierwszym kwartale 2020 r. wydał na zakup pakietów wierzytelności 57 mln zł, co oznacza spadek inwestycji o 68 proc. rdr.

Kruk ocenia, że jest to efekt globalnej pandemii koronawirusa, na skutek której grupa ograniczyła swoją aktywność inwestycyjną.

Jak podano, grupa inwestowała w tym kwartale przede wszystkim w portfele detaliczne na dwóch rynkach - w Polsce i Rumunii, a łączna wartość nominalna zakupionych pakietów wyniosła 505 mln zł, czyli o 64 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę wyniosła 477 mln zł, czyli o 11,8 proc. więcej rdr oraz o 0,4 proc. więcej mdm.

"Na ten efekt złożyło się dodatnie odchylenie wpłat od zakładanych celów operacyjnych w pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku, szczególnie w Polsce, Rumunii oraz we Włoszech. Jednocześnie Grupa Kruk odnotowała negatywne odchylenie spłat od zakładanych celów operacyjnych w marcu 2020 roku w Hiszpanii i we Włoszech, a w ostatnich dniach marca również w Rumunii i w Polsce, do czego przyczyniła się sytuacja epidemiczna związana z COVID-19" - napisano.

Dodano, że Kruk zaobserwował pogorszenia spłat w kwietniu, które osiągnęły poziom 85 proc. łącznego celu operacyjnego, przyjętego w budżecie roku 2020.

"Grupa Kruk dokonała weryfikacji księgowej prognozy wpłat, uwzględniając oczekiwany wpływ pandemii COVID-19, w konsekwencji czego w wynikach za pierwszy kwartał 2020 grupa zaewidencjonowała negatywną aktualizację wyceny portfeli w łącznej kwocie -125 mln zł" - napisano w raporcie. (PAP Biznes)

