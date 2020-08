To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 15 i 16 sierpnia 2020 r.

Kolejny spokojny i upalny weekend zbliża się ku końcowi. Jak zwykle w podsumowaniu prezentujemy najciekawsze „kąski” informacyjne, dzięki którym można nadrobić to, co nas ominęło z powodu weekendowego wypoczynku. Skupimy się na sytuacji na Białorusi, ale nie tylko. Zapraszam na podsumowanie weekendu.

To co najbardziej przykuwało uwagę w czasie weekendu, to sytuacja na Białorusi. Od połowy tygodnia białoruskie władze zmieniły strategię i zrezygnowały z użycia przemocy wobec protestujących. To ośmieliło Białorusinów, którzy tłumnie wyszli na ulice już w piątek i podobnie było w czasie weekendu.

Czy w odpowiedzi na masowy protest Alaksandr Łukaszenka zdecyduje się na pokojową zmianę władzy, czy po raz kolejny użyje siły? – zastanawiają się eksperci.

Tymczasem Łukaszenko przekonuje, że Rosja udzieli mu pomocy wojskowej, jeśli będzie potrzeba, (co potwierdził Putin), a strajki to nóż w plecy. Zorganizowano nawet wiec poparcia dla Łukaszenki.

Z licznych koronawirusowych informacji, które można znaleźć niżej w strumieniu wiadomości, jedna przykuwa uwagę. Chodzi o sytuację na Wyspach Brytyjskich, która jak żywo przypomina tę z marca. Kilkadziesiąt tysięcy Brytyjczyków próbowało niemal za wszelką cenę wrócić do kraju przed wejściem w życie w sobotę wcześnie rano obowiązku kwarantanny dla przyjeżdżających z Francji, Holandii i czterech innych terytoriów. To jedna z przyczyn, dla których tego lata i my niezbyt chętnie korzystamy z zagranicznych ofert turystycznych.

Od kilku dni naszą uwagę przykuwają także wiadomości o rosyjskiej szczepionce na koronawirusa, dzięki której Rosja wysunęła się na lidera w tym wyścigu. W światowym wyścigu o szczepionkę Rosja poszła drogą na skróty - ocenił w rozmowie z PAP dr hab. Piotr Rzymski. Jako bulwersujące ocenia fakt, że w Rosji planuje się szczepienia przeciw COVID-19, przy braku publicznych danych, jak tamta szczepionka działa. Zachęcam do przeczytania tekstu z ciekawymi wypowiedziami eksperta.

W Polsce wciąż żyjemy tematem podwyżek dla polityków przyznanych cichaczem i w ekspresowym tempie w piątek wieczorem. Okazuje się, że posłowie powiększyli nie tylko wynagrodzenia, ale także subwencje przyznawane partiom politycznym.

W nowym tygodniu inwestorzy wypatrywać będą pozytywnych sygnałów w danych z Polski i świata, które podbudują wiarę w to, że trzeci kwartał 2020 r. będzie znacznie lepszy niż drugi. Na GPW trwał będzie sezon wyników. Kalendarium inwestora na nadchodzący tydzień przygotował Michał Żuławiński.

Przybywa rowerzystów, a wraz z nimi biznesowych szans i wyzwań. Producenci zmagają się z brakami części, samorządy – z brakami funduszy, a cykliści – z brakami ścieżek rowerowych. Kilka ciekawych rozmów w temacie narodowej przesiadki na rower przygotował Paweł Sołtys.

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

A na koniec ciekawostka o kokainie znalezionej w bananach w Biedronce.

Poniżej prezentujemy zestawienie wszystkich ważnych informacji z mijającego weekendu. Zapraszam do czytania, a na następne podsumowanie zapraszam w poniedziałek.

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

Niedziela, 16 sierpnia

16:42 Ćwiczenia białoruskiej armii w rejonie granicy z Litwą

16:36 Ponad 100 tys. ludzi na demonstracji w Mińsku

15:36 NATO odrzuca oskarżenia Łukaszenki o zwiększanie sił na granicy z Białorusią

15:23 Łukaszenka: W razie ponownych wyborów Białoruś zginie jako państwo

13:48 Putin potwierdził gotowość pomocy Białorusi

13:06 Kilkanaście tysięcy ludzi na wiecu poparcia dla Łukaszenki

12:59 Śledztwo ws. kradzieży 750 tys. maseczek ochronnych

09:02 Polska umocniła pozycję eksportera żywności

08:12 Bursztyn zbierać można wyłącznie na plażach i płytkim pobrzeżu

08:06 Szef PAŻP: Koronawirus cofnął lotnictwo o 15 lat

04:58 Trump rozważa ułaskawienie Snowdena

03:53 W Korei Południowej najwięcej przypadków koronawirusa od 5 miesięcy

00:30 W Brazylii pandemia nie ustępuje

Sobota, 15 sierpnia

22:26 Łukaszenka: Rosja udzieli nam pomocy wojskowej, jeśli będzie potrzeba

22:17 W Irlandii najwięcej zakażeń koronawirusem od początku maja

21:43 Erdogan: Nie cofniemy się wobec gróźb sankcji w sporze z Grecją

20:45 Łukaszenka: Strajki to nóż w plecy, demonstrujących trzeba zwalniać

19:57 Manifestacja przed budynkiem białoruskiej telewizji. "Chcemy prawdy!"

18:51 Trump: Umowa o współpracy obronnej z Polską wzmocni NATO i Europę

18:31 Politechnika Wrocławska zdecydowała o uruchomieniu studiów w formule hybrydowej

17:36 Brazylijczycy głęboko podzielni w ocenie strategii Bolsonaro wobec Covid-19

16:50 W Danii obowiązek noszenia maseczek w środkach transportu publicznego

16:25 Łukaszenka: Wojsko ma zasoby, by zapewnić bezpieczeństwo w kraju

13:50 Kilkadziesiąt tysięcy ludzi próbowało wrócić na Wyspy przed kwarantanną

13:11 Putin i Łukaszenka omówili sytuację na Białorusi

12:54 Kokaina w bananach z Biedronki

12:21 Polska i USA podpisały umowę o wzmocnionej współpracy obronnej

11:18 Ruszyła produkcja rosyjskiej szczepionki na koronawirusa

09:02 Pokojowa zmiana władzy na Białorusi czy drugie uderzenie?

08:56 Zmarł Henryk Wujec, wybitny działacz opozycji PRL

08:12 Ponad 2,5 mln przypadków zakażenia koronawirusem w Indiach

07:00 Narodowa przesiadka na rower [Podcast]

06:46 Dr Rzymski: Rosja w pracach nad szczepionką idzie drogą na skróty

06:41 W 2019 r. zjedliśmy mniej ziemniaków i chleba, więcej makaronów

04:51 AFP: Tajwan kupił myśliwce F-16 za 62 mld dolarów