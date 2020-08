5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela

Garmin

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. Zapłać w biegu

W wakacje jesteśmy bardziej mobilni – nawet w tak wyjątkowym roku jak 2020. Warto więc sprawdzić przegląd dostępnych na polskim rynku płatności mobilnych autorstwa Wojciecha Boczonia. Więcej na ten temat w artykule „Które banki w Polsce oferują płatności mobilne? Przegląd możliwości”.

2. Bankowe nożyce tną na kontach

Obniżka stóp procentowych NBP dała w kość oszczędzającym. Nowe, niższe procenty obejmowały nie tylko lokaty terminowe, ale również konta oszczędnościowe. Więcej na ten temat w piątkowym artykule „Konta oszczędnościowe ofiarami obniżek stóp. Niektóre banki tną po raz trzeci” autorstwa Moniki Dekrewicz.

3. Cisza przed burzą na rynku mieszkań?

Sytuacja na rynku mieszkaniowym w czerwcu i lipcu uległa poprawie, choć ten nadal jest w znacznie gorszej kondycji niż przed pandemią. Fakty i opinie na ten temat zebrał Marcin Kaźmierczak w artykule „Rynek mieszkaniowy ustabilizował się. Nawrót pandemii może obniżyć ceny mieszkań”.

Wpływ na ceny wynajmu, a więc i pośrednio także na ceny mieszkań, może mieć decyzja polskich uczelni. Jeżeli po wakacjach studenci będą moli zostać w domach, stawki najmu w dużych miastach powinny maleć.

4. Pensje duże i małe

W tygodniu, w którym posłowie ogłosili zamiar przyznania sobie (i nie tylko) podwyżek, w Bankier.pl zajmowaliśmy się również płacami w sferze budżetowej. Więcej na ten temat w artykule Weroniki Szkwarek „Co dalej z płacami w budżetówce?”.

Wciąż trwa także debata o płacy minimalnej – Rada Dialogu Społecznego nie porozumiała się co do jej wysokości, podzieleni byli także czytelnicy Bankier.pl biorący udział w ankiecie.

5. Trwa szturm na giełdę

Za nami kolejny miesiąc wzrostu zainteresowania inwestowaniem. W lipcu liczba rachunków maklerskich zwiększyła się o kolejnych 10 tysięcy. Łącznie od początku tego roku w Polsce przybyło 83,47 tys. rachunków maklerskich

Osobom, które dopiero zaczynają lub myślą o rozpoczęciu inwestowania na giełdzie, niezmiennie polecamy poradniki „Jak kupować akcje. Giełda dla początkujących” oraz „Inwestowanie dywidendowe. Poradnik dla początkujących”.

Zapraszamy także do lektury rankingu najtańszych rachunków maklerskich w Polsce.