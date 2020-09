To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 9 września 2020 r.

Zarzuty wobec firm obiecujących inwestorom złote góry na rynku nieruchomości, nierealne plany sprzedażowe u pracowników banków, wysuszony budżet programu "Moja woda" i znaczny wzrost sprzedaży kamperów nad Wisłą. To tylko kilka z głośnych tematów, o których pisaliśmy w środę. Zapraszam na podsumowanie dnia.

#1 "Pewne" inwestycje na rynku nieruchomości znowu na cenzurowanym. UOKiK stawia zarzuty firmom działającym na rynku lokali na wynajem: CGA Invest (dawniej Czarna Góra Apartamenty), Infinity Zieleniec Ski&Spa oraz grupie Gent Holding (Gent Holding, Gent Fund, Equal Real Estate). Powód? Sprzeczność pomiędzy reklamami a faktycznymi zapisami umownymi oraz kosztami obciążającymi klientów. Zawyżona stopa zwrotu czy iluzja bezpiecznej inwestycji to tylko przykładowe zastrzeżenia urzędu.

#2 Pracownicy sektora bankowego zgłaszają problem nadmiernej presji na wyniki sprzedażowe - wynika z badania przeprowadzonego przez Bankier.pl. Niemal co drugi respondent w ciągu ostatniego roku stanął przed koniecznością realizacji nierealnych planów, co czwarty spotkał się z zastraszaniem możliwością zwolnienia. Polecam sięgnięcie nie tylko do dzisiejszej, ale do wszystkich części podsumowania badania "Jak pracuje się w bankach?" (odesłania we wspomnianym artykule).

#3 Skończyły się środki na dofinansowanie zakupu urządzeń do zatrzymywania "deszczówki". Sięgający 100 mln zł budżet programu "Moja woda" wyczerpał się w ciągu dwóch miesięcy. Opcja dopłat do 5 tys. zł (szczegóły) może jeszcze powrócić - Ministerstwo Klimatu pracuje nad przedłużeniem programu.



#4 "Efektem koronawirusa" wypadałoby nazwać tegoroczny wzrost sprzedaży... kamperów. Od stycznia do sierpnia Polacy kupili takich pojazdów tyle, ile w całym 2019 roku, podał Samar. Uprzedzając pytania - nominalna wartość nie brzmi spektakularnie (708 szt.), ale czym wcześniejszy punkt odniesienia wybrać, tym dynamika większa. Zainteresowanie "wypoczynkiem na czterech kółkach" dało o sobie znać zwłaszcza w czerwcu i lipcu. Polecam dzisiejszy artykuł Marcina Kaźmierczaka na ten temat. W nim m.in. lista najpopularniejszych marek.

Co jeszcze działo się w środę 9 września?



Skrót wydarzeń z kraju i ze świata:

18:14 Budżet programu "Moja woda" wyczerpany. W planach jest jego przedłużenie

17:49 Mocne odbicie na giełdach. Biomed odrabia straty

17:26 Rafako zostanie wykreślone z sWIG80

17:23 GDDKiA planuje do końca roku kolejne pięć punktów ładowania aut



17:06 Ruszył program PolandBusinessHarbour dla firm białoruskich



17:02 Wrocław kupi dzieła sztuki od lokalnych artystów

16:21 Giganci internetowi w Niemczech pod ściślejszą kontrolą

15:38 KGHM Zanam rozpoczął budowę elektrowni fotowoltaicznej

15:28 Pojemniki na elektrośmieci przed marketami Aldi

15:20 Sześć spółek z GPW uznanych za „świadome klimatycznie”

15:00 Agencja S&P nadal prognozuje spadek PKB Polski w '20

14:19 Na Mazowszu nie będzie można palić w kominkach w smogowe dni

13:58 Od czwartku w Czechach obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych

13:55 Cztery osoby z zarzutami korupcyjnymi w zw. z przetargami PGE Dystrybucja SA

13:38 Minister finansów: Nie ma planu korekty zakładanego na ten rok spadku PKB

13:30 Będzie „mapa drogowa” mówiąca o separacji aktywów węglowych

12:48 Agencja Fitch bardzo uważnie przygląda się finansom publicznym Polski

12:16 KNF: 17 banków z łączną stratą w wysokości miliarda złotych

11:07 Zarzuty wobec przedsiębiorców budujących lokale na wynajem

11:06 Ransomware sparaliżował bank w Chile

10:24 Oferował mieszkanie do wynajęcia, brał pieniądze i znikał

09:47 Kurs euro ponownie w górę. Funt przeceniony

09:43 Tu kryptowaluty się przyjęły. Na czele listy sąsiad Polski

09:10 Nowa ulga robotyzacyjna. Dla kogo i na czym ma polegać?

07:57 Ceny ropy nadal spadają

06:56 Swiatłana Cichanouska z wizytą w Warszawie

06:26 Emeryt z Austrii omyłkowo otrzymał czek od amerykańskiego rządu

06:00 Bankowe bolączki - presja na wyniki, nierealne plany

06:00 Sprzedaż kamperów w Polsce bije rekordy



05:46 Mniej zatorów płatniczych



02:30 Kwarantanna dla przybywających do Nowego Jorku

01:16 W Anglii zakaz spotykania się w grupach większych niż 6 osób

