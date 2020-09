Emeryt z Austrii omyłkowo otrzymał czek od amerykańskiego rządu

Czy to sądy wybiorą prezydenta USA?

W razie bliskiego wyniku kandydatów w amerykańskich wyborach prezydenckich to sądy mogą wybrać zwycięzcę – pisze w komentarzu redakcyjnym "Wall Street Journal". Porównując taki scenariusz do 2000 roku, dziennik apeluje, by nie dopuścić do "takiego koszmaru".