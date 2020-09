Mocne odbicie na giełdach. Biomed odrabia straty

fot. Krystian Maj / FORUM

Po słabym początku września główne indeksy GPW w końcu zanotowały mocniejszą sesję. Odbiciu przewodziły spółki "koronawirusowe", choć udaną sesję ma za sobą także WIG20.

Po wczorajszych spadkach o ponad 2 proc. dziś na GPW przyszło odbicie, które przyniosło ponad 2 proc. wzrosty. WIG20 zyskał 2,3 proc., WIG 2,4 proc., mWIG40 2,6 proc., a sWIG80 3,2 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 910 mln zł.

Odbicie obserwowaliśmy dziś zresztą na wszystkich głównych rynkach. DAX i FTSE MIB także zyskiwały ponad 2 proc., CAC i FTSE szły w górę o ponad 1 proc. W Ameryce wzrosty na Nasdaq i S&P50 również przekraczały 2 proc. Mocno poturbowana wczoraj Tesla dziś momentami rosła o 10 proc. Na zagranicznych rynkach karty znów rozdawał koronawirus. Z jednej strony AstraZeneca poinformowała o zawieszeniu prac nad szczepionką, z drugiej zaś strony w miejsce brytyjsko-szwedzkiego koncernu wskoczyli BioNTech i Pfizer, którzy oznajmili, że oczekują, że kluczowe odpowiedzi w sprawie swojej szczepionki uzyskają już w październiku.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Na koniec notowań w WIG20 pod kreską znalazł się tylko Play ze spadkiem o 1,7 proc. i CD Projekt - ze spadkiem o 0,3 proc. O 6,5 proc. wzrósł kurs mBanku, KGHM zyskał blisko 5 proc., a po około 4 proc. w górę poszły Santander i Tauron.

Na szerokim rynku po wynikach drożeli: Newag - o 9 proc. i Ciech - o 5,2 proc. Newag wypracował w pierwszym półroczu 111,9 mln zł skonsolidowanej EBITDA, co oznacza wzrost o 154,4 proc. rok do roku. Zysk netto wzrósł o 400 proc. do 62,1 mln zł, a przychody wzrosły o 49,1 proc. do 569,3 mln zł; Z kolei znormalizowana EBITDA Ciechu w drugim kwartale 2020 roku wyniosła 134 mln zł - wynika z raportu spółki. Konsensus PAP Biznes zakładał 125,2 mln zł. W całym pierwszym półroczu grupa odnotowała EBITDA znormalizowaną na działalności kontynuowanej na poziomie 271,8 mln zł.

Wzrostom przewodziły jednak spółki koronawirusowe: Biomed - wzrost o blisko 30 proc., Global Cosmed - o 20 proc., Harper Hygienics - o 24 proc., PCC Exol - o 20 proc. Warto jednak zaznaczyć, że akcje tego grona wcześniej zostały mocno przecenione. Podobnie zresztą wyglądała sytuacja na NewConnect, gdzie przez pierwsze sześć sesji września stracił 16 proc., dziś jednak zyskał 6,6 proc. W skali 2020 roku indeks notowany jest 108 proc. ponad kreską.

Adam Torchała