To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 5 maja 2020

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze fakty. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Dobry wieczór. Microsoft, Amazon, Media Markt, Uber Eats, Orlen - o każdej z tych marek było dziś głośno z innych względów. Warto sięgnąć po szczegóły, są nie bez znaczenia m.in. dla konsumentów, inwestorów i poszukujących pracy.

Dzisiejsze statystyki zdają się potwierdzać przypominaną we wczorajszym podsumowaniu wiadomość o dużym zainteresowaniu "kawałkiem zieleni". W rozmowie z Bankier.pl Polski Związek Działkowców mówi wręcz o boomie na ROD. Planującym transakcje na rynku nieruchomości przy wsparciu kredytem polecam tekst o zaostrzeniu warunków dot. "hipotek" w kolejnym już banku. Na dobre wieści z banków nie mają co liczyć entuzjaści lokat - mamy nowy ranking i nowe rozczarowania. Odwrotne emocje towarzyszą fanom bitcoina. "Spekulanci liczą na wystrzał kursu" - można było dziś przeczytać na łamach Bankier.pl.

Bez względu na obecny poziom optymizmu we krwi, zachęcam do lektury dzisiejszego podsumowania. Inwestycja w wiedzę zwróci się prawie na pewno. Dlatego: do jutra!

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

20:03 Będzie można dzielić 1 proc. podatku na kilka NGO

19:19 8 na 10 restauracji i hoteli ma problemy finansowe



18:28 Warszawa przedłuża płatność rat podatku od nieruchomości

17:30 Orlen mocno tnie dywidendę



17:10 WIG20 znów słaby

17:02 IATA przeciwne pomysłowi pustych foteli w samolotach

16:04 Macron: Na wakacje nie wyjedziemy z Europy



14:31 Koronawirus niestraszny. Do Chin wracają turyści

13:25 Sprzedaż aut na Wyspach najgorsza od 1946 r.



13:00 Hongkong rozluźnia restrykcje związane z koronawirusem, otwiera bary

12:55 "Państwa zza żelaznej kurtyny lepiej radzą sobie z epidemią"

12:53 Pandemia pochłonęła już ponad 250 tys. ofiar

12:48 Andrzej Duda ma umowę z "Solidarnością". Emerytury stażowe, dodatek solidarnościowy, układy zbiorowe...

12:41 W Japonii odnotowano najniższą liczbę dzieci w historii prowadzonych statystyk

12:22 W Delhi podatek 70 proc. od alkoholu, by w sklepach nie zbierały się tłumy

12:10 Litwa otworzy granice z Polską, Łotwą oraz z Estonią

11:19 Microsoft zainwestuje w Polsce miliard dolarów

11:12 Marża na sprzedaży benzyny po kwietniu wzrosła o 119,2 proc. rdr

11:05 Szwecja: spadek PKB jedynie minimalny. Najgorsze dopiero nadejdzie

11:00 Na GPW rozkwita koronawirusowy handel. Obroty znów mocno w górę

10:50 USA planują pożyczyć rekordowe 3 biliony dolarów

10:44 Reforma OFE zostanie wstrzymana i przesunięta

10:23 Xiaomi gromadziło dane użytkowników. Teraz wypuściło aktualizację

10:00 Błąd Media Markt. Dane klientów w wyszukiwarce Google

10:00 Uber Eats znika z ośmiu rynków

09:12 Kurs euro pozostał w korytarzu

09:01 Halving bitcoina nadchodzi. Spekulanci liczą na wystrzał kursu



07:58 Firmom budowlanym brakuje pracowników

07:54 Ceny ropy w USA kolejną sesję z rzędu w górę

07:08 Polska Poczta na szarym końcu w Europie przez tempo dostarczania przesyłek



07:02 Amazon ogłasza nową inwestycję w Łodzi

06:01 W kwietniu mniej zawieszeń i likwidacji firm w Polsce

06:00 Boom na ogródki działkowe przez koronawirusa

06:00 IT w czasie koronawirusa stawia na doświadczenie

06:00 Lokaty miesięczne z kolejnymi spadkami. Teraz maks to 2 proc.

05:40 KRD: zadłużenie deweloperów i firm budowlanych sięga ok. 1 mld zł

05:39 Restauratorzy z Rzymu: katastrofalne perspektywy dla branży

04:59 Czechy częściowo otwierają granice i odmrażają gospodarkę

Malwina Wrotniak