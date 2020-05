Orlen obniża rekomendację dywidendy za 2019 rok

Zarząd PKN Orlen rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok - podała spółka w komunikacie. W marcu władze koncernu rekomendowały wypłatę 3 zł na akcję. Na operacji stracą głównie akcjonariusze mniejszościowi, Skarb Państwa swoje zarobił już w trakcie wezwania na Energę.

Zarząd rekomenduje, by spółka przeznaczyła na dywidendę łącznie 427,7 mln zł z 4,81 mld zł zysku za 2019 rok. Stopa dywidendy - według kursu z wtorkowego zamknięcia - wyniosłaby ok. 1,7 proc. Podtrzymano zaproponowane wcześniej daty: 14 lipca jako dzień dywidendy oraz 28 lipca jako dzień wypłaty dywidendy.

Przypomnijmy, że 18 marca zarząd PKN Orlen podał, że zaproponuje walnemu zgromadzeniu, by koncern wypłacił w formie dywidendy za 2019 rok łącznie 1,28 mld zł, czyli 3 zł na akcję. Oznacza to tym samym, że bieżąca propozycja Orlenu jest aż o 2/3 niższa niż ta z połowy marca.

Zarząd podaje, że zdecydował o obniżeniu kwoty planowanej dywidendy ze względu na bieżącą i prognozowaną sytuację makroekonomiczną, szczególnie na rynku finansowym jak i w sektorze paliwowo-energetycznym, oraz planowane wydatki inwestycyjne grupy.

Warto wpomnieć, że w mięzyczasie Orlen dopiął m.in. przejęcie Energi. Za 2,8 mld zł spółka nabyła 80 proc. akcji energetycznej firmy. Dodatkowo mimo krachu na giełdzie Orlen podwyższył cenę w wezwaniu na Energę z pierwotnych 7 zł na 8,35 zł, mimo iż zarząd Energi twierdził, że 7 zł jest jak najbardziej ceną zadowalającą.

W kontakście Energi ciekawy jest także fakt, że głównym beneficjentem przejęcia spółki przez Orlen jest Skarb Państwa, który zainkasował przy okazji operacji zainkasował 1,78 mld zł. Skarb Państwa wcześniej 51,52 proc. udziału w kapitale zakładowym Energi, ale dające 64,09 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu.

To także Skarb Państwa jest głównym akcjoanriuszem Orlenu, posiada 27,5 proc. akcji spółki. Skarb Państwa na podniesieniu ceny w wezwaniu na Energę zyskał ok. 0,29 mld zł. Z kolei na cięciu dywidendy przez Orlen stracił ok. 0,23 mld zł. Prosty rachunek wskazuje, że Skarb Państwa, jako podmiot kontrolujący Orlen, niższą dywidendę z Orlenu zrekompensował sobie w pełni wyższą ceną z wezwania na Energę. Tego samego niestety nie można powiedzieć o innych akcjonariuszach Orlenu, którzy z dywidendy otrzymają o 2/3 pieniędzy mniej, niż było obiecywane w marcu.

Adam Torchała