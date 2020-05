Bank Pekao podwyższa wkład własny w hipotekach

Kolejny bank zmienia warunki udzielania kredytów hipotecznych. W Banku Pekao kredytobiorcy będą musieli posiadać co najmniej 15 proc. wkładu własnego. Wcześniej minimum wynosiło 10 proc.

Skraca się lista banków udzielających kredytów hipotecznych z wkładem własnym wynoszącym 10 proc. wartości nieruchomości. Bank Pekao wymaga od maja, by wskaźnik LTV kredytu mieszkaniowego wynosił maksymalnie 85 proc. Oznacza to, że klienci korzystający z finansowania muszą wpłacić z własnych oszczędności co najmniej 15 proc. ceny mieszkania.

Bank Pekao to jeden z największych graczy na rynku kredytów hipotecznych. W IV kwartale 2019 r. udzielił łącznie finansowania na kwotę 2,29 mld zł. Zaostrzenie polityki kredytowania wpisuje się w trend obserwowany od marca 2020 r. Wkrótce po wybuchu pandemii banki zaczęły wprowadzać korekty na kilku frontach.

Na podwyższenie minimalnego wkładu własnego zdecydowały się m.in. PKO BP , Bank Ochrony Środowiska, ING Bank Śląski oraz Pekao Bank Hipoteczny. Z porównań Bankier.pl wynika, że większość kredytodawców podwyższyła marże w stosunku do okresu przedepidemicznego. Jednocześnie spadła szacowana zdolność kredytowa , a banki przyjmują bardziej konserwatywne założenia, oceniając finansową wydolność potencjalnych klientów.

Z badań prowadzonych przez Narodowy Bank wynika, że kredytodawcy zamierzają zaostrzać kryteria dostępu do finansowania . Na rynku kredytów hipotecznych ankietowani menedżerowie spodziewają się znaczącego spadku popytu. Efekt zamrożenia gospodarki będzie w tym przypadku widoczny z opóźnieniem. Wynika to m.in. z długości procesu udzielania kredytu mieszkaniowego. W ostatnich miesiącach banki przetwarzały jeszcze wnioski składane przed epidemią koronawirusa.

Michał Kisiel